Mặt bằng nhà phố 'đỏ mắt' tìm khách thuê cuối năm

(PLO)- TP.HCM bước vào cao điểm mua sắm cuối năm nhưng nghịch lý là hàng loạt mặt bằng nhà phố, tòa nhà văn phòng tại các tuyến đường chuyên kinh doanh bán lẻ lại đua nhau đóng cửa, treo biển tìm khách.

Ghi nhận thực tế những tháng cuối năm, nhiều tuyến đường lớn tại TP.HCM như Quang Trung, Trường Chinh, Hai Bà Trưng, Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Oanh… xuất hiện nhiều mặt bằng nhà phố dán đầy những tấm biển ghi: Cho thuê nhà, cho thuê mặt bằng... Làn sóng trả mặt bằng không chỉ diễn ra ở phân khúc nhỏ lẻ mà lan rộng đến các chuỗi bán lẻ và tòa nhà văn phòng quy mô lớn.

Càng kinh doanh càng lỗ

Đường Quang Trung từng được mệnh danh là con đường thời trang sầm uất tại TP.HCM, nhưng hiện nay chứng kiến nhiều khoảng trắng mặt bằng. Chị Hoài Phương, chủ một shop quần áo thời trang tại đây vừa quyết định chấm dứt hợp đồng thuê sớm hơn dự kiến.

Chị Phương cho biết mặt bằng này chị thuê 2 căn nhà phố liền kề với giá 45 triệu đồng/tháng từ đầu năm ngoái. Tuy nhiên, trong năm qua, doanh thu sụt giảm nghiêm trọng do khách chuyển sang mua sắm online trên các sàn thương mại điện tử và xem livestream.

Nhiều mặt bằng nhà phố liền kề treo biển tìm khách thuê. Ảnh: QH

"Doanh thu giảm trong khi mở mắt ra là tốn 1,5 triệu tiền nhà, chưa tính điện nước, nhân viên. Tôi quyết định đóng cửa, trả mặt bằng để chuyển hẳn kho về nhà trong hẻm, tập trung bán online để cắt lỗ" - chị Phương chia sẻ.

Tương tự, trên đường Trường Chinh, trục đường huyết mạch nối khu Tây Bắc với trung tâm thành phố, tình hình cũng không khả quan hơn. Anh Minh Tuấn, chủ một cửa hàng bán xe máy điện tại khu vực này đang ráo riết tìm người sang nhượng lại mặt bằng.

"Giá thuê 60 triệu đồng/tháng là quá sức chịu đựng khi sức mua giảm 40-50%. Tôi đã thương lượng xin giảm giá hỗ trợ giai đoạn cuối năm nhưng chủ nhà kiên quyết giữ giá cũ. Không còn cách nào khác, tôi buộc phải trả mặt bằng để thu hẹp quy mô, tìm một vị trí nhỏ hơn trong đường nhánh để duy trì dịch vụ sửa chữa và bảo hành" - anh Tuấn nói.

Kinh doanh ế ẩm nhưng giá thuê không giảm khiến nhiều khách thuê phải trả mặt bằng. Ảnh: QH

Không chỉ nhà phố, phân khúc văn phòng cho thuê quy mô vừa và nhỏ cũng chật vật. Ông Hoàng Văn Hùng, chủ một tòa nhà văn phòng tư nhân tại khu vực trung tâm TP.HCM cho hay, tỷ lệ trống của tòa nhà hiện đã lên tới 50%.

Nhiều doanh nghiệp nhỏ sau khi hết hợp đồng đã không tái ký mà chuyển sang mô hình làm việc từ xa hoặc thuê văn phòng chia sẻ (co-working space) để tiết kiệm chi phí. Dù ông Hùng đã chủ động giảm giá thuê 10% và miễn phí dịch vụ 3 tháng đầu nhưng vẫn rất khó tìm khách lấp đầy vào thời điểm cuối năm này.

Tòa nhà văn phòng treo biển tìm khách thuê. Ảnh: QH

Cuộc chuyển đổi của thị trường mặt bằng cho thuê

Lý giải về làn sóng trả mặt bằng đang lan rộng, ông Nguyễn Vũ, Giám đốc Trung tâm bất động sản Căn Nhà Mới, nhận định thị trường đang trải qua một cuộc thanh lọc tự nhiên khắc nghiệt. Theo ông Vũ, thói quen tiêu dùng thay đổi cùng sự bùng nổ của thương mại điện tử khiến mặt bằng nhà phố mất đi vị thế độc tôn.

Ông Vũ phân tích, thay vì đổ tiền vào mặt bằng giá cao để làm thương hiệu như trước, các doanh nghiệp F&B, thời trang đang có xu hướng dịch chuyển vào các ngõ, hẻm xe hơi có vị trí thuận tiện giao hàng. Chi phí tiết kiệm được từ tiền thuê nhà sẽ được họ tái đầu tư vào marketing trên nền tảng số. Đây là bài toán kinh tế hiệu quả hơn trong bối cảnh hiện nay.

Nhiều mặt bằng nhà phố đóng cửa nhiều tháng nhưng chưa tìm được khách thuê. Ảnh: QH

Số liệu từ báo cáo thị trường bán lẻ của JLL Việt Nam quý III-2025 cũng củng cố nhận định này khi giá thuê tại các khu vực trung tâm đã giảm hơn 4%, tỷ lệ trống tăng lên mức hai con số. Trong khi đó, ở phân khúc văn phòng, ông David Jackson, Tổng giám đốc Avison Young Việt Nam dự báo nguồn cung mới gia tăng vào cuối năm sẽ tạo áp lực cạnh tranh cực lớn. Ông Jackson cho rằng giá thuê và tỷ lệ lấp đầy sẽ tiếp tục có sự điều chỉnh, đặc biệt ở các khu vực ngoài trung tâm.

Trước thực trạng này, các chuyên gia khuyến nghị các chủ nhà cần nhìn nhận thực tế để có chính sách giá phù hợp. Việc neo giá cao dựa trên giá trị tài sản đầu tư ban đầu mà không căn cứ vào khả năng sinh lời của người thuê sẽ dẫn đến tình trạng mặt bằng bỏ hoang kéo dài, gây lãng phí nguồn lực. Sự linh hoạt trong phương thức thanh toán và chia sẻ rủi ro với khách thuê là chìa khóa để duy trì tỷ lệ lấp đầy bền vững trong giai đoạn đầy biến động này.