Chiến sự Trung Đông: Iran liên tiếp nã tên lửa; Hezbollah đánh mạnh Israel; Anh bình luận về khả năng Iran tấn công tên lửa sang châu Âu 22/03/2026 18:18

(PLO)- Bộ trưởng Bộ Nhà ở, Cộng đồng và Chính quyền địa phương Anh Steve Reed nhận định không có khả năng Iran sẽ tấn công châu Âu bằng tên lửa; Trực thăng rơi ở Qatar, 7 người thiệt mạng; Saudi Arabia trục xuất loạt quan chức ngoại giao Iran; Iran nói eo biển Hormuz vẫn mở cửa cho tất cả quốc gia, trừ “kẻ thù”.

Chiến sự Trung Đông tiếp tục diễn biến nóng trong ngày 22-3.

Các cuộc tấn công được ghi nhận khắp Trung Đông

· Sáng 22-3, Bộ Quốc phòng Saudi Arabia cho biết quân đội nước này đã đánh chặn 1 trong 3 tên lửa được bắn về phía thủ đô Riyadh, trong khi 2 tên lửa còn lại rơi xuống khu vực không có người ở. Quân đội nước này cũng phát hiện một số máy bay không người lái (UAV) được phóng về phía khu vực phía đông Saudi Arabia trong đêm qua.

· Bộ Quốc phòng Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất cho biết quân đội nước này đã đáp trả các cuộc tấn công từ Iran vào sáng sớm 22-3. Trong ngày qua, hệ thống phòng không nước này cũng đã đánh chặn ít nhất 8 UAV và 3 tên lửa đạn đạo.

· Sáng 22-3, Bahrain cho biết đã bắn hạ 2 UAV trong ngày qua. Lực lượng quốc phòng Bahrain cũng cho biết đã đánh chặn và phá hủy 145 tên lửa, 246 máy bay không người lái kể từ khi xung đột bắt đầu.

Một tên lửa của Iran được phóng khỏi mặt đất. Ảnh: IRNA

· Hôm 22-3, nhóm vũ trang Hezbollah ở Lebanon cho biết thực hiện một loạt các cuộc tấn công bằng UAV và tên lửa nhắm vào các vị trí của Israel dọc biên giới. Hiện chưa ghi nhận thương vong liên quan vụ việc.

· Cùng ngày, Lực lượng Phòng vệ Israel cảnh báo sẽ tấn công cầu Qasmiyeh ở miền nam Lebanon để ngăn chặn sự di chuyển của các thành viên Hezzbollah. Phía Israel cũng yêu cầu dân thường trong khu vực sơ tán.

Theo đài Al Jazeera, cây cầu này là tuyến đường huyết mạch dọc theo đường cao tốc ven biển. Việc phá hủy nó sẽ cắt đứt một phần miền nam Lebanon khỏi phần còn lại của nước này. Israel được cho là đã gây thiệt hại cho cây cầu này trong một cuộc tấn công trước đó.

Anh lên tiếng về khả năng Iran tấn công châu Âu bằng tên lửa

Hôm 22-3, Bộ trưởng Bộ Nhà ở, Cộng đồng và Chính quyền địa phương Anh Steve Reed cho rằng không có khả năng Iran sẽ tấn công châu Âu bằng tên lửa đạn đạo.

"Không có đánh giá nào để chứng thực những gì đang được được đề cập. Tôi không biết bất kỳ đánh giá nào cho thấy họ [Iran] đang cố gắng nhắm mục tiêu vào châu Âu” – ông Reed trả lời đài BBC.

Bộ trưởng Bộ Nhà ở, Cộng đồng và Chính quyền địa phương Anh Steve Reed. Ảnh: AFP

Trong một cuộc phỏng vấn khác với đài Sky News, ông Reed nêu quan điểm về tối hậu thư của Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu Iran mở lại eo biển Hormuz trong vòng 48 giờ.

Khi được hỏi về lập trường của Anh đối với thời hạn mà ông Trump đặt ra, ông Reed nói: "Tổng thống Mỹ hoàn toàn có khả năng tự mình phát biểu và bảo vệ những gì ông ấy nói".

"Chúng tôi sẽ không bị cuốn vào cuộc chiến, nhưng chúng tôi sẽ bảo vệ lợi ích của mình trong khu vực. Chúng tôi sẽ hợp tác với các đồng minh để giảm leo thang tình hình” – ông nói.

Trực thăng rơi ở Qatar, 7 người thiệt mạng

Hôm 22-3, Bộ Quốc phòng Qatar cho biết một chiếc trực thăng của nước này đã rơi xuống vùng biển khu vực do "sự cố kỹ thuật", trong khi đang làm nhiệm vụ thường lệ.

Vào thời điểm gặp nạn, trên trực thăng có 7 người. Giới chức Qatar xác nhận 6 người đã thiệt mạng và còn một người chưa được tìm thấy.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ đã xác nhận rằng cả 7 người trên trực thăng đều thiệt mạng, bao gồm 1 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ và 2 nhân viên an ninh từ công ty quốc phòng Aselsan của nước này. Bộ này cũng cho biết 4 quân nhân Qatar đã thiệt mạng trong vụ tai nạn.

Nguyên nhân của vụ việc đang được điều tra.

Saudi Arabia trục xuất loạt quan chức ngoại giao Iran

Sáng 22-3, Bộ Ngoại giao Saudi Arabia yêu cầu tùy viên quân sự, trợ lý tùy viên quân sự và 3 nhân viên đại sứ quán Iran phải rời khỏi nước này trong vòng 24 giờ.

Bộ này cho rằng các cuộc tấn công liên tục của Iran là “vi phạm trắng trợn” các công ước quốc tế và trái ngược với “các nguyên tắc tình anh em Hồi giáo”.

“Vương quốc Saudi Arabia đã thông báo cho tùy viên quân sự của Đại sứ quán Cộng hòa Hồi giáo Iran tại Vương quốc, trợ lý tùy viên quân sự và 3 thành viên của đoàn đại sứ phải rời khỏi Vương quốc” – tuyên bố của Bộ Ngoại giao Saudi Arabia cho biết. Bộ này cũng cho biết những quan chức trên là “personae non gratae”, có nghĩa là những người không được hoan nghênh.

Phía Iran chưa bình luận về vấn đề này.

Iran tuyên bố vẫn mở cửa eo biển Hormuz cho các nước, trừ "kẻ thù"

Ngày 22-3, ông Ali Mousavi – đại diện của Iran tại Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) – cho biết eo biển Hormuz vẫn mở cửa cho tất cả mọi quốc gia, trừ “kẻ thù” của Iran.

Eo biển Hormuz nhìn từ vệ tinh. Ảnh: NASA

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra tối hậu thư 48 giờ yêu cầu Iran mở lại eo biển Hormuz cho tàu thuyền qua lại, nếu không sẽ phải đối mặt các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng năng lượng.

“Eo biển Hormuz mở cửa cho tất cả mọi người trừ ‘kẻ thù’. Sự an toàn của tàu thuyền và thủy thủ đoàn đòi hỏi cần phải có sự phối hợp với chính quyền Iran” – ông Mousavi nói.

Ông Mousavi cũng cho biết Tehran sẵn sàng phối hợp với IMO và các nước khác để cải thiện an toàn hàng hải và bảo vệ các thủy thủ. Ông Mousavi khẳng định ngoại giao vẫn là ưu tiên của Iran, nhưng “việc chấm dứt hoàn toàn hành động gây hấn, xây dựng lòng tin và sự đảm bảo tôn trọng lẫn nhau là điều cần thiết hơn”.

Nhật xem xét khả năng rà phá thủy lôi khi xung đột kết thúc

Ngoại trưởng Nhật Toshimitsu Motegi cho biết nước này có thể xem xét triển khai quân đội để rà phá thủy lôi ở eo biển Hormuz, nếu các bên trong xung đột đạt được thỏa thuận ngừng bắn.

“Đây chỉ là giả thuyết, nhưng nếu có thỏa thuận ngừng bắn và thủy lôi gây ra vấn đề, tôi cho rằng đó là điều chúng ta phải xem xét vào thời điểm đó” - ông Motegi nói.