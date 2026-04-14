Bộ trưởng Năng lượng Mỹ: Giá dầu sẽ ở mức cao nhất trong 'vài tuần tới' 14/04/2026 07:16

Ngày 13-4, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright nói rằng giá dầu nhiều khả năng sẽ chạm mức cao nhất “trong vài tuần tới” cho đến khi hoạt động vận tải tàu thuyền qua eo biển Hormuz được khôi phục, theo hãng tin Reuters.

Phát biểu tại diễn đàn Kinh tế Thế giới Semafor ở Washington,D.C., ông Wright nói rằng giá dầu được dự báo sẽ tiếp tục tăng cho đến khi lưu lượng tàu thuyền “đáng kể” quay trở lại eo biển Hormuz, dù trước đó ông từng nhận định giá dầu có thể sớm giảm.

“Chúng ta sẽ thấy giá năng lượng ở mức cao – thậm chí có thể còn tăng – cho đến khi có lưu lượng tàu thuyền đáng kể qua eo biển Hormuz. Khi đó giá dầu có lẽ sẽ tăng lên mức cao nhất. Thời điểm này nhiều khả năng rơi vào vài tuần tới” - ông Wright nói.

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright. Ảnh: BLOOMBERG

Ông Wright cũng cập nhật tình hình sản xuất dầu tại Venezuela, sau khi Mỹ bắt Tổng thống Nicolas Maduro vào ngày 3-1 và chính phủ lâm thời Venezuela đã tiến hành cải cách sâu rộng luật dầu khí nhằm khuyến khích đầu tư nước ngoài.

Vị bộ trưởng cho biết đã có 150 triệu thùng dầu Venezuela được bán kể từ ngày 3-1 và sản lượng đã tăng 25%. Venezuela chưa bình luận về thông tin này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 12-4 nói rằng giá dầu và xăng có thể duy trì ở mức cao cho đến cuộc bầu cử giữa kỳ ở Mỹ vào tháng 11.

Kể từ khi xung đột bắt đầu vào ngày 28-2, Iran gần như đã phong tỏa eo biển Hormuz đối với tất cả tàu thuyền.

Trong khi đó, quân đội Mỹ từ ngày 13-4 đã triển khai phong tỏa eo biển, cho biết phạm vi sẽ mở rộng về phía đông tới Vịnh Oman và Biển Ả Rập sau khi các cuộc đàm phán với Iran vào cuối tuần qua không đem lại kết quả. Dữ liệu theo dõi tàu cho thấy đã có hai tàu quay đầu khi lệnh phong tỏa bắt đầu có hiệu lực.

Trên thị trường, đà tăng giá dầu chững lại trong phiên giao dịch ngày 13-4, theo hãng tin AFP.

Giá dầu tăng vọt trở lại trên mức 100 USD/thùng khi Mỹ áp đặt phong tỏa đối với các cảng của Iran tại eo biển Hormuz, nhưng sau đó đã hạ nhiệt. Cả hai hợp đồng dầu chủ chốt đều kết phiên tăng nhưng vẫn dưới mốc 100 USD/thùng.

Dầu thô West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ tăng 2,6%, chốt phiên ở mức 99,08 USD/thùng. Dầu Brent chuẩn quốc tế tăng 4,37%, chốt ở mức 99,36 USD/thùng.