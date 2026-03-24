Israel không kích dữ dội thành trì Hezbollah, bắt 2 tay súng 24/03/2026 11:23

(PLO)- Israel nói rằng đã bắt 2 thành viên của nhóm vũ trang Hezbollah sau các đợt không kích nhằm vào cơ sở của nhóm này ở Lebanon.

Ngày 23-3, Israel tuyên bố đã không kích ngoại ô phía nam thủ đô Beirut (Lebanon) và bắt 2 thành viên của nhóm vũ trang Hezbollah, đánh dấu đợt tấn công đầu tiên vào thành trì của nhóm này sau nhiều ngày giao tranh, theo hãng tin AFP.

Hình ảnh tại hiện trường cho thấy khói bốc lên tại vùng ngoại ô phía nam Beirut. Hãng thông tấn Lebanon NNA cũng đưa tin về một số cuộc tấn công nhằm vào khu vực này.

Theo quân đội Israel, trong quá trình truy tìm vũ khí tại miền nam Lebanon, binh sĩ Israel đã phát hiện một số tay súng thuộc lực lượng biệt kích Radwan của Hezbollah đang chuẩn bị phóng tên lửa chống tăng.

"Sau khi bị phát hiện, các phần tử khủng bố đã đầu hàng. Họ đã bị quân đội bắt giữ và áp giải về lãnh thổ Israel để thẩm vấn thêm" - tuyên bố nêu rõ.

Hiện trường một cuộc không kích của Israel nhắm vào cầu Qasmiyeh ở miền nam Lebanon vào ngày 23-3. Ảnh: Kawnat HAJU / AFP

Trước đó, Israel đã tấn công vào Hazmieh - khu dân cư giàu có, chủ yếu là người theo đạo Thiên Chúa gần Beirut. Tel Aviv tuyên bố mục tiêu của cuộc không kích là một thành viên của lực lượng đặc nhiệm thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Về phía Hezbollah, nhóm này thông báo đã tiến hành hơn 50 cuộc tấn công nhằm vào binh sĩ và các căn cứ của Israel ở miền bắc Israel và miền nam Lebanon, đặc biệt tại thị trấn ven biển Naqura (Lebanon, gần biên giới với Israel).

Hôm 23-3, Lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Lebanon (UNIFIL) cho biết trụ sở của họ ở Naqura đã bị trúng một đầu đạn, nhiều khả năng do một “tác nhân phi nhà nước” phóng đi.

Theo AFP, Lebanon bị cuốn vào cuộc chiến Trung Đông khi Hezbollah bắt đầu nã pháo vào Israel từ ngày 2-3 để trả đũa vụ Israel và Mỹ ám sát Lãnh tụ Tối cao Iran - ông Ali Khamenei.

Kể từ đó, Israel đã không kích trên khắp Lebanon, khiến ít nhất 1.039 người thiệt mạng, đồng thời triển khai lực lượng bộ binh vào miền nam Lebanon.

Trong diễn biến liên quan, hôm 23-3, Bộ trưởng Tài chính Israel - ông Bezalel Smotrich cho rằng nước này nên mở rộng biên giới về phía bắc, tiến sâu vào lãnh thổ Lebanon tới tận sông Litani.

Đây được xem là tuyên bố rõ ràng nhất từ trước đến nay của một quan chức cấp cao Israel về khả năng chiếm giữ lãnh thổ Lebanon trong cuộc chiến mà Tel Aviv cho rằng là nhằm vào lực lượng Hezbollah được Iran hậu thuẫn.

Ông Smotrich nói với một chương trình phát thanh của Israel rằng chiến dịch quân sự ở Lebanon cần tạo ra “một thực tế mới”, bao gồm việc kiềm chế Hezbollah và thay đổi biên giới Israel.

“Trong mọi cuộc thảo luận, tôi luôn khẳng định rõ ràng rằng: biên giới mới của Israel phải là sông Litani” - ông Bezalel Smotrich nói.

Chính phủ Lebanon và Hezbollah chưa bình luận về phát ngôn của ông Smotrich.