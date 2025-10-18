Chủ tịch Quốc hội Hungary: TP.HCM phát triển vượt bậc trong 10 năm qua 18/10/2025 21:02

(PLO)- Chủ tịch Quốc hội Hungary Kover Laszlo, cho hay 10 năm đã có chuyến thăm đến Việt Nam và nhận thấy TP.HCM có bước phát triển vượt bậc về mọi mặt.

Tối 18-10, ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM, có buổi tiếp ông Kover Laszlo, Chủ tịch Quốc hội Hungary, vừa đến TP.HCM và bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.



Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh hội kiến Chủ tịch Quốc hội Hungary Kover Laszlo. Ảnh: TRẦN LINH

Thông tin với đoàn, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh cho biết TP.HCM vừa hợp nhất với tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thành một "siêu đô thị". Sau khi hợp nhất, TP.HCM đóng góp khoảng 1/3 ngân sách quốc gia và quy mô kinh tế chiếm khoảng 1/4 của cả nước.

Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh trao đổi với Chủ tịch Quốc hội Hungary Kover Laszlo tại buổi gặp mặt. Ảnh: TRẦN LINH

Ông khẳng định sau hợp nhất, TP.HCM đang cố gắng phát huy những lợi thế để phát triển mạnh mẽ và bền vững hơn trong thời gian tới, nhất là ở các lĩnh vực như kinh tế biển, du lịch, công nghiệp gắn với dầu khí, cảng biển, công nghiệp công nghệ cao...

Đáng chú ý, TP.HCM đang thúc đẩy xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM.

Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh và Chủ tịch Quốc hội Hungary Kover Laszlo trao hoa chúc mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 20-10 cho đại biểu nữ dự buổi gặp mặt. Ảnh: TRẦN LINH

Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh bày tỏ vui mừng được đón tiếp Chủ tịch Quốc hội Hungary Kover Laszlo đến thăm Việt Nam và TP.HCM đúng vào thời điểm hai nước đang kỷ niệm 75 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (3-2-1950 – 3-2-2025).

Ông Võ Văn Minh cũng nhắc về chuyến thăm của hai đoàn lãnh đạo cấp cao của Hungary đến Việt Nam và chuyến thăm của Tổng thống Hungary Sulyok Tamas cùng Phu nhân vào cuối tháng 5 vừa qua, đánh giá mối quan hệ giữa Việt Nam - Hungary ngày càng khăng khít, bền chặt.

Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh bày tỏ mong muốn ngày càng có nhiều doanh nghiệp của Hungary đến đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh tại TP. Cùng đó, tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị và ngoại giao nhân dân giữa TP với các địa phương của Hungary.

Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh bày tỏ mong muốn ngày càng có nhiều doanh nghiệp của Hungary đến đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh tại TP.HCM. Ảnh: TRẦN LINH

Đáp lời, Chủ tịch Quốc hội Hungary Kover Laszlo cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt của lãnh đạo TP.HCM. Ông cũng bày tỏ vui mừng được đến thăm và chứng kiến sự phát triển vượt bậc của Việt Nam hôm nay.

Ông kể cách đây 10 năm đã có chuyến thăm đến Việt Nam và cho rằng TP.HCM hiện tại đã phát triển vượt bậc về mọi mặt so với một thập niên trước.

Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh trao quà lưu niệm cho Chủ tịch Quốc hội Hungary Kover Laszlo. Ảnh: TRẦN LINH

Chủ tịch Quốc hội Kover Laszlo mong muốn TP.HCM tiếp tục quan tâm và tạo điều kiện để doanh nghiệp Hungary đến hợp tác, kinh doanh. Ảnh: TRẦN LINH

Chủ tịch Quốc hội Kover Laszlo cho biết Hungary luôn khuyến khích các doanh nghiệp tìm kiếm các cơ hội đầu tư vào Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng.

Ông cũng bày tỏ mong muốn TP.HCM tiếp tục quan tâm và tạo điều kiện để doanh nghiệp Hungary đến hợp tác, kinh doanh và tăng cường sự hợp tác hữu nghị với các địa phương của Hungary.