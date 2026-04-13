Ngoại trưởng Araghchi: Mỹ và Iran đã có thể đạt được Bản ghi nhớ Islamabad, nhưng… 13/04/2026 09:00

(PLO)- Ngoại trưởng Iran - ông Abbas Araghchi cáo buộc Mỹ liên tục thay đổi yêu sách, khiến nỗ lực đàm phán bị đổ vỡ khi hai bên vốn chỉ còn cách "Bản ghi nhớ Islamabad" trong gang tấc.

Đầu ngày 13-4, Ngoại trưởng Iran - ông Abbas Araghchi có phát ngôn đầu tiên về cuộc đàm phán với Mỹ, sau khi ông trở về từ Pakistan, theo hãng tin Al Jazeera.

Lên tiếng về cuộc đàm phán giữa Iran với Mỹ tại thủ đô Islamabad của Pakistan, ông Araghchi cáo buộc Washington đã đưa ra những yêu sách càng lúc càng quá mức vào thời điểm hai bên tưởng như sắp đạt thỏa thuận.

“Trong các cuộc đàm phán căng thẳng ở cấp cao nhất suốt 47 năm qua, Iran đã tham gia đối thoại với Mỹ bằng thiện chí nhằm chấm dứt chiến tranh. Nhưng khi đã tiến rất gần tới Bản ghi nhớ Islamabad, chúng tôi lại phải đối mặt sự đòi hỏi quá mức, liên tục thay đổi mục tiêu và vấn đề phong tỏa” - ông Araghchi viết trên X.

“Không rút ra được bài học nào. Thiện chí sẽ được đáp lại bằng thiện chí. Thù hận sẽ chỉ sinh ra thù hận”- ngoại trưởng Iran tiếp tục chỉ trích.

Phía Mỹ chưa lên tiếng về phát ngôn của ông Araghchi.

Ngoại trưởng Iran - ông Abbas Araghchi. Ảnh: AFP

Phần mình, 12-4, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết thỏa thuận ngừng bắn tạm thời kéo dài 2 tuần giữa Mỹ và Iran đang “được duy trì tốt” sau vòng đàm phán kéo dài cuối tuần qua tại Pakistan.

“Tôi cho rằng mọi thứ đang được duy trì khá tốt. Quân đội của họ đã bị phá hủy. Toàn bộ hải quân của họ hiện đang nằm dưới đáy biển” - ông Trump nói, đồng thời cho biết Mỹ sẽ bắt đầu phong tỏa eo biển Hormuz từ 10 giờ sáng ngày 13-4 (theo giờ miền đông nước Mỹ).

“Lệnh phong tỏa sẽ được áp dụng công bằng đối với tàu thuyền của mọi quốc gia ra vào các cảng và khu vực ven biển của Iran, bao gồm toàn bộ các cảng của Iran tại vịnh Ba Tư và vịnh Oman” - CENTCOM viết trên mạng xã hội X.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) trước đó không lâu cũng đưa ra thông tin tương tự, cho biết sẽ thực thi lệnh phong tỏa hàng hải đối với toàn bộ tàu thuyền ra vào các cảng của Iran.

CENTCOM khẳng định sẽ không cản trở quyền tự do hàng hải của các tàu quá cảnh qua eo biển Hormuz để đến hoặc rời các cảng không thuộc Iran.

Về vấn đề này, cũng trong ngày 12-4, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ra tuyên bố khẳng định eo biển Hormuz vẫn “mở cho hoạt động qua lại vô hại của tàu dân sự” theo đúng luật pháp quốc tế.

Theo IRGC, mọi tàu quân sự tiếp cận khu vực này sẽ bị xem là vi phạm lệnh ngừng bắn và “sẽ bị xử lý nghiêm khắc”, theo hãng tin Al Jazeera.