Bao nhiêu quả tên lửa Tomahawk đã được Mỹ bắn vào Iran trong 4 tuần chiến sự? 28/03/2026 18:00

(PLO)- Tờ The Washington Post đưa tin rằng số lượng tên lửa hành trình Tomahawk mà Mỹ sử dụng ở Iran cao gấp nhiều lần so với lượng tên lửa được mua sắm mỗi năm cho quân đội Mỹ.

Quân đội Mỹ đã phóng hơn 850 tên lửa hành trình Tomahawk trong bốn tuần giao tranh với Iran, con số này cao gấp nhiều lần so với lượng tên lửa được mua sắm mỗi năm cho quân đội, theo thông tin tờ The Washington Post đưa ngày 28-3.

Được phóng từ tàu chiến và tàu ngầm, Tomahawk đã đóng vai trò trung tâm trong các chiến dịch của Mỹ kể từ Chiến tranh Vùng Vịnh. Tuy nhiên, sản lượng hằng năm chỉ vài trăm quả làm gia tăng lo ngại về mức dự trữ.

Hai nguồn tin nói với The Washington Post rằng hơn 850 quả đã được sử dụng trong cuộc xung đột, tương đương khoảng gấp 9 lần số Tomahawk mà Lầu Năm Góc mua trung bình mỗi năm.

Tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ. Ảnh: AFP

Tốc độ sản xuất tối đa được ước tính khoảng 2.330 quả mỗi năm: ba hợp đồng với tập đoàn Raytheon, mỗi hợp đồng có công suất 600 quả, và một hợp đồng với BAE cho phép sản xuất tối đa 530 quả mỗi năm, theo báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CISI), dựa trên các tài liệu ngân sách của Lầu Năm Góc.

Tuy nhiên, theo CSIS, tốc độ mua sắm thực tế của quân đội Mỹ chỉ khoảng 90 quả mỗi năm.

Ông Mark Cancian thuộc CSIS nhận định rằng hơn 800 quả Tomahawk được sử dụng tại Iran có thể chiếm khoảng 1/4 tổng kho dự trữ. CSIS ước tính Hải quân Mỹ có khoảng 3.100 quả Tomahawk khi chiến tranh bắt đầu.

Lầu Năm Góc đang theo dõi chặt chẽ số lượng Tomahawk được sử dụng. Một quan chức nói với The Washington Post rằng lượng dự trữ tại Trung Đông đang “ở mức đáng báo động” và nếu không có hành động, sẽ sớm chạm ngưỡng “Winchester” – thuật ngữ quân sự chỉ tình trạng cạn vũ khí.

Tuy nhiên, người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell trước đó nói rằng quân đội Mỹ “có đầy đủ mọi thứ cần thiết để thực hiện bất kỳ nhiệm vụ nào vào thời điểm và địa điểm do tổng thống lựa chọn, trong bất kỳ khung thời gian nào”.