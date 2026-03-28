LHQ lập lực lượng đặc nhiệm về Eo biển Hormuz 28/03/2026 06:09

(PLO)- Liên Hợp Quốc thông báo thành lập một lực lượng đặc nhiệm chuyên trách để giải quyết những hậu quả nhân đạo bắt nguồn từ sự gián đoạn thương mại hàng hải qua Eo biển Hormuz trong bối cảnh chiến sự Iran đang diễn ra.

Ngày 27-3, Liên Hợp Quốc (LHQ) cho biết cơ quan này đang thành lập một lực lượng đặc nhiệm để thiết kế một cơ chế nhằm duy trì dòng chảy thương mại qua Eo biển Hormuz, theo hãng tin Reuters.

Người phát ngôn LHQ Stephane Dujarric cho biết lực lượng đặc nhiệm dự kiến ​​sẽ lấy cảm hứng từ các sáng kiến trước đó của LHQ, bao gồm Sáng kiến ​​Lương thực Biển Đen cho Ukraine và Cơ chế UN2720 cho Gaza.

Người phát ngôn Liên Hợp Quốc Stephane Dujarric. Ảnh: Anadolu

Ông Dujarric cũng thông báo Phó Tổng thư ký LHQ kiêm Giám đốc điều hành Văn phòng Dịch vụ Dự án của LHQ Jorge Moreira da Silva sẽ lãnh đạo dự án này.

Ông Dujarric nói rằng lực lượng đặc nhiệm cũng sẽ tập hợp các đại diện từ Hội nghị LHQ về Thương mại và Phát triển, Tổ chức Hàng hải Quốc tế và Phòng Thương mại Quốc tế, cùng với các tổ chức khác sẽ được mời tham gia khi cần thiết.

"Lực lượng đặc nhiệm hiện sẽ liên hệ với tất cả các quốc gia thành viên có liên quan để xem làm thế nào để triển khai thực hiện điều này, Chúng tôi hy vọng rằng tất cả các quốc gia thành viên liên quan sẽ ủng hộ điều này, đặc biệt là vì lợi ích của người dân... những người đã và đang bị ảnh hưởng” - ông Dujarric cho hay.

LHQ cũng cảnh báo rằng những gián đoạn do chiến sự Iran gây ra có nguy cơ dẫn đến tình trạng thiếu lương thực và khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng hơn trên toàn thế giới. Một phân tích do Chương trình Lương thực Thế giới của LHQ công bố tuần trước cảnh báo rằng hàng chục triệu người nữa sẽ phải đối mặt nạn đói trầm trọng nếu chiến sự Iran kéo dài đến tháng 6.

Việc gián đoạn vận chuyển phân bón và giá năng lượng tăng vọt đang đe dọa gây ra những đợt tăng giá lương thực mới ở các quốc gia dễ bị tổn thương, có nguy cơ gây ra sự thụt lùi kéo dài nhiều năm ngay khi nhiều quốc gia đang dần hồi phục sau những cú sốc toàn cầu liên tiếp.