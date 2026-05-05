TP.HCM triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử toàn dân gắn với mã định danh cá nhân 05/05/2026 13:40

(PLO)- TP.HCM triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử trên Ứng dụng Công dân số, mỗi người dân sẽ có một hồ sơ sức khỏe điện tử duy nhất, gắn với mã định danh cá nhân.

Ngày 5-5, Sở Y tế TP.HCM cho biết mới đây đơn vị đã phối hợp cùng Sở Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Chuyển đổi số TP và Công an TP.HCM thống nhất phương án triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử cho toàn bộ người dân trên Ứng dụng Công dân số TP.HCM.

Theo phương án này, mỗi người dân sẽ có một hồ sơ sức khỏe điện tử duy nhất, gắn với mã định danh cá nhân, bảo đảm “đúng người, đúng dữ liệu”, hạn chế trùng lặp và sai lệch thông tin.

Dữ liệu sức khỏe được cập nhật từ các cơ sở khám, chữa bệnh, các chương trình khám sức khỏe, tầm soát và được tích hợp, hiển thị tập trung trên ứng dụng.

Người dân TP.HCM khám sức khỏe miễn phí. Ảnh minh họa: THẢO PHƯƠNG

Theo Sở Y tế, việc lựa chọn nền tảng Công dân số giúp người dân dễ dàng tiếp cận, không cần cài đặt thêm ứng dụng mới, đồng thời tận dụng hạ tầng số sẵn có của TP. Người dân có thể chủ động tra cứu lịch sử khám bệnh, theo dõi chỉ số sức khỏe và quản lý thông tin cá nhân một cách thuận tiện.

Không chỉ phục vụ người dân, hệ thống còn tạo nền tảng kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ sở y tế, từng bước hình thành kho dữ liệu sức khỏe dùng chung của TP. Đây là cơ sở quan trọng để ngành y tế chuyển sang mô hình quản lý dựa trên dữ liệu, nâng cao hiệu quả điều hành và chất lượng chăm sóc.

Đáng chú ý, việc xác thực thông tin sẽ được thực hiện thông qua định danh điện tử VNeID, bảo đảm an toàn, bảo mật dữ liệu cá nhân. Đồng thời, TP cũng xây dựng giải pháp tạo lập hồ sơ cho người phụ thuộc như trẻ em, học sinh hoặc người cần đại diện hợp pháp.

Hồ sơ sức khỏe điện tử được triển khai theo 4 bước đó là tạo lập thông tin hành chính; cập nhật dữ liệu sức khỏe; đồng bộ, hiển thị dữ liệu; khai thác phục vụ người dân và công tác quản lý.

Chính quyền địa phương sẽ theo dõi tiến độ triển khai qua hệ thống dashboard, gắn với quản lý sức khỏe theo địa bàn dân cư.

Việc triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử được kỳ vọng sẽ tạo bước chuyển từ chăm sóc bệnh sang chăm sóc sức khỏe toàn diện, từ thụ động sang chủ động, dự phòng và liên tục theo vòng đời, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân TP.