Ông Trump chỉ thị điều tra tình trạng 'chặt chém' giá xăng dầu 24/06/2026 18:37

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh cho Bộ Tư pháp điều tra tình trạng giá xăng dầu cao, có dấu hiệu "chặt chém" khi các công ty dầu mỏ lớn không giảm giá bán lẻ xăng dầu tương xứng với giá dầu thô.

Ngày 24-6, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã ra lệnh cho Bộ Tư pháp điều tra tình trạng giá xăng dầu cao. Theo Tổng thống Mỹ, giá xăng dầu đang giảm quá chậm, hãng Bloomberg đưa tin.

“Các công ty dầu mỏ lớn không giảm giá bán lẻ xăng dầu tương xứng với giá dầu thô mà họ đang mua. Giá dầu thô đang giảm cực nhanh! Nói cách khác, người tiêu dùng đang bị ‘chặt chém’. Giá xăng dầu cần phải giảm nhanh hơn nhiều so với những gì tôi đang thấy!” – ông Trump viết trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: BLOOMBERG

Tuy nhiên, ông Trump không nói rõ chi tiết về chỉ thị đã đưa ra cho Bộ Tư pháp.

Bộ Tư pháp Mỹ chưa bình luận về vấn đề này.

Theo Bloomberg, những ngày qua, giá dầu đã giảm nhiều so với đỉnh điểm trong cuộc chiến giữa Mỹ, Israel với Iran.

Trong ngày 23-6 (theo giờ Mỹ), giá dầu thô Brent chuẩn quốc tế giao dịch kỳ hạn tháng 8 giảm 1,7% xuống còn 75,81 USD/thùng, chạm mức thấp nhất kể từ ngày 27-2 – một ngày trước khi cuộc chiến bắt đầu.

Giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ giao dịch kỳ hạn tháng 8 giảm 1,6% xuống còn 72,02 USD/thùng.