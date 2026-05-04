TP.HCM: Ba trẻ bị ngạt nước nhập viện trong tình trạng ngưng tim 04/05/2026 17:23

(PLO)- Trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) tiếp nhận liên tiếp 3 trẻ bị ngạt nước nguy kịch, khi nhập viện đều đã ngưng tim.

Ngày 4-5, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) cho biết trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 vừa qua, bệnh viện liên tiếp tiếp nhận ba trường hợp trẻ em bị ngạt nước trong tình trạng nguy kịch, khi nhập viện đều đã ngưng tim.

Cụ thể, ngày 28-4, bệnh viện tiếp nhận bé trai 7 tuổi (ngụ Lâm Đồng) bị ngạt nước tại hồ bơi ở Hồ Tràm, TP.HCM.

Ngày 30-4, một bé trai 9 tuổi (ngụ Tây Ninh) cũng bị ngạt nước tại hồ bơi được đưa vào cấp cứu. Đến ngày 3-5, bệnh viện tiếp nhận thêm bé trai 5 tuổi (ngụ TP.HCM), bị ngạt nước tại hồ bơi.

Trẻ bị ngạt nước được điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1. Ảnh: BVCC

Theo PGS.TS Phạm Văn Quang, Trưởng khoa Hồi sức tích cực - chống độc, Bệnh viện Nhi đồng 1, điểm chung của cả ba trường hợp là các bé không biết bơi. Khi được phát hiện và đưa lên khỏi mặt nước, cả ba đều đã ngưng tim.

Các bệnh nhi đều được sơ cứu ngưng tim, ngưng thở tại chỗ ban đầu hiệu quả, tim đập trở lại, sau đó được chuyển đến bệnh viện địa phương rồi tiếp tục chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng 1.

Tuy nhiên, do thời gian ở dưới nước kéo dài, khi nhập viện cả ba bé đều trong tình trạng hôn mê sâu, thiếu ôxy não nặng và suy hô hấp. Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ đã cho thở máy, sử dụng thuốc vận mạch trợ tim, chống phù não, chống co giật và áp dụng hạ thân nhiệt để bảo vệ não.

Hiện, cả ba bệnh nhi đã có tín hiệu hồi phục khả quan. Các bác sĩ đang tiếp tục theo dõi, đánh giá nhằm giảm thiểu di chứng, giúp các bé có thể trở lại cuộc sống bình thường.

Theo Bệnh viện Nhi đồng 1, đơn vị đang điều trị cho năm trẻ bị ngạt nước (trong đó có hai trường hợp nhập viện trước đó).

Từ thực tế này, BS Phạm Văn Quang cảnh báo nguy cơ ngạt nước ở trẻ em gia tăng trong mùa nắng nóng và sắp tới là mùa hè, khi nhu cầu đi hồ bơi tăng cao. Phụ huynh cần giám sát chặt chẽ khi cho trẻ đi bơi, đặc biệt với trẻ chưa biết bơi và nên cho trẻ tham gia học bơi.

Bên cạnh đó, phụ huynh cần nâng cao khả năng cấp cứu ngưng tim, ngưng thở tại các hồ bơi để kịp thời xử lý các tình huống khẩn cấp.