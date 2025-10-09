Giá nhà ở xã hội cao, đề nghị Hà Nội kiểm soát ngay 09/10/2025 09:38

(PLO)- Lãnh đạo Bộ Xây dựng nói giá nhà ở xã hội cao, Hà Nội cần kiểm soát ngay.

Ngày 8-10, trong buổi làm việc với UBND TP Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh đề nghị thành phố thanh tra, kiểm tra giá nhà ở xã hội, do giá loại hình này tại Hà Nội đang có dấu hiệu ở mức cao kỷ lục.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh, nguyên nhân có thể do năng lực của một số chủ đầu tư yếu, kéo dài thời gian thi công, phát sinh chi phí khiến giá bị đội lên, người dân phải gánh chịu. Một số trường hợp khác có thể lợi dụng chính sách để thổi giá, tạo mặt bằng giá ảo cho các dự án khác.

“Giá nhà ở xã hội cao, Hà Nội cần kiểm soát ngay, ngăn chặn tình trạng lợi dụng chính sách thông thoáng làm người dân khó tiếp cận” – ông Sinh nhấn mạnh.

Một dự án nhà ở xã hội ở Hà Nội. Ảnh: V.LONG

Ông đề nghị Hà Nội lập tổ công tác đi kiểm tra thực tế từng dự án, từng địa phương. Bộ Xây dựng sẽ phối hợp cùng thành phố và Sở Xây dựng tháo gỡ khó khăn, đồng hành để hoàn thành kế hoạch phát triển nhà ở xã hội.

Trước đó, lãnh đạo Bộ Xây dựng đã kiểm tra bốn dự án nhà ở xã hội trên địa bàn. Theo Sở Xây dựng Hà Nội, giai đoạn 2021 – 2025, thành phố có 16 dự án đủ điều kiện cung ứng với khoảng 17.309 căn hộ; sáu dự án đang triển khai với khoảng 4.463 căn; hai dự án khác được giao chủ đầu tư với tổng quy mô đất 5,75 ha, khoảng 2.166 căn.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh đánh giá Hà Nội đã làm tốt công tác chỉ đạo, song khâu thực thi cần đôn đốc tiến độ, bảo đảm dự án đạt cất nóc phần thô và đủ điều kiện mở bán, thay vì chỉ dừng ở mức hoàn thành móng. Ông yêu cầu Hà Nội quyết tâm đưa thủ tục hành chính vào diện giải quyết đặc biệt, đảm bảo tiến độ không chậm mục tiêu năm 2025.