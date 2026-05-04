Ngân hàng không duyệt các khoản vay dự án Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2 04/05/2026 20:42

(PLO)- Theo Bộ Y tế, các nhà thầu đang gặp khó khăn về tài chính khi ngân hàng không phê duyệt các khoản vay đối với dự án Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2.

Chiều tối 4-5, tại phiên họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4, Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Đức Luận thông tin tới báo chí về tiến độ đưa Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 vào hoạt động.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế đã và đang tập trung chỉ đạo Ban Quản lý dự án, các chủ đầu tư, nhà thầu và các đơn vị liên quan, phấn đấu đưa Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 vào hoạt động trong quý II-2026.

Theo ông Luận, hiện nay, trong quá trình triển khai vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ hoàn thành dự án như: Công tác thi công hệ thống PCCC, hệ thống xử lý nước thải, rác thải để phục vụ cấp giấy phép môi trường.

Đặc biệt, các nhà thầu đang gặp khó khăn về tài chính khi ngân hàng không phê duyệt các khoản vay đối với dự án Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2.

Dự án Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2.

Thông tin thêm, Thứ trưởng Lê Đức Luận cho hay, để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc nêu trên, Bộ Y tế đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp.

Thứ nhất, chủ động phối hợp, làm việc với Bộ Xây dựng để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác lập, thẩm tra dự toán các gói thầu; làm cơ sở để thanh toán khối lượng hoàn thành cho nhà thầu.

Thứ hai, tiếp tục nắm bắt và kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền; phối hợp với Bộ Quốc phòng và Bộ Xây dựng chỉ đạo các nhà thầu tập trung nguồn lực hoàn thành các gói thầu chính của dự án, đặc biệt là hạng mục PCCC.

Thứ ba, Bộ Y tế đã chỉ đạo chủ đầu tư tiến hành tạm thanh toán đến 90% giá trị khối lượng công việc hoàn thành cho nhà thầu theo quy định tại Nghị định 37/2015/NĐ-CP. Đối với các công việc phát sinh, Bộ Y tế đã chỉ đạo chủ đầu tư tạm ứng ngay 50% giá trị cho nhà thầu thi công.