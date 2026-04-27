Tưởng bụng to do dậy thì, không ngờ bé gái mang khối u buồng trứng 4,3 kg 27/04/2026 19:47

Tối 27-4, Bệnh viện Phụ sản Trung ương (Hà Nội) cho biết các bác sĩ vừa tiếp nhận và điều trị thành công cho một bệnh nhi 14 tuổi mang khối u buồng trứng kích thước lớn.

Đây là một ca bệnh hiếm gặp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ nghiêm trọng đối với sức khỏe và tương lai của trẻ.

Theo thông tin từ gia đình bệnh nhi, hơn 5 tháng qua, vùng bụng của trẻ có dấu hiệu to lên nhanh chóng, đi kèm với đó là những cơn đau tức âm ỉ.

Tuy nhiên, gia đình và bệnh nhi cho rằng đây chỉ là sự thay đổi về thể chất, tăng cân hoặc biến đổi sinh lý thường gặp ở tuổi dậy thì nên không đi kiểm tra y tế sớm. Chỉ đến khi bụng trẻ chướng căng rõ rệt, sờ thấy khối cứng lớn lan tận lên vùng mũi ức, gia đình mới quyết định đưa trẻ đến bệnh viện.

Tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương, qua thăm khám lâm sàng kết hợp với các kết quả siêu âm và chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ phát hiện khối u kích thước lớn xuất phát từ buồng trứng bên phải.

Khối u này có các đặc điểm nghi ngờ là u tế bào mầm ác tính - một nhóm ung thư thường xuất hiện ở trẻ em và thanh thiếu niên. Đáng chú ý, kết quả kiểm tra còn phát hiện thêm một khối u khác ở buồng trứng bên trái với kích thước khoảng 8 cm, được nhận định hướng tới u bì lành tính.

Đứng trước những diễn biến phức tạp và nguy cơ khối u tiến triển xấu, các bác sĩ đã chỉ định phẫu thuật sớm cho bệnh nhi.

Khối u kích thước lớn xuất phát từ buồng trứng bên phải được các bác sĩ lấy ra sau phẫu thuật. Ảnh: BVCC

Các bác sĩ đã thực hiện cắt bỏ hoàn toàn khối u ở buồng trứng phải với trọng lượng lên tới 4,3 kg. Khi kiểm tra bệnh phẩm sau đó, các bác sĩ ghi nhận bên trong khối u chứa nhiều thành phần phức tạp bao gồm răng, tóc, xương và các tổ chức kém biệt hóa - các đặc điểm điển hình của khối u tế bào mầm.

Đối với buồng trứng bên trái, thay vì cắt bỏ, các bác sĩ đã bóc tách khối u 8 cm một cách tỉ mỉ để bảo tồn tối đa phần tổ chức lành còn lại. Việc này có ý nghĩa quan trọng trong việc giữ lại chức năng nội tiết và khả năng sinh sản cho bệnh nhi trong tương lai.

Sau ca phẫu thuật, tình trạng sức khỏe của bệnh nhi tiến triển ổn định, tỉnh táo, ăn uống bình thường và đang được theo dõi sát sao.

TS.BS Nguyễn Văn Thắng, Trưởng khoa Phụ Ung thư - Bệnh viện Phụ sản Trung ương, người trực tiếp chỉ huy ca mổ, nhấn mạnh việc lấy được khối u nguyên vẹn đóng vai trò quyết định trong quá trình điều trị.

Theo bác sĩ Thắng, nếu khối u có bản chất ác tính mà bị vỡ trong lúc phẫu thuật, các tế bào ung thư sẽ lan tràn khắp ổ bụng, dẫn đến nguy cơ tái phát cao, buộc bệnh nhân phải thực hiện điều trị hóa chất sau mổ. Ngược lại, khi khối u được lấy ra trọn vẹn, cơ hội không cần phải can thiệp hóa trị sẽ cao hơn, giúp giảm nhẹ gánh nặng về sức khỏe và tâm lý cho bệnh nhi.

Trường hợp hi hữu này là lời cảnh báo đối với các bậc phụ huynh trong việc theo dõi sức khỏe của con em mình, đặc biệt là các bé gái trong độ tuổi dậy thì. TS.BS Nguyễn Văn Thắng khuyến cáo các gia đình không nên xem nhẹ các dấu hiệu như bụng to bất thường hay đau bụng kéo dài ở trẻ.

"Việc chủ động đưa trẻ đi khám sức khỏe định kỳ hoặc kiểm tra ngay khi có dấu hiệu nghi ngờ là rất cần thiết để phân biệt giữa thay đổi sinh lý và bệnh lý. Phát hiện sớm không chỉ nâng cao hiệu quả điều trị, tránh các ca đại phẫu phức tạp mà còn mở ra cơ hội bảo tồn chức năng sinh sản, đảm bảo chất lượng cuộc sống lâu dài cho trẻ", bác sĩ Thắng nói.