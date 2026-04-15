Chiến sự Nga - Ukraine 15-4: Ukraine nói hạ lính Nga xâm nhập vào Sumy bằng đường ống dẫn khí; Moscow tập kích đập trọng yếu ở Kharkiv bằng bom lượn; Ông Zelensky sang Đức ký hợp tác quốc phòng 15/04/2026 07:42

(PLO)- Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục nóng sau lệnh ngừng bắn Phục sinh; Ukraine nói hạ lính Nga xâm nhập vào Sumy bằng đường ống; Nga oanh tạc các địa điểm năng lượng và vận tải của Ukraine.

Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục nóng khi hai bên cáo buộc nhau vi phạm lệnh ngừng bắn kéo dài 32 giờ nhân dịp lễ Phục sinh.

Ukraine: Nga tập kích đập trọng yếu ở Kharkiv bằng bom lượn

Tỉnh trưởng tỉnh Kharkiv - ông Oleh Syniehubov nói rằng lực lượng Nga ngày 14-4 đã tấn công cơ sở hạ tầng trọng yếu tại tỉnh Kharkiv bằng bom lượn, theo tờ Kyiv Independent.

Ông Syniehubov nói trên truyền hình quốc gia rằng 6 quả bom lượn đã được phóng vào đập Pechenihy thuộc huyện Chuhuiv, một trong những hồ chứa lớn nhất khu vực và là công trình hạ tầng quan trọng.

Theo Quân đoàn 16 của Ukraine, 4 quả bom rơi xuống đất gần các công trình thủy lợi, 2 quả rơi xuống nước. Con đập không bị hư hại.

Đơn vị này cho rằng thời điểm tấn công có chủ đích, khi mực nước hồ chứa hiện đang ở mức cao nhất do lũ mùa xuân. Việc phá hủy con đập vào thời điểm này có thể gây ngập lụt diện rộng và thiệt hại môi trường nghiêm trọng ở hạ lưu.

Ông Syniehubov cũng nói rằng lực lượng Nga đã tiến hành một cuộc tấn công phối hợp vào Kharkiv bằng UAV Molniya và UAV Shahed.

Lữ đoàn Cơ giới số 30 của Ukraine trên tiền tuyến. Ảnh: X

. Cùng ngày, chính quyền địa phương báo cáo rằng một vụ tấn công bằng tên lửa của Nga nhằm vào TP Dnipro đã khiến 5 người thiệt mạng và 27 người bị thương.

Cụ thể, khoảng 11 giờ 30 phút ngày 14-4 (giờ địa phương), người dân nghe thấy một tiếng nổ lớn trong lúc Không quân Ukraine cảnh báo về một tên lửa đang hướng tới khu vực trung đông của thành phố.

Đến 13 giờ 56, Tỉnh trưởng tỉnh Dnipropetrovsk - ông Oleksandr Hanzha báo cáo về 21 người đã phải nhập viện, trong đó 10 người trong tình trạng nguy kịch.

Các báo cáo cho thấy thương vong tăng trong suốt cả ngày, nhiều nạn nhân bị thương khi đang ở ngoài đường hoặc trong phương tiện vào thời điểm trúng không kích.

Vụ tấn công gây hư hại cơ sở hạ tầng dân sự và nhiều phương tiện. Một trạm xăng gần đó cũng bị trúng đạn, gây cháy lớn, theo lực lượng cứu hộ.

. Lữ đoàn tấn công đường không độc lập số 71 của Ukraine ngày 14-4 nói rằng đã loại khỏi vòng chiến 29 binh sĩ Nga khi các binh sĩ này cố gắng xâm nhập vào hậu phương Ukraine thông qua một đường ống dẫn khí ở tỉnh Sumy.

Lữ đoàn này nói rằng nhóm binh sĩ Nga đã lợi dụng thời tiết xấu và tầm nhìn hạn chế để tìm cách xuyên qua tuyến phòng thủ.

Theo Kyiv Independent, đây không phải lần đầu tiên lực lượng Nga sử dụng đường ốngtrong chiến thuật xâm nhập. Chiến thuật này từng xuất hiện ở các chiến dịch tại Avdiivka (Donetsk), Sudzha thuộc tỉnh Kursk của Nga và gần đây là Kupiansk.

Các đường ống thời Liên Xô cũ thường khó phá hủy và được sử dụng để luồn sâu vào phía sau chiến tuyến Ukraine.

Theo phía Ukraine, khu vực biên giới với Sumy hiện vẫn là vùng giao tranh phức tạp, khi lực lượng Nga liên tục thăm dò phòng tuyến, biến nhiều khu vực thành “vùng xám” tranh chấp.

. Nga chưa bình luận về thông tin trên.

Nga oanh tạc các địa điểm năng lượng và vận tải của Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga ngày 14-4 đưa tin rằng trong 24 giờ qua, quân đội Nga đã tấn công các cơ sở hạ tầng năng lượng và giao thông vận tải cũng như các điểm triển khai quân của Ukraine tại 142 địa điểm, theo hãng thông tấn TASS.

Theo bộ này, quân đội Ukraine đã mất khoảng 1.180 binh sĩ trong các cuộc giao tranh với lực lượng Nga trên tất cả các khu vực tiền tuyến trong ngày 14-4.

Cụ thể, Ukraine đã mất khoảng 220 binh sĩ, 1 xe tăng và 4 xe bọc thép chiến đấu trong khu vực trách nhiệm của Cụm tác chiến phía Bắc; hơn 200 binh sĩ và 4 xe bọc thép chiến đấu trong khu vực trách nhiệm của Cụm tác chiến phía Tây và khoảng 195 binh sĩ cùng 7 xe bọc thép chiến đấu trong khu vực trách nhiệm của Cụm tác chiến phía Nam.

Tương tự, Kiev cũng tổn thất hơn 280 binh sĩ và 2 xe bọc thép chiến đấu trong khu vực trách nhiệm của Cụm tác chiến Trung tâm của Nga; hơn 255 binh sĩ và hai xe bọc thép chiến đấu trong khu vực trách nhiệm của Cụm tác chiến phía Đông và khoảng 30 binh sĩ và một xe bọc thép chiến đấu trong khu vực trách nhiệm của Cụm tác chiến Dnepr.

Bộ Quốc phòng Nga nói rằng hạm đội Biển Đen của Nga đã phá hủy hai xuồng không người lái của Ukraine trong 24 giờ qua. Ngoài ra, lực lượng phòng không Nga đã đánh chặn và phá hủy 391 UAV và 14 quả bom thông minh của đối phương.

Chính quyền tỉnh Belgorod (Nga, giáp biên giới Ukraine) đưa tin rằng Kiev đã tấn công các khu định cư ở vùng Belgorod bằng hơn 180 UAV và bắn hơn 10 quả đạn vào khu vực này trong 24 giờ qua.

Ngày 14-4, ông Alexey Likhachev - người đứng đầu tập đoàn Rosatom của Nga - nói rằng sau thỏa thuận ngừng bắn lễ Phục Sinh, lực lượng vũ trang Ukraine đã tiếp tục nã pháo vào Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, dẫn đến việc nhà máy này lại hoàn toàn mất điện.

“Sau thỏa thuận ngừng bắn lễ Phục Sinh, pháo kích lại tiếp tục, và một trong những hậu quả của việc pháo kích này là đường dây điện duy nhất đang hoạt động vào thời điểm đó, đường dây Ferrosplavnaya, đã bị mất điện” - ông Likhachev nói.

Ukraine chưa bình luận về các thông tin trên.

Ukraine ký thỏa thuận hợp tác quốc phòng với Đức

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky (trái) và Thủ tướng Đức Friedrich Merz tại thủ đô Berlin (Đức) ngày 14-4. Ảnh: X

Ngày 14-4, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky thăm Đức, ký thỏa thuận hợp tác quốc phòng và nâng quan hệ song phương lên mức đối tác chiến lược, theo Kyiv Independent.

Thỏa thuận mở rộng hợp tác quân sự giữa hai nước, trong đó Berlin cam kết hỗ trợ thêm ở các lĩnh vực then chốt như phòng không, vũ khí tầm xa, UAV và đạn dược.

“Hiện nay, hơn bao giờ hết, chúng tôi muốn học hỏi lẫn nhau” - Thủ tướng Đức Friedrich Merz phát biểu tại cuộc họp báo, đồng thời cho biết hai bên đã thống nhất nhiều lĩnh vực hợp tác, bao gồm sản xuất UAV chung.

Thỏa thuận cũng bao gồm một bản ghi nhớ giữa bộ quốc phòng hai nước về trao đổi dữ liệu quân sự dưới dạng điện tử. Tổng thống Zelensky cho biết trong cùng ngày còn ký thêm nhiều thỏa thuận hợp tác khác.

“Hôm nay chúng tôi có các thỏa thuận hợp tác mới, tổng cộng 10 thỏa thuận, trong những lĩnh vực then chốt. Đức là một trong những quốc gia dẫn đầu rõ rệt trong việc hỗ trợ Ukraine và nỗ lực bảo vệ sinh mạng của chúng tôi” - ông Zelensky nói.

Trong những tuần gần đây, Ukraine đã đạt được các thỏa thuận hợp tác quốc phòng với ba quốc gia vùng Vịnh và vào cuối tháng 3 đã ký một thỏa thuận an ninh kéo dài 10 năm với Bulgaria.