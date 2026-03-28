Iran tuyên bố tấn công khách sạn ở Dubai có lính Mỹ đang ở, bắn tên lửa Qadir 380 tầm xa 1.000 km vào 6 tàu đổ bộ Mỹ 28/03/2026 17:48

(PLO)- Iran đã tấn công bằng UAV vào một khách sạn tại Dubai sau khi cảnh báo với các khách sạn trong khu vực có thể trở thành mục tiêu hợp pháp nếu cho binh sĩ Mỹ lưu trú.

Ngày 28-3, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) nói rằng một khách sạn tại Dubai (Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất) đã bị máy bay không người lái (UAV) cảm tử của Iran tấn công trong các đòn đánh nhằm vào cơ sở có liên quan Mỹ trong khu vực.

Hãng thông tấn Tasnim đã đăng tải tuyên bố của IRGC về làn sóng tấn công thứ 84 của Iran trong chiến dịch “Lời hứa chân thật 4”.

Theo tuyên bố, một khách sạn tại Dubai đã bị UAV cảm tử tấn công, đồng thời 6 tàu đổ bộ của Mỹ (loại LCU) tại cảng Shuwaikh ở Kuwait cũng trở thành mục tiêu.

Tuyên bố này cho rằng 3 tàu đã bị đánh chìm và 3 tàu còn lại bị hư hại nặng trong cuộc tấn công, được cho là sử dụng tên lửa Qadir 380 với tầm bắn 1.000 km.

Cháy tại một khách sạn ở Dubai (UAE) sau các cuộc tấn công của Iran trong tháng này. Ảnh: MIDDLE EAST EYE

Ngoại trưởng Iran - ông Abbas Araghchi hôm 26-3 nói rằng binh sĩ Mỹ tại các quốc gia vùng Vịnh đã rời khỏi căn cứ và trú ẩn trong các khách sạn, đồng thời kêu gọi các khách sạn không tiếp nhận những binh sĩ này.

Quân đội Iran cũng cảnh báo rằng các khách sạn đang lưu trú binh sĩ Mỹ trên khắp khu vực sẽ trở thành mục tiêu trong cuộc chiến của nước này với Mỹ và Israel.

“Khi toàn bộ lực lượng Mỹ vào ở trong một khách sạn, thì theo quan điểm của chúng tôi, khách sạn đó trở thành của Mỹ” - người phát ngôn lực lượng vũ trang Iran, ông Abolfazl Shekarchi, nói với truyền hình nhà nước Iran hôm 26-3.

“Chẳng lẽ chúng tôi chỉ đứng yên để Mỹ tấn công chúng tôi? Khi chúng tôi đáp trả, đương nhiên chúng tôi phải tấn công ở bất cứ nơi nào họ hiện diện” - ông Shekarchi nói thêm.

Mỹ chưa bình luận về các thông tin trên.