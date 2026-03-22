Ông Trump ra tối hậu thư với Iran về eo biển Hormuz, quân đội Tehran đáp trả 22/03/2026 08:54

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump ra tối hậu thư 48 giờ yêu cầu Iran mở eo biển Hormuz, nếu không Washington sẽ giáng đòn vào hạ tầng năng lượng Tehran.

Ngày 21-3, Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra tối hậu thư 48 giờ yêu cầu Iran mở lại eo biển Hormuz cho tàu thuyền qua lại, nếu không sẽ phải đối mặt các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng năng lượng, theo kênh Channel News Asia.

“Nếu Iran không mở hoàn toàn, không ngừng đe dọa eo biển Hormuz trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm này, Mỹ sẽ tấn công và phá hủy các nhà máy điện của họ, bắt đầu từ nhà máy lớn nhất!” - ông Trump viết trên nền tảng Truth Social.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

Đáp lại, quân đội Iran đưa ra các lời đe dọa nhằm vào hạ tầng trong khu vực.

“Sau những cảnh báo trước đó, nếu hạ tầng nhiên liệu và năng lượng của Iran bị kẻ thù tấn công, toàn bộ hạ tầng năng lượng, công nghệ thông tin và khử mặn thuộc về Mỹ và chính quyền trong khu vực sẽ trở thành mục tiêu” - Bộ chỉ huy tác chiến Khatam al-Anbiya của Iran tuyên bố trong thông cáo do hãng thông tấn Fars đăng tải.

Kể từ khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Iran ngày 28-2, Tehran trên thực tế đã phong tỏa eo biển này để đáp trả.

Trong thời bình, khoảng 1/5 lượng dầu thô và khí tự nhiên hóa lỏng của thế giới đi qua eo biển Hormuz. Việc tuyến hàng hải này bị phong tỏa buộc các quốc gia phụ thuộc phải gấp rút tìm tuyến vận chuyển thay thế và sử dụng nguồn dự trữ.

Trước đó, đài CNN dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết hôm 20-3 Iran đã phóng tên lửa đạn đạo tầm trung nhắm mục tiêu căn cứ Diego Garcia - một căn cứ quân sự chung của Mỹ và Anh ở Ấn Độ Dương. Vị quan chức này cho biết không có tên lửa nào rơi trúng căn cứ.

Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel - ông Eyal Zamir thì nói rằng Iran đã phóng hai tên lửa đạn đạo tầm xa 4.000 km nhằm vào căn cứ quân sự Mỹ - Anh tại Diego Garcia. Phía Tel Aviv nói đây là “lần đầu tiên” Iran sử dụng tên lửa tầm xa kể từ khi Mỹ và Israel bắt đầu tấn công Iran từ ngày 28-2.

Hãng thông tấn Mehr cũng đưa tin Iran đã “bắn hai tên lửa đạn đạo vào căn cứ quân sự của những kẻ tấn công ở Diego Garcia”. Mehr gọi động thái này là “một bước đi đáng kể của Cộng hòa Hồi giáo Iran trong việc đe dọa lợi ích của Mỹ và các đồng minh của họ ngoài biên giới Tây Á”.

Phía Mỹ và Anh chưa bình luận về vấn đề này. Tuy nhiên, một quan chức cấp cao Iran nói với hãng tin Al Jazeera rằng Iran không chịu trách nhiệm về các vụ tấn công tên lửa nhằm vào Diego Garcia.