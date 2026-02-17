Tận hưởng tiết xuân ở nơi… sống chậm 17/02/2026 06:55

(PLO)- Ở Côn Đảo dường như góc nào cũng đẹp và có những điều độc đáo mà nhiều nơi không có, nơi để ngày xuân du khách sống chậm với thiên nhiên.

Trong lần làm việc tại đặc khu Côn Đảo mới đây Chủ tịch UBND TP.HCM đã phát biểu rằng phải phát triển hòn đảo này theo hướng du lịch xanh, giàu bản sắc và đáng sống.

Côn Đảo hiện là địa danh du lịch duy nhất tại Việt Nam có đường bay thương mại nối giữa hai sân bay cùng thuộc một thành phố. Hòn đảo này vốn được biết đến với giá trị lịch sử và tâm linh. Tuy nhiên với thiên nhiên trong lành, ít bị tác động bởi đô thị hóa, cùng với hệ sinh thái biển đa dạng Côn Đảo đang dần trở thành một điểm đến du lịch nghỉ dưỡng hấp dẫn.

﻿Ở Côn Đảo dường như góc nào cũng đẹp và là nơi để ngày xuân du khách sống chậm với thiên nhiên.

Nơi được mệnh danh là viên ngọc xanh giữa biển Đông với môi trường trong lành yên tĩnh, cảnh đẹp, con người hiền hòa thân thiện là nơi để du khách chiêm nghiệm để sống chậm, nhất là trong tiết trời xuân đang tràn ngập.

Côn Đảo có bãi Nhát được trang News (Australia) giới thiệu trong danh sách 6 bãi biển đẹp, hoang sơ ở châu Á mà du khách nên một lần ghé thăm. Nhiều bãi biển khác cũng đẹp lung linh như bãi Đầm Trầu – có thể vừa tắm biển vừa ngắm máy bay hạ cánh sát bãi biển. Cạnh đó là bãi An Hải gần trung tâm thị trấn, bãi Ông Đụng dành cho người thích lặn ngắm san hô, bãi Suối Nóng nguyên sơ với rừng ngập mặn, hay bãi Lò Vôi dịu dàng với hàng dương xanh mướt.

Giữa những bãi biển hoang sơ có các khu nghỉ dưỡng tiện nghi phù hợp với những người yêu thiên nhiên.

Với những người yêu thiên nhiên hoang sơ của Côn Đảo, Orson Hotel & Resort là một lựa chọn phù hợp. Đây là khu nghỉ dưỡng đẳng cấp dành cho những người cần sự thư thái, tận hưởng chậm không khí trong lành và hòa mình vào vẻ đẹp bất tận của biển cả và núi rừng.

Khu nghỉ dưỡng này thuộc bến Đầm rộng 34 hecta, trải dài qua các vịnh nước, rừng dừa, sườn đồi, bãi cát mịn và những khối đá tự nhiên còn giữ nguyên hình hài ban đầu. Orson Hotel & Resort không lấn át cảnh quan mà khép mình vào thiên nhiên, để đất, cát và biển tự nhiên dẫn dắt trải nghiệm.

Orson Hotel & Resort không lấn át cảnh quan mà khép mình vào thiên nhiên, để đất, cát và biển tự nhiên dẫn dắt trải nghiệm.

Từ đây du khách có thể dễ dàng thăm quan Vườn quốc gia Côn Đảo nổi tiếng với nhiều động vật hoang dã, để trải nghiệm đi bộ leo núi cảm nhận hơi thở chậm với sự phong phú đa dạng sinh học. Những lối mòn dẫn sâu vào Vườn quốc gia, các sườn núi mở ra tầm nhìn bao quát quần đảo.

Vào những thời điểm nhất định trong năm, Côn Đảo trở thành nơi trú ngụ của rùa biển. Du khách có thể tham gia các hoạt động bảo tồn như thả rùa con về biển, hoặc lặng lẽ quan sát khoảnh khắc rùa mẹ lên bờ đẻ trứng – một chu trình sinh tồn độc đáo. Từ Orson cũng có thể tham gia một chuyến đi thuyền và lặn biển ở các đảo để tiếp cận hệ sinh thái san hô còn được bảo tồn rất tốt.

Nơi Checkin lý tưởng cho người yêu thiên nhiên.

Khu nghỉ dưỡng Orson sở hữu một bãi biển riêng và tầm nhìn đẹp với tất cả phòng ngủ đều có hướng nhìn ra biển và cảnh núi non hùng vĩ. Tại đây mỗi ngày trôi qua là một hành trình sống chậm tận hưởng sự thư thái, sang trọng và bình yên. Sự kết hợp hoàn hảo giữa thiên nhiên, kiến trúc tinh tế và dịch vụ xuất sắc sẽ mang đến những trải nghiệm nghỉ dưỡng không thể nào quên.