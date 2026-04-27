Đắk Lắk: Bé trai 2 tuổi tử vong do mắc viêm não mô cầu 27/04/2026 12:26

(PLO)- Tỉnh Đắk Lắk vừa ghi nhận một trường hợp bệnh nhi tử vong do mắc viêm não mô cầu trong tình trạng thể tối cấp.

Ngày 27-4, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Đắk Lắk cho biết một bệnh nhi trên địa bàn tỉnh đã tử vong do mắc viêm não mô cầu.

Lực lượng chức năng phun khử khuẩn phòng bệnh. Ảnh: Y.T

Bệnh nhi tử vong là NDTÊ (2 tuổi, ngụ phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk). Theo người nhà bệnh nhân, ngày 23-4, bé Ê xuất hiện triệu chứng sổ mũi, sau đó sốt và nôn ói.

Ngày 25-4, bé Ê được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên điều trị với chẩn đoán: Theo dõi nhiễm trùng huyết, viêm não mô cầu, viêm phổi nặng…

Mặc dù được các bác sĩ tích cực cấp cứu, nhưng do bệnh nặng, bé Ê đã tử vong lúc 9 giờ 45 ngày 26-4. Chẩn đoán tử vong là nhiễm trùng huyết do não mô cầu thể tối cấp trên nền viêm phổi. Được biết, bệnh nhi này chưa được tiêm vaccine phòng bệnh não mô cầu.

Ngay sau khi ghi nhận ca tử vong, CDC Đắk Lắk đã khẩn trương phối hợp truy vết, lấy mẫu xét nghiệm và cho uống kháng sinh điều trị dự phòng đối với các trường hợp tiếp xúc gần. Đồng thời, lực lượng chức năng hướng dẫn xử lý môi trường bằng hoá chất Chloramin B tại nhà bệnh nhân và khu vực xung quanh.

Viêm não mô cầu là bệnh truyền nhiễm cấp tính do vi khuẩn não mô cầu (Neisseria meningitidis) gây ra. Bệnh lây truyền qua đường hô hấp thông qua tiếp xúc gần như ho, hắt hơi với các triệu chứng như sốt cao, đau đầu, cứng cổ, buồn nôn…

Để phòng bệnh, người dân cần chủ động tiêm vaccine phòng não mô cầu đầy đủ, đặc biệt đối với trẻ nhỏ. Khi có dấu hiệu nghi ngờ, người dân cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời.