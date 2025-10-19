Chủ tịch Quốc hội Hungary xem triển lãm ảnh về Sài Gòn cách đây hơn 1 thế kỷ 19/10/2025 14:47

(PLO)- Tại Bảo tàng TP.HCM, Chủ tịch Quốc hội Hungary Kover Laszlo đã xem triển lãm ảnh về Sài Gòn đầu thế kỷ XX do nhiếp ảnh gia, bác sĩ hải quân người Hungary Bozoky Dezso ghi lại.

Trưa 19-10, trong khuôn khổ chuyến thăm đến Việt Nam, ông Kover Laszlo, Chủ tịch Quốc hội Hungary, đã dự lễ khai mạc triển lãm ảnh “Những bức ảnh của Bozoky Dezso – Bác sĩ Hải quân Hungary vào những năm đầu thế kỷ XX tại Việt Nam” tại Bảo tàng TP.HCM (phường Sài Gòn, TP.HCM).

Những bức ảnh quý về Sài Gòn cách đây hơn 1 thế kỉ

Cùng tham dự triển lãm ảnh có ông Phạm Thành Kiên, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP.HCM; ông Baloghdi Tibor, Đại sứ Hungary tại Việt Nam.

Bozoky Dezso (1871 - 1957) là một bác sĩ hải quân người Hungary. Trong giai đoạn 1907 - 1909, ông đã tham gia một chuyến hải trình dài ngày, ghé thăm Sài Gòn và chụp lại nhiều bức ảnh quý.

Các đại biểu cùng cắt băng khai mạc triển lãm ảnh. Ảnh: TRẦN LINH

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP.HCM Phạm Thành Kiên chào Chủ tịch Quốc hội Hungary Kover Laszlo. Ảnh: TRẦN LINH

Phát biểu tại lễ khai mạc triển lãm, ông Phạm Thành Kiên, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP.HCM, cho biết triển lãm hôm nay đã giới thiệu tới công chúng bộ sưu tập những bức quý giá do bác sĩ hải quân kiêm nhiếp ảnh gia Bozoky Dezso ghi lại trong chuyến hành trình đến Viễn Đông đầu thế kỷ XX.

Trong số đó có những bức ảnh về Sài Gòn cách đây hơn một thế kỷ, khi con tàu của ông cập bến sông Sài Gòn, đã tái hiện một cách sinh động khung cảnh đô thị, kiến trúc cổ kính, những con phố, kênh rạch và nhịp sống bình dị của người dân nơi đây.

Ông Phạm Thành Kiên, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP.HCM﻿, phát biểu khai mạc triển lãm ảnh. Ảnh: TRẦN LINH

Ông Phạm Thành Kiên đánh giá những hình ảnh ấy đã lưu lại ‘dấu ấn của thời gian’, ghi lại chặng đường phát triển không ngừng của thành phố - từ một đô thị mang dấu ấn thuộc địa đầu thế kỷ XX, trở thành một trung tâm kinh tế, thương mại, văn hóa, khoa học công nghệ năng động, sáng tạo và hiện đại bậc nhất Việt Nam hôm nay.

Ông cũng nhắc về chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Hungary và khẳng định chuyến thăm là điểm nhấn quan trọng trong quan hệ Đối tác toàn diện giữa Việt Nam và Hungary, đặc biệt trong bối cảnh hai nước đang long trọng kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1950 - 2025).

Chủ tịch Quốc hội Hungary Kover Laszlo, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP.HCM Phạm Thành Kiên, Tổng Lãnh sự Hungary tại TP.HCM Lechocz Gábor cùng xem triển lãm ảnh. Ảnh: TRẦN LINH

Theo Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP.HCM, triển lãm ảnh hôm nay đã góp phần lan tỏa thông điệp văn hóa là cầu nối của tình hữu nghị, là nền tảng để nhân dân hai nước thấu hiểu, trân trọng và gắn bó với nhau hơn nữa.

“Việc giới thiệu những bức ảnh quý giá của nhiếp ảnh gia Bozoky Dezso cũng thể hiện sự trân trọng của TP đối với những ký ức lịch sử và di sản văn hóa, đồng thời mở ra không gian sáng tạo mới để các nghệ sĩ, nhà nghiên cứu và công chúng yêu nghệ thuật hai nước cùng chia sẻ cảm xúc, kinh nghiệm và thắp lên cảm hứng sáng tác”- ông nói.

Chân dung bác sĩ hải quân kiêm nhiếp ảnh gia Bozoky Dezso. Ảnh: TRẦN LINH

Có 23 bức ảnh của nhiếp ảnh gia Bozoky Dezso được trưng bày trong triển lãm là bản sao kỹ thuật số. Ảnh: TRẦN LINH

Mối quan hệ bền chặt Việt Nam - Hungary

Ông Phạm Thành Kiên nhấn mạnh triển lãm hôm nay là minh chứng cho mối quan hệ bền chặt giữa hai quốc gia bạn bè truyền thống, đối tác Việt Nam - Hungary.

Đây cũng là lời khẳng định mạnh mẽ rằng giá trị nghệ thuật và văn hóa luôn có sức mạnh vượt qua thời gian và không gian, kết nối con người bằng sự thấu hiểu và tình hữu nghị.

Ông Lechocz Gábor, Tổng Lãnh sự Hungary tại TP.HCM, phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: TRẦN LINH

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP.HCM Phạm Thành Kiên giới thiệu với Chủ tịch Quốc hội Hungary Kover Laszlo về lịch sử Sài Gòn﻿thế kỷ XX. Ảnh: TRẦN LINH

Ông Lechocz Gábor, Tổng Lãnh sự Hungary tại TP.HCM, cho biết 23 bức ảnh của nhiếp ảnh gia Bozoky Dezso được trưng bày trong triển lãm là bản sao kỹ thuật số từ bộ sưu tập của Bảo tàng Mỹ thuật Budapest – Bảo tàng Nghệ thuật châu Á Ferenc Hopp.

Các bức ảnh ghi lại hình ảnh những công trình, cảnh quan vẫn tồn tại đến ngày nay như Rue Catinat (nay là Đồng Khởi), Thảo Cầm Viên, Nhà hát TP (khánh thành năm 1900)….

Bozoky Dezso đã khám phá thành phố bằng xe kéo tay, chụp lại khung cảnh chợ sáng, chùa chiền, cuộc sống dọc kênh Arroyo (kênh Tàu Hủ ngày nay - PV) – với nhà lá, ghe thuyền, con người, và những khoảnh khắc đời thường.

Các đại biểu tham quan triển lãm ảnh. Ảnh: TRẦN LINH

Chủ tịch Quốc hội Hungary Kover Laszlo xem triển lãm ảnh về Sài Gòn vào đầu thế kỷ trước. Ảnh: TRẦN LINH

Các đại biểu cùng chụp hình lưu niệm tại triển lãm ảnh. Ảnh: TRẦN LINH

Ông Lechocz Gábor cho rằng triển lãm ảnh hôm nay còn mang ý nghĩa đặc biệt khi những bức ảnh này lần đầu tiên được trưng bày ngay tại chính nơi chúng được chụp hơn 100 năm trước, đánh dấu không chỉ một sự kiện văn hóa mà còn là một cột mốc lịch sử.

Ông khẳng định dấu mốc này không chỉ để tưởng nhớ quá khứ mà còn hướng đến tương lai, nơi tình hữu nghị, hợp tác và giao lưu văn hóa giữa hai nước tiếp tục được vun đắp.