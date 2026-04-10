Ecuador đánh thuế 100% hàng từ láng giềng Colombia, Tổng thống Petro đáp trả gắt 10/04/2026 10:15

(PLO)- Ecuador nâng thuế quan đối với hàng hoá từ Colombia lên 100% từ ngày 1-5, cáo buộc phía Colombia không có biện pháp đủ mạnh để xử lý tình trạng buôn bán ma túy.

Ngày 9-4, chính phủ của Tổng thống Ecuador - ông Daniel Noboa đã nâng thuế nhập khẩu đối với quốc gia láng giềng Colombia lên 100%, có hiệu lực từ ngày 1-5, theo tờ Latin America Reports.

Cụ thể, Bộ Sản xuất Ecuador ra tuyên bố chỉ trích Colombia không có biện pháp đủ mạnh để xử lý tình trạng buôn bán ma túy và đảm bảo an ninh biên giới.

“Sau khi ghi nhận Colombia thiếu triển khai các biện pháp cụ thể và hiệu quả về an ninh biên giới, Ecuador buộc phải thực hiện các hành động mang tính chủ quyền” - Bộ Sản xuất Ecuador nêu trong thông cáo.

Biên giới Colombia - Ecuador, chụp năm 2020. Ảnh: Burkhard Mücke/ Wikimedia Commons

Cơ quan này cho rằng việc tăng thuế là biện pháp cần thiết nhằm “đối phó sự hiện diện của hoạt động buôn bán ma túy tại khu vực biên giới”.

“Đối với Ecuador, an ninh, cũng như cuộc chiến chống tham nhũng và ma túy, là ưu tiên không thể thương lượng. Biện pháp này tái khẳng định cam kết của đất nước trong việc bảo vệ người dân và toàn vẹn lãnh thổ” - thông cáo nhấn mạnh.

Trước đó, từ tháng 3, chính quyền ông Noboa đã áp mức thuế 50% đối với hàng hóa xuất khẩu từ Colombia sang Ecuador, tăng mạnh so với mức 30% công bố hồi tháng 1 và có hiệu lực từ tháng 2.

Chỉ hơn một giờ sau khi mức thuế mới được công bố, Tổng thống Colombia - ông Gustavo Petro phản ứng trên mạng xã hội X, cho rằng động thái của Ecuador đang khiến Hiệp định Andean (một thỏa thuận thương mại tự do khu vực có từ thập niên 1960) đứng trước nguy cơ sụp đổ, theo hãng tin Al Jazeera.

“Đây đơn giản là một điều kỳ lạ, nhưng nó cũng đánh dấu sự kết thúc của Hiệp định Andean đối với Colombia. Chúng tôi không còn lý do gì để ở lại đó nữa” - ông Petro viết.

Nhà lãnh đạo Colombia kêu gọi nước này chuyển hướng khỏi các đối tác thương mại khu vực Andes sang khối Mercosur - liên minh gồm Brazil, Uruguay, Paraguay, Argentina và Bolivia.

“Bộ Ngoại giao cần khởi động tiến trình để chúng ta trở thành thành viên đầy đủ của Mercosur và hướng mạnh mẽ hơn tới khu vực Caribe và Trung Mỹ” - ông Petro nói thêm.