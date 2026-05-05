Cứu sống ngoạn mục nam nhân viên giao hàng bị đâm xuyên tim 05/05/2026 10:38

Ngày 5-5, Bệnh viện Thống Nhất (TP.HCM) cho biết đơn vị vừa kịp thời cứu sống một bệnh nhân bị vết thương xuyên tim nguy kịch.

Người bệnh là anh DCT (38 tuổi, ngụ TP.HCM), được đưa vào cấp cứu lúc 18 giờ 29 phút ngày 23-4 trong tình trạng mất máu nhiều do vết thương vùng ngực trái dài khoảng 3 cm, bờ sắc gọn, máu chảy liên tục.

Theo TS.BS Trương Nguyễn Hoài Linh, khoa Ngoại Tim mạch - Lồng ngực, bệnh nhân là nhân viên giao hàng, xảy ra mâu thuẫn với một nam đồng nghiệp và bị đâm bằng vật sắc nhọn có bản dày, chiều dài lớn vào vùng ngực trái. Vết đâm xuyên tim và phổi trái khiến tình trạng người bệnh cực kỳ nguy kịch khi nhập viện.

Qua thăm khám và siêu âm tại khoa Cấp cứu, các bác sĩ ghi nhận người bệnh bị tràn máu màng tim và tràn máu màng phổi trái. Huyết áp giảm dần, tri giác nhanh chóng xấu đi, ê-kíp lập tức kích hoạt báo động đỏ toàn viện, chuyển bệnh nhân lên khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức để mổ khẩn cấp.

Bác sĩ Bệnh viện Thống Nhất phẫu thuật khẩn cứu bệnh nhân bị đâm xuyên tim. Ảnh: BVCC

BS Linh cho biết khi nhập viện, bệnh nhân trong tình trạng lơ mơ, huyết động bắt đầu bất ổn. Thông thường, với các trường hợp nghi tổn thương tim nhưng huyết động còn ổn định, bệnh nhân sẽ được chụp CT để đánh giá trước phẫu thuật. Tuy nhiên, trường hợp này chưa kịp thực hiện các bước thăm dò thì đã bị tụt huyết áp nên phải đưa thẳng vào phòng mổ cấp cứu.

Các bác sĩ tiến hành mở ngực khẩn cấp, vừa phẫu thuật vừa hồi sức tích cực và truyền máu để duy trì huyết áp. Ê-kíp ghi nhận khoảng 800 ml máu trong màng tim gây chèn ép tim và khoảng 1.800 ml máu cục lẫn máu loãng trong khoang màng phổi trái.

Sau khi hút sạch máu trong khoang ngực, bác sĩ phát hiện nhiều tổn thương nghiêm trọng gồm vết thương thủng thất phải dài khoảng 6-7 cm, vết rách màng tim trái và tổn thương thùy dưới phổi trái dài khoảng 6 cm.

TS.BS Trương Nguyễn Hoài Linh, khoa Ngoại Tim mạch - Lồng ngực, thăm khám cho bệnh nhân bị đâm xuyên tim. Ảnh: BVCC

“Đây không chỉ là ca nguy cấp mà là rất, rất nguy cấp. Vết thương làm thủng thất phải với đường rách dài khoảng 6-7 cm. Trong hơn 13 năm điều trị vết thương tim, đây là một trong những ca có tổn thương tim lớn và dài nhất tôi từng gặp”- BS Linh nói.

Theo BS Linh, vết thương nằm giữa hai động mạch vành lớn - vị trí đặc biệt nguy hiểm, đòi hỏi kỹ thuật khâu chính xác tuyệt đối. Nếu khâu quá chặt có thể gây tắc động mạch vành dẫn đến nhồi máu cơ tim, còn khâu không kín sẽ có nguy cơ chảy máu sau mổ. Ngoài tổn thương tim, bệnh nhân còn bị thủng luôn phổi trái.

Quá trình điều trị cũng gặp nhiều khó khăn do bệnh nhân có tiền sử bỏng nặng 60% cơ thể cách đây 6 năm, để lại sẹo co rút vùng ngực, cổ và miệng, gây khó khăn trong gây mê, đặt nội khí quản và phẫu thuật.

BS Linh cho biết nạn nhân bị đâm xuyên tim được đưa đến cấp cứu chỉ sau khoảng 10-15 phút. Theo ông, nếu thời gian vận chuyển kéo dài hơn thì nguy cơ tử vong rất cao.

Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng giữa nhiều chuyên khoa, ê-kíp đã xử trí thành công vết thương tim, kiểm soát tốt tình trạng chảy máu và bảo tồn chức năng tim cho người bệnh. Sau điều trị tích cực, sức khỏe bệnh nhân hiện ổn định và dự kiến xuất viện trong vài ngày tới.