Chiến sự Trung Đông ngày 30: Houthis liên tục nã tên lửa vào Israel; 3.500 thủy quân lục chiến và thủy thủ Mỹ đến khu vực 29/03/2026 06:51

(PLO)- Houthis phát động làn sóng tấn công thứ hai nhằm vào Israel, sử dụng tên lửa hành trình và UAV; Kiev lên tiếng thông tin Iran phá hủy cơ sở chứa vũ khí và binh sĩ Ukraine tại Dubai; Nhà riêng của lãnh đạo người Kurd ở Iraq bị nhắm mục tiêu.

Chiến sự Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp khi cuộc chiến bước sang tháng thứ 2.

Houthis phát động làn sóng tấn công thứ hai nhằm vào Israel

Ngày 28-3, người phát ngôn quân sự của nhóm vũ trang Houthis (Yemen) - ông Yahya Saree cho biết nhóm này đã tiến hành một “chiến dịch quân sự thứ hai” nhằm vào Israel bằng tên lửa hành trình và máy bay không người lái (UAV), theo kênh Al Jazeera.

Ông Saree nói rằng Houthis sẽ tiếp tục tiến hành các hoạt động quân sự trong những ngày tới cho đến khi Israel “chấm dứt các cuộc tấn công và hành động gây hấn”.

Lực lượng Phòng vệ Israel nói rằng có 2 tên lửa hành trình phóng vào Israel từ Yemen nhưng đã bị đánh chặn.

Trước đó cùng ngày, Houthis đã tấn công Israel bằng một loạt tên lửa đạn đạo, đánh dấu đòn tấn công đầu tiên của nhóm kể từ khi cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran bùng phát.

Cũng trong ngày 28-3, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết Tàu USS Tripoli, chở theo 3.500 thủy thủ và lính Thủy quân Lục chiến Mỹ, đã tới Trung Đông, theo đài CNN.

“Các thủy thủ và lính Thủy quân Lục chiến Mỹ trên tàu USS Tripoli (LHA 7) đã đến khu vực phụ trách của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ vào ngày 27-3” - CENTCOM thông báo trên mạng xã hội X.

Trên khắp khu vực, các đòn không kích vẫn tiếp diễn trong đêm 28-3, kéo dài sang rạng sáng 29-3.

Các phương tiện truyền thông nhà nước Iran đưa tin về các cuộc oanh tạc dữ dội trên khắp thủ đô Tehran, bao gồm cả các khu vực dân cư vào tối 28-3. Các khu vực phía đông bắc, phía tây, trung tâm và phía đông của thành phố đều báo cáo về các cuộc tấn công.

Các vụ tấn công cũng được báo cáo ở các TP Shiraz và Tabriz, cũng như một số khu vực khác trên khắp cả nước.

Ngày qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran - ông Esmaeil Baghaei cáo buộc Mỹ và Israel “cố tình” tấn công “nhiều trường đại học và trung tâm nghiên cứu” của Iran trong suốt cuộc chiến.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo sẽ nhắm mục tiêu vào các trường đại học của Israel và Mỹ trong khu vực sau khi các cơ sở giáo dục của Iran bị tấn công.

Một tên lửa đạn đạo của Iran bắn vào Israel được nhìn thấy từ Jerusalem ngày 28-3. Ảnh: Yonatan Sindel/Flash90

Ngoài việc nhắm mục tiêu ở Iran, Israel ngày 28-3 cũng tiếp tục không kích dữ dội khu vực phía nam Lebanon, khiến nhiều người thiệt mạng, truyền thông nhà nước Lebanon đưa tin.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết hôm 28-3 rằng 9 nhân viên y tế đã thiệt mạng và 7 người bị thương trong năm vụ tấn công riêng biệt vào các cơ sở chăm sóc sức khỏe ở miền nam Lebanon.

Ở chiều ngược lại, hệ thống phòng không được kích hoạt tại Dubai (UAE) vào rạng sáng 29-3 trong bối cảnh Iran tiếp tục phóng UAV và tên lửa vào các nước trong khu vực.

Hãng tin AFP dẫn lời các quan chức an ninh cho biết hai UAV nhắm mục tiêu vào đại sứ quán Mỹ tại Iraq đã bị hệ thống phòng không đánh chặn.

Tại Kuwait, lực lượng chức năng đã nỗ lực dập tắt một đám cháy lớn tại sân bay quốc tế Kuwait sau khi một vụ tấn công bằng UAV nhắm vào các bể chứa nhiên liệu tại đây.

Nhà riêng của lãnh đạo người Kurd ở Iraq bị nhắm mục tiêu

Ngày 28-3, nhà riêng của lãnh đạo chính quyền Khu vực tự trị người Kurd ở Iraq (khu vực Kurdistan) - ông Nechirvan Barzani đã bị nhắm mục tiêu trong một vụ tấn công, theo Văn phòng truyền thông của Thủ tướng Iraq Mohammed Shia’ Al-Sudani, CNN đưa tin.

Ông Al-Sudani “khẳng định cam kết của chính phủ trong việc ngăn chặn bất kỳ lực lượng ngoài vòng pháp luật nào, dù trong khu vực hay quốc tế, lôi kéo Iraq vào cuộc xung đột đang diễn ra trong khu vực”, theo văn phòng.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) lên án vụ tấn công bằng UAV, gọi đây là “một hành động khủng bố”, theo hãng thông tấn Mehr News.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sau đó cho biết ông đã trao đổi với ông Barzani nhằm bày tỏ sự ủng hộ với lãnh đạo người Kurd sau vụ tấn công.

Viết trên X, ông Macron nhấn mạnh rằng “chủ quyền của Iraq, bao gồm cả khu vực Kurdistan, là yếu tố thiết yếu đối với sự ổn định của khu vực. Mọi biện pháp cần được thực hiện để ngăn Iraq bị cuốn vào vòng xoáy leo thang đang diễn ra” - ông Macron viết.

Kiev bác tin Iran phá hủy cơ sở chứa vũ khí và binh sĩ Ukraine tại Dubai

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine - ông Heorhii Tykhyi. Ảnh: RBC-Ukraine

Ngày 28-3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine, ông Heorhii Tykhyi bác bỏ thông tin rằng lực lượng Iran phá hủy một cơ sở chứa vũ khí và binh sĩ Ukraine tại Dubai (UAE), theo tờ Kyiv Independent.

Trước đó, hãng thông tấn Fars đưa tin Iran đã phóng tên lửa tấn công một kho UAV của Ukraine tại Dubai. Theo hãng này, cơ sở trên chứa các “hệ thống chống UAV” của Ukraine và 21 công dân Ukraine, những người “có khả năng đã thiệt mạng”.

Bộ Tư lệnh quân sự trung tâm Khatam al-Anbiya (cơ quan chỉ huy quân sự cấp cao của Iran) cũng cho biết đã phá hủy một kho UAV ở UAE.

“Khi các nơi ẩn náu của chỉ huy và binh sĩ Mỹ tại Dubai bị nhắm mục tiêu... một kho chứa các hệ thống chống UAV của Ukraine đặt tại Dubai nhằm hỗ trợ quân đội Mỹ... đã bị tấn công và phá hủy” - tuyên bố nêu rõ.

“Đây là thông tin sai sự thật, chúng tôi chính thức bác bỏ” - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine, ông Heorhii Tykhyi, nói với các phóng viên.

“Iran thường xuyên tiến hành các chiến dịch tung tin sai lệch và điều này cũng không khác gì so với Nga” - người phát ngôn nói thêm.

Iran chưa bình luận về phát ngôn của ông Tykhyi.

Diễn biến trên xuất hiện trong bối cảnh Tổng thống Volodymyr Zelensky đang thăm các quốc gia Trung Đông, ký kết các thỏa thuận hợp tác quốc phòng kéo dài 10 năm với Saudi Arabia, Qatar và UAE.