Hezbollah từ chối ngừng đánh Israel, Tel Aviv cảnh báo ‘thiêu rụi’ Lebanon 28/04/2026 05:30

(PLO)- Israel và Hezbollah đấu khẩu qua lại trong bối cảnh hai bên tiếp tục các cuộc tấn công xuyên biên giới.

Israel đã đe dọa sẽ "thiêu rụi" toàn bộ Lebanon sau khi Hezbollah nhắc lại lập trường bác bỏ các cuộc đàm phán hòa bình trong bối cảnh đấu súng xuyên biên giới vẫn tiếp diễn, theo kênh Al Jazeera.

Tổng thư ký nhóm Hezbollah Naim Qassem ngày 27-4 chỉ trích các cuộc đàm phán đang diễn ra giữa Israel và Lebanon, đồng thời một lần nữa từ chối chấm dứt chiến dịch tấn công xuyên biên giới trước các cuộc tấn công dai dẳng của Israel vào miền nam Lebanon.

Ông Qassem khẳng định rằng mặc dù “sự hy sinh là rất lớn”, người dân Lebanon có hai lựa chọn hoặc “giải phóng và tự hào hoặc bị chiếm đóng và nhục nhã”.

Hezbollah đã chỉ trích chính phủ Lebanon vì đã tham gia đàm phán với Israel nhằm tìm cách chấm dứt loạt xung đột biên giới với Israel, bắt nguồn từ cuộc chiến của Mỹ và Israel chống lại Iran vào cuối tháng 2.

“Chúng tôi đang tiếp tục cuộc kháng chiến tự vệ vì Lebanon và người dân. Chúng tôi sẽ không quay trở lại tình trạng trước tháng 3. Chúng tôi sẽ đáp trả sự gây hấn và đối đầu Israel. Cho dù kẻ thù đe dọa điều gì, chúng tôi sẽ không lùi bước, chúng tôi sẽ không khuất phục, chúng tôi sẽ không bị đánh bại” - lãnh đạo Hezbollah nhấn mạnh.

Khói bốc lên sau vụ tấn công của Israel ở miền nam Lebanon vào ngày 27-4. Ảnh: Jalaa Marey/AFP

Hezbollah đã nối lại các cuộc tấn công chống lại Israel vào ngày 2-3 để đáp trả các cuộc tấn công giết chết Lãnh tụ tối cao của Iran - ông Ayatollah Ali Khamenei. Kể từ đó, Lebanon đã cấm các hoạt động quân sự của Hezbollah và tiến hành các cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên với Israel kể từ năm 1983.

Ông Qassem nhắc lại sự phản đối với các cuộc đàm phán đó và vạch ra các điều kiện tiên quyết để Hezbollah tham gia bất kỳ cuộc đối thoại nào như vậy. Các điều kiện bao gồm “chấm dứt sự xâm lược trên bộ, trên biển và trên không, Israel rút khỏi các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng, thả những người bị giam giữ, cho phép người dân trở về tất cả các làng mạc và thị trấn của họ, và tái thiết”.

Lãnh đạo Hezbollah cũng yêu cầu Lebanon chấm dứt đàm phán trực tiếp và đảo ngược quyết định “hình sự hóa phong trào kháng chiến”.

Đáp lại, Bộ trưởng Quốc phòng Israel - ông Israel Katz nói rằng ông Qassem đang “đùa với lửa… [điều đó] sẽ thiêu rụi Hezbollah và toàn bộ Lebanon”.

“Nếu chính phủ Lebanon tiếp tục nương náu dưới sự bảo trợ của tổ chức khủng bố Hezbollah, lửa sẽ bùng lên và thiêu rụi những cây tuyết tùng của Lebanon” - ông Katz nói với đặc phái viên Liên Hợp Quốc tại Lebanon Jeanine Hennis-Plasschaert.

Tổng thống Lebanon - ông Joseph Aoun nói rằng các cuộc đàm phán trực tiếp với Israel nhằm mục đích chấm dứt xung đột với Hezbollah, đồng thời cáo buộc những kẻ lôi kéo Lebanon vào chiến tranh là "phản quốc", ngầm chỉ trích Hezbollah.

Tuy nhiên, ông Katz cáo buộc ông Aoun "đánh cược với tương lai của Lebanon", nhấn mạnh rằng chính phủ Lebanon phải đảm bảo rằng Hezbollah bị giải giáp.

Bất chấp lệnh ngừng bắn chính thức, lực lượng Israel và Hezbollah vẫn tiếp tục đấu súng. Hôm 27-4, Israel báo cáo đã tiến hành các cuộc tấn công vào những gì họ gọi là các địa điểm cơ sở hạ tầng của Hezbollah ở thung lũng Bekaa (phía đông Lebanon), cũng như các cuộc tấn công nhắm vào các thị trấn Tibnin, Yater và Bint Jbeil ở miền nam Lebanon.

Trong khi đó, Hezbollah nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Israel ở miền nam Lebanon, còn Israel cho biết còi báo động đã vang lên ở thị trấn Arab al-Aramshe sau khi có báo cáo về một máy bay xâm nhập vào miền bắc Israel.

Theo Bộ Y tế Lebanon, các cuộc tấn công của Israel đã khiến 2.521 người thiệt mạng kể từ ngày 2-3, và 7.804 người khác bị thương.