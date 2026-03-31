Serbia đạt thỏa thuận năng lượng khẩn với Nga 31/03/2026 06:17

(PLO)- Tổng thống Serbia - ông Aleksandar Vucic cho biết đã đạt được thỏa thuận năng lượng khẩn cấp với Nga, cảnh báo tình hình Trung Đông có thể gây ra “thảm họa năng lượng và kinh tế lớn nhất trong lịch sử” đối với châu Âu và thế giới.

Ngày 30-3, Tổng thống Serbia - ông Aleksandar Vucic cho biết đã có cuộc điện đàm kéo dài 50 phút với Tổng thống Nga Vladimir Putin, hãng thông tấn Tanjug (Serbia) đưa tin.

Trả lời truyền thông Serbia sau cuộc điện đàm, ông Vucic cho biết ông Putin đã đồng ý gia hạn thêm 3 tháng đối với hợp đồng khí đốt song phương dự kiến hết hạn vào ngày 31-3.

Theo nhà lãnh đạo Serbia, nước này đã đạt được những điều khoản vô cùng thuận lợi với mức giá thấp hơn nhiều so với mặt bằng chung tại châu Âu. Serbia sẽ tiếp tục nhận 6 triệu m³ khí đốt mỗi ngày với mức giá từ 320-330 USD cho mỗi 1.000 m³.

Tổng thống Serbia - ông Aleksandar Vucic (trái) trong một lần hội đàm với người đồng cấp Nga Vladimir Putin tại Moscow năm 2019. Ảnh: KREMLIN

Ông Vucic cho biết thỏa thuận cũng cho phép Serbia linh hoạt tăng khối lượng nhập khẩu trong trường hợp thời tiết khắc nghiệt hoặc xảy ra thiên tai.

“Ở châu Âu, chúng tôi có lẽ sẽ là quốc gia có giá khí đốt thấp thứ hai hoặc thứ ba" - ông Vucic nói.

Về tình hình Trung Đông, Tổng thống Serbia cũng cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công trên bộ nào nhằm vào Iran đều có thể gây ra “thảm họa năng lượng và kinh tế lớn nhất trong lịch sử” đối với châu Âu và thế giới.

“Châu Âu không thể chịu đựng được điều này. Không ai có thể chịu đựng được" - ông Vucic nói, đồng thời kêu gọi các nhà lãnh đạo châu Âu theo đuổi giải pháp ngoại giao khẩn cấp và làm việc với mọi nhà cung cấp năng lượng trên thế giới để giảm thiểu nguy cơ khủng hoảng.

Phần mình, Điện Kremlin xác nhận cuộc điện đàm giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Vucic chủ yếu tập trung vào mối quan hệ “đối tác chiến lược” giữa hai nước, đặc biệt là các vấn đề liên quan nguồn cung năng lượng.

Tổng thống Serbia được cho là đã bày tỏ sự trân trọng đối với việc Nga tiếp tục duy trì “nguồn cung cấp khí đốt ổn định”, theo đài RT.

Cũng theo Điện Kremlin, hai nhà lãnh đạo đã tiến hành trao đổi quan điểm về tình hình chiến sự giữa liên minh Mỹ và Israel với Iran hiện nay, cuộc xung đột tại Ukraine, vấn đề an ninh tại Kosovo cũng như tại quốc gia láng giềng Bosnia và Herzegovina.

Serbia là một trong những nước số ít ở châu Âu duy trì quan hệ truyền thống tốt đẹp với Nga. Hồi giữa tháng 3, ông Vucic tuyên bố Serbia sẽ duy trì quan hệ với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nhưng muốn giữ quy chế trung lập và sẽ không gia nhập liên minh này.