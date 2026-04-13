Chiến sự Nga-Ukraine 13-4: Kết thúc ngừng bắn; Nga cảnh báo về hòa đàm Ukraine; Nhóm du kích Atesh nói tập kích bên trong Nga 13/04/2026 08:17

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục leo thang trên khắp các chiến trường; Lệnh ngừng bắn Phục sinh kết thúc, hai bên cáo buộc nhau vi phạm cả nghìn lần; Nhóm du kích Atesh tuyên bố tập kích tuyến hậu cần quân sự Nga; Nga nói đàm phán hòa bình sẽ rất khó sau khi kiểm soát Donbass.

Lệnh ngừng bắn Phục sinh kết thúc, hai bên cáo buộc nhau vi phạm cả nghìn lần

Lệnh ngừng bắn dịp lễ Phục sinh do Nga tuyên bố, kéo dài từ 16 giờ ngày 11-4 theo giờ Moscow đến nửa đêm ngày 12-4, hiện đã hết hiệu lực, theo hãng thông tấn TASS.

Bộ Quốc phòng Nga khẳng định, theo chỉ thị của Tổng tư lệnh tối cao, toàn bộ các cụm tác chiến Nga trong khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt đã nghiêm túc tuân thủ lệnh ngừng bắn và duy trì tại các vị trí đã kiểm soát trước đó.

Tuy nhiên, ngày 12-4, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội Ukraine đã thực hiện 3 cuộc tấn công trong đêm nhằm vào lực lượng Nga gần các khu vực Gai và Otradnoye thuộc tỉnh Dnepropetrovsk, vi phạm lệnh ngừng bắn. Theo Moscow, các cuộc tấn công này đã bị đẩy lùi.

Binh sĩ Ukraine hoạt động trên chiến trường. Ảnh: BỘ TỔNG THAM MƯU QUÂN ĐỘI UKRAINE

Lực lượng Nga cũng tuyên bố ngăn chặn thành công 4 nỗ lực của quân đội Ukraine nhằm thiết lập vị trí tại tỉnh Sumy và Donetsk.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết từ 16 giờ ngày 11-4 giờ Moscow đến 8 giờ ngày 12-4 giờ Moscow, đã ghi nhận tổng cộng 1.971 vụ vi phạm lệnh ngừng bắn từ phía quân đội Ukraine.

Theo Bộ này, quân đội Ukraine đã sử dụng 2 máy bay không người lái (UAV) tấn công các tỉnh Kursk và Belgorod của Nga, khiến nhiều dân thường bị thương, trong đó có một trẻ em.

Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Ukraine đã pháo kích 258 lần vào các khu vực biên giới và vị trí của Nga bằng hệ thống rocket phóng loạt và xe tăng, đồng thời tiến hành 1.329 cuộc tấn công bằng UAV góc nhìn thứ nhất (FPV).

Phần mình, ngày 12-4, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết rằng chỉ trong 15 giờ đồng hồ, Nga đã vi phạm tới 2.299 lần lệnh ngừng bắn dịp lễ Phục sinh vừa được công bố, theo tờ Kyiv Independent.

Các vụ vi phạm được ghi nhận trong khoảng thời gian từ 16 giờ ngày 11-4 đến 7 giờ ngày 12-4 (giờ địa phương), bao gồm 28 đợt tấn công, 479 vụ pháo kích, 747 cuộc tấn công bằng máy bay không người lái cảm tử và 1.045 đòn đánh bằng máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV).

Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, trong ngày qua cũng đã xảy ra 120 cuộc giao tranh dọc chiến tuyến.

Theo Kyiv Independent, đã có 4 dân thường thiệt mạng và 35 người khác bị thương tại nhiều tỉnh của Ukraine trong ngày qua, gồm ở các tỉnh Sumy, Kherson, Donetsk, và Dnipropetrovsk.

Nhóm du kích Atesh tuyên bố tập kích tuyến hậu cần quân sự Nga

Ngày 12-4, nhóm du kích Atesh (thân Ukraine) tuyên bố đã phá hoại một đầu máy diesel tại tỉnh Rostov (Nga), phương tiện mà nhóm này cho rằng được sử dụng để vận chuyển hàng quân sự tới tỉnh Zaporizhzhia do Nga kiểm soát, theo Kyiv Independent.

Một đoạn video do nhóm công bố cho thấy các thành viên Atesh đổ chất dễ cháy lên đầu máy, sau đó là hình ảnh phương tiện này bốc cháy dữ dội.

Theo Atesh, đầu máy bị phá hủy gần ga đường sắt Likhovskaya ở tỉnh Rostov và không thể sửa chữa.

Nhóm này cho biết nút giao Likhovskaya là điểm trung chuyển quan trọng đối với các chuyến hàng quân sự hướng tới mặt trận Zaporizhzhia. Các đoàn tàu chở đạn dược, nhiên liệu và xe bọc thép phục vụ lực lượng Nga tại các khu vực giao tranh thường xuyên đi qua khu vực này.

Atesh tuyên bố vụ phá hoại đã làm tê liệt hoạt động đường sắt trên tuyến, khiến các đoàn tàu quân sự bị mắc kẹt ở hậu phương và làm gián đoạn chuỗi cung ứng, trong khi các đơn vị Nga ở tiền tuyến không nhận được đợt tiếp tế đạn dược như dự kiến.

Nhóm này ước tính thiệt hại trực tiếp từ việc phá hủy đầu máy vượt quá 150.000 USD, song cho rằng tác động thực tế đối với Nga có thể lớn hơn nhiều. Atesh cũng nhận định Công ty Đường sắt Nga hiện đang thiếu đầu máy diesel hoạt động, trong khi năng lực sửa chữa gần như đã cạn kiệt.

Nga chưa lên tiếng về thông tin trên.

Nga dự báo hòa đàm Ukraine sẽ kéo dài và phức tạp

Ngày 12-4, phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov nói rằng các cuộc đàm phán hòa bình sau khi lực lượng Nga kiểm soát hoàn toàn ranh giới vùng Donbass (miền đông Ukraine) sẽ “rất khó khăn”, kênh Vesti đưa tin.

Theo ông Peskov, các tranh chấp lãnh thổ hiện nay giữa Nga và Ukraine chỉ còn “vài km”, và khi lực lượng Nga “giải phóng” các khu vực này, họ sẽ chạm tới ranh giới hành chính của Donbass.

Phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

“Sau đó, trong mọi trường hợp, sẽ diễn ra các cuộc đàm phán rất khó khăn, chi tiết và kéo dài. Đó sẽ là một quá trình lâu dài, trong đó mọi khía cạnh của thỏa thuận dàn xếp sẽ phải được giải quyết” - ông Peskov nói.

Ông Peskov nhấn mạnh Nga mong muốn đạt được một nền hòa bình bền vững trong cuộc xung đột tại Ukraine.

“Chúng tôi muốn hòa bình bền vững, và điều đó chỉ có thể được thiết lập khi chúng tôi bảo đảm được lợi ích của mình và đạt được các mục tiêu đã đề ra ngay từ đầu. Điều này hoàn toàn có thể xảy ra ngay hôm nay nếu [Tổng thống Ukraine Volodymyr] Zelensky đưa ra những quyết định cần thiết” - ông Peskov nhấn mạnh.

“Ngay khi các quyết định đó được đưa ra, tình hình sẽ trở lại quỹ đạo hòa bình” - người phát ngôn Điện Kremlin nói thêm.

Ông Peskov cũng khẳng định Nga sẽ tiếp tục “chiến dịch quân sự đặc biệt” cho đến khi ông Zelensky đưa ra các quyết định nói trên.

Bên cạnh đó, ông Peskov cho biết tiến trình liên quan Ukraine hiện đang bị đình trệ.

“Quá trình liên quan Ukraine hiện đang tạm dừng. Chúng tôi hiểu điều đó vì các đồng nghiệp Mỹ của chúng tôi đang rất bận rộn” - người phát ngôn Điện Kremlin cho hay.

Ukraine chưa lên tiếng về thông tin trên.