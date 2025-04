Chủ đầu tư chạy đua tiện ích chung cư để kéo khách 13/04/2025 14:54

(PLO)- Giữa thời điểm thị trường bất động sản trầm lắng, nhiều chủ đầu tư đang "lấy tiện ích làm vũ khí” với hi vọng tăng thanh khoản, giữ chân khách hàng thật sự.

Trong giai đoạn thị trường căn hộ gặp khó vì sức mua suy giảm, lãi suất cao, tâm lý e ngại xuống tiền, sự xuất hiện của loạt dự án đầu tư mạnh về tiện ích nội khu đã phần nào tạo nên sức hút riêng biệt. Các chủ đầu tư không chỉ tập trung vào vị trí hay giá cả mà đã bắt đầu chuyển dịch sang cuộc đua chất lượng sống với mục tiêu dài hạn: xây dựng thương hiệu và thu hút người mua ở thực.

Chủ đầu tư chi nhiều hơn cho tiện ích

Trước những thách thức kéo dài của thị trường bất động sản, nhiều chủ đầu tư dự án chung cư đang chuyển hướng chiến lược: Thay vì chỉ cạnh tranh bằng giá, họ mạnh tay đầu tư vào tiện ích sống như một “vũ khí mềm” để chinh phục người mua ở thực. Nhóm khách hàng này ngày càng kỹ tính và có yêu cầu cao về chất lượng không gian sống.

Không chỉ giới hạn ở phân khúc cao cấp, nhiều dự án trung cấp hiện nay cũng chứng kiến cuộc đua tiện ích ngày càng quyết liệt. Hàng loạt hạng mục như hồ bơi tràn bờ, khu sinh hoạt cộng đồng, công viên nội khu, khu vui chơi trẻ em, đường dạo bộ, sân thể thao và hệ thống an ninh đa lớp trở thành tiêu chuẩn phải có. Một số dự án chủ đầu tư thậm chí dành đến 70–80% quỹ đất cho cây xanh và không gian sinh hoạt chung nhằm tạo dựng môi trường sống gần gũi thiên nhiên.

Chủ đầu tư đổ tiền vào tiện ích sống để chinh phục người mua ở thực. Ảnh: QH

Tại khu Đông TP.HCM, dự án Happy One Sora (quận Thủ Đức) do Vạn Xuân Group phát triển với sự đồng hành của TBS Group và Koterasu Group – Nhật Bản là một ví dụ điển hình. Đây là một trong số ít dự án được cấp phép và khởi công trong năm 2025, định hướng trở thành “ốc đảo xanh” giữa lòng đô thị. Dự án tích hợp hơn 30 tiện ích nổi bật như công viên trung tâm, hồ bơi, khu vườn thiền, đường dạo bộ ven sông và hệ thống an ninh đa tầng. Theo chủ đầu tư, dự án dự kiến thu hút khoảng 1.200 cư dân sau khi hoàn thành.

Ở khu Nam Sài Gòn, Essensia Sky của Phú Long tại khu đô thị Dragon City (huyện Nhà Bè) lại gây ấn tượng với mô hình căn hộ xanh – sức khỏe. Đại diện Phú Long cho biết dự án hướng đến cuộc sống khỏe mạnh, cân bằng và an toàn với thiết kế tối ưu ánh sáng, thông gió tự nhiên, kết hợp cùng hệ tiện ích chăm sóc thể chất và tinh thần như hồ khoáng nóng, phòng yoga, spa, công viên xanh, đường chạy bộ...

Tiện ích không chỉ là công cụ bán hàng mà còn là giá trị gia tăng dài hạn cho dự án và cộng đồng cư dân trong tương lai. Ảnh minh họa: QH

Ở khu vực lân cận TP.HCM, dự án Orchard Heights do CapitaLand Development triển khai tại thành phố mới Bình Dương đang là điểm nhấn với tổng cộng 86 tiện ích sống chia thành chín nhóm chủ đề độc đáo từ rừng đá, đại dương ánh sáng cho đến vườn treo trên tầng 24. Không gian tiện ích được cá nhân hóa theo từng nhóm cư dân trẻ em, người cao tuổi, gia đình hay người thích thể thao. Đây cũng là một trong số ít dự án có hồ bơi trên cao, không gian thiền và thư viện đọc sách ngoài trời.

Ông Đức Hùng (ngụ quận Bình Thạnh), người vừa chuyển vào sống tại một chung cư mới ở Thủ Đức, cho biết: “Trước đây tôi chỉ chú trọng đến giá cả và diện tích nhưng bây giờ, yếu tố quan trọng nhất với tôi là môi trường sống. Tôi sẵn sàng trả thêm để có công viên, bể bơi, khu sinh hoạt cộng đồng cho con.”

Theo các chuyên gia, việc chạy đua tiện ích là cách phản ứng linh hoạt của chủ đầu tư trong bối cảnh nguồn cung hạn chế, người mua ngày càng khắt khe và mong muốn có trải nghiệm sống như nghỉ dưỡng tại chính nơi mình ở. Tiện ích không chỉ là công cụ bán hàng mà còn là giá trị gia tăng dài hạn cho dự án và cộng đồng cư dân trong tương lai.

Giá trị sống trở thành “vũ khí” cạnh tranh dài hạn

Theo ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA), việc chủ đầu tư đầu tư vào tiện ích sống là bước chuyển hướng tích cực trong bối cảnh thị trường đang có nhiều khó khăn.

“Trước đây, nhiều chủ đầu tư chỉ chăm chăm vào vị trí, giá rẻ mà bỏ qua yếu tố chất lượng sống – điều mà người dân thực sự quan tâm. Giờ đây, các dự án chú trọng nhiều hơn đến không gian sống, ứng phó biến đổi khí hậu, tiện ích xanh, điều đó rất đáng hoan nghênh” - ông Châu nhận định.

Ông cũng cho rằng những dự án biết tạo khác biệt về tiện ích và không gian sống sẽ có khả năng giữ giá và thu hút người mua lâu dài, kể cả trong giai đoạn thị trường điều chỉnh.

Khách hàng bây giờ không còn mua nhà chỉ vì giá tốt. Họ mua vì tiện ích sống, sự thuận tiện và cảm giác an toàn. Đó là nhu cầu phát triển tự nhiên của tầng lớp trung lưu đô thị – những người làm việc bận rộn, có con nhỏ, cần một môi trường sống tiện nghi và tiết kiệm thời gian. TS Huỳnh Phước Nghĩa - Chuyên gia kinh tế

Cuộc đua tiện ích sẽ tiếp tục là hướng đi chủ đạo trong phân khúc căn hộ trung và cao cấp.

Ảnh: QH

TS Huỳnh Phước Nghĩa - Chuyên gia kinh tế cho rằng các chủ đầu tư cần nhìn xa hơn: Không chỉ bán căn hộ mà còn đang bán một giá trị vô hình là thời gian, sự an tâm, sức khỏe và trải nghiệm sống. Nếu dự án có đầy đủ tiện ích ngay dưới chân nhà, cư dân sẽ hạn chế phải di chuyển ra ngoài, giảm rủi ro giao thông, đặc biệt là với gia đình có con nhỏ.

Bên cạnh đó, xu hướng này còn phản ánh tư duy phát triển bền vững: Một dự án căn hộ có giá trị không chỉ phụ thuộc vào thị trường mà còn đến từ nội lực mà chủ đầu tư tạo dựng. Chất lượng xây dựng, tiện ích, cộng đồng cư dân và khả năng thích ứng môi trường sống đô thị hiện đại sẽ tạo nên sức hút của dự án.

Tuy vậy, bài toán đặt ra là làm sao cân đối lợi nhuận, chất lượng và sức mua thực tế. Nếu không quản lý tốt chi phí, dễ rơi vào tình trạng đầu voi đuôi chuột khi tiện ích chỉ là hình ảnh minh họa, không thực sự đi vào vận hành hiệu quả sau bàn giao. Đây sẽ tiếp tục là hướng đi chủ đạo trong phân khúc căn hộ trung và cao cấp.