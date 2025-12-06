Giải pháp vật liệu mới trong xây dựng giúp giảm phát thải 06/12/2025 07:48

(PLO)- Hội thảo “Bản sắc cảnh quan Việt Nam đương đại” bàn về xu hướng thiết kế, vật liệu xanh và những giải pháp định hình không gian đô thị trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn đô thị hóa mạnh mẽ.

Ngày 5-12, trong khuôn khổ Triển lãm Quốc tế Trang trí nhà và Cảnh quan Việt Nam 2025 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), hội thảo “Bản sắc cảnh quan Việt Nam đương đại – xu hướng và triển vọng trong không gian đô thị và nghỉ dưỡng” đã diễn ra. Hội thảo quy tụ nhiều chuyên gia đầu ngành để bàn về định hướng phát triển cảnh quan Việt Nam trong bối cảnh đô thị hóa mạnh mẽ.

Tại hội thảo, bà Lương Nguyệt An, Giám đốc Marketing Cao Lê Land Concept nhấn mạnh vai trò của vật liệu trong việc tạo kết cấu, bề mặt, đảm bảo tính bền vững, công năng và tính thẩm mỹ cho công trình.



Bà An cho biết Việt Nam đã cùng gần 150 quốc gia cam kết đưa phát thải ròng về “0” vào năm 2050 và tham gia cam kết giảm phát thải khí methane vào năm 2030 so với năm 2010. Vì vậy, việc sử dụng vật liệu thay thế cho vật liệu truyền thống, như đá tự nhiên sẽ góp phần giảm khai thác tài nguyên và khắc phục những hạn chế của vật liệu tự nhiên.

Bà nêu ví dụ về loại gạch dày 20 cm xuất hiện lần đầu tại Tây Ban Nha và nhanh chóng được ứng dụng tại các nước khan hiếm đá cảnh quan. Một vật liệu mới khác là bê tông gỗ, được sản xuất từ xi măng Portland chất lượng cao kết hợp sợi xen-lu-lô.

Cũng tại hội thảo, KTS Nguyễn Thu Phong, Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam trình bày tham luận về thiết kế cảnh quan cho các dự án công cộng đô thị. Ông nhấn mạnh kiến trúc cảnh quan cần hòa quyện với thiên nhiên, văn hóa và cộng đồng, lấy cảm hứng từ giá trị sinh thái và bản địa để tạo nên không gian mang bản sắc mới, phục vụ người dân và nâng cao tinh thần nhân văn.

KTS Nguyễn Thu Phong phát biểu tại hội thảo.

Ông dẫn ví dụ công trình Cung Thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa, lấy ý tưởng từ hình ảnh khăn quàng đỏ tung bay. Những đường nét kiến trúc mô phỏng cánh chim, nhánh lá hay mầm chồi được đưa vào kết cấu và mặt đứng, biểu trưng cho sự năng động và tinh thần ươm mầm tài năng trẻ.

Ngoài ra, TS.KTS Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Cảnh quan Việt Nam chia sẻ về việc ứng dụng kỹ thuật thi công cảnh quan trong phát triển không gian đô thị.

TS.KTS Nguyễn Cẩm Dương Ly từ Trường Đại học Kiến trúc cũng trình bày về chiến lược đào tạo nguồn nhân lực cho ngành kiến trúc cảnh quan, đáp ứng nhu cầu thị trường đang tăng cao.