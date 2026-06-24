Tổng thống Czech kiện chính phủ, liên quan quyền tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO 24/06/2026 19:18

(PLO)- Tổng thống Czech – ông Petr Pavel đã đệ đơn kiện chính phủ nhằm phản đối quyết định của Thủ tướng Andrej Babiš khi không đưa ông vào phái đoàn tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO sắp tới.

Tờ Politico hôm 23-6 đưa tin Tổng thống Czech – ông Petr Pavel đã đệ đơn kiện chính phủ nước này.

Cụ thể, trong tuyên bố hôm 22-6, ông Pavel cho biết nguyên nhân của đơn kiện là do ông phản đối quyết định của Thủ tướng Andrej Babiš về việc không đưa ông Pavel vào phái đoàn tham dự hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ) vào tháng 7.

Tổng thống Czech – ông Petr Pavel. Ảnh: Daniel Mihailescu/AF

Vụ kiện được đệ trình lên Tòa án Hiến pháp Czech. Tòa án dự kiến ​​xem xét vấn đề này trong phiên họp toàn thể ngày 24-6.

Ông Pavel lập luận rằng ông Babiš đang cố gắng "loại trừ" ông khỏi hội nghị thượng đỉnh, và do đó "hạn chế vai trò được Hiến pháp trao cho ông".

Tổng thống Czech chỉ ra rằng những người tiền nhiệm của ông đã tham dự tất cả hội nghị thượng đỉnh NATO trước đây, và ông đã có mặt tại mọi hội nghị thượng đỉnh của NATO kể từ khi nhậm chức vào năm 2023.

Trước đó, sau nhiều tháng tranh cãi về việc ai sẽ đại diện cho Czech tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO, ngày 22-6, ông Babiš tuyên bố người đứng đầu nhà nước không thể tham gia phái đoàn chính thức vì "hội nghị thượng đỉnh này sẽ khác với những hội nghị trước đây".

Đến hôm 23-6, ông Babiš cho biết mặc dù ông "tôn trọng" quyết định khởi kiện của ông Pavel, nhưng ông "không nghĩ đó là một ý kiến ​​hay".

"Việc các quan chức theo hiến pháp kiện tụng lẫn nhau là không phù hợp" – ông viết trên mạng xã hội X.