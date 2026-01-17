Vụ AIC: Cựu phó giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM Lê Hoài Nam kháng cáo 17/01/2026 12:21

Ngày 17-1, vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng liên quan Công ty Cổ phần tiến bộ Quốc tế (Công ty AIC) đã có ba bị cáo kháng cáo bản án sơ thẩm; 1 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan cũng kháng cáo.

3 bị cáo có đơn kháng cáo gồm: Tạ Hải Anh (tổng giám đốc Công ty cổ phần Công nghệ cao, án sơ thẩm 2 năm 6 tháng tù); Hoàng Ngọc Hồng Phúc (nhân viên Công ty AIC, án sơ thẩm 5 năm) và Lê Hoài Nam (cựu phó giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM, án sơ thẩm 2 năm 6 tháng tù); cả ba bị cáo đều bị kết án về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

1 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan kháng cáo là Công ty AIC.

Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn (hiện đang bị truy nã), bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga, cựu giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM Lê Hồng Sơn và 10 bị cáo khác không kháng cáo.

Các bị cáo tại phiên sơ thẩm hồi tháng 12-2025. Ảnh: TRẦN MINH

Trước đó, xét xử sơ thẩm vào tháng 12-2025, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Nguyễn Thị Thanh Nhàn (chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Công ty AIC) 8 năm tù, tổng hợp với các bản án trước đó, bị cáo Nhàn bị tuyên tổng cộng 30 năm tù; bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga (trưởng ban quản lý dự án 1 Công ty AIC) 7 năm tù, tổng hợp với các bản án trước đó, bị cáo Nga bị tuyên 30 năm tù; Trần Đăng Tấn (trưởng văn phòng đại diện AIC tại TP.HCM) 4 năm tù, tổng hợp với các bản án trước đó, bị cáo Tấn bị tuyên 22 năm tù.

10 bị cáo đồng phạm bị tuyên phạt từ 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo đến 5 năm tù.

Bị cáo Lê Hồng Sơn (cựu giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM) bị tuyên phạt 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo, bị cáo Lê Hoài Nam (cựu phó giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM) lãnh án 2 năm 6 tháng tù; Lê Phương Nga (cựu chánh văn phòng Sở GD&ĐT TP.HCM) lãnh án 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

Theo nội dung vụ án, từ năm 2012 đến năm 2017, bị cáo Nhàn đã ủy quyền và phân công Hoàng Thị Thúy Nga phụ trách các gói thầu thuộc lĩnh vực giáo dục; Trần Đăng Tấn phụ trách các gói thầu thuộc lĩnh vực y tế, sử dụng các công ty "quân xanh", thông đồng với nhóm công ty thẩm định giá, công ty tư vấn và thành viên các đơn vị là chủ đầu tư.

Hồ sơ dự thầu của các công ty "quân xanh" được bộ phận Công ty AIC ở chuẩn bị sẵn. Trong đó có nhiều tiêu chí không đạt theo yêu cầu; báo cáo tài chính đã bị chỉnh sửa, nâng khống các tiêu chí bắt buộc để được trúng thầu.

Công ty AIC đã trúng 230 gói thầu thuộc 3 lĩnh vực gồm giáo dục, y tế và môi trường trên địa bàn TP.HCM. Trong đó có 171 gói thầu (131 gói lĩnh vực giáo dục và 40 gói lĩnh vực y tế) gây thiệt hại cho Nhà nước với tổng số tiền là 145 tỉ đồng.

Bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga và Trần Đăng Tấn được xác định có vai trò đồng phạm, giúp sức tích cực cho bị cáo Nhàn.

Bị cáo Nga đã chỉ đạo Hoàng Ngọc Hồng Phúc (nhân viên Công ty AIC) giả danh nhân viên Công ty Phú Bình để soạn thảo các văn bản, hợp đồng và hồ sơ tư vấn dự thầu... để dàn xếp, thông thầu, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền 137 tỉ đồng.

Bị cáo Trần Đăng Tấn được bị cáo Nhàn ủy quyền phụ trách các gói thầu thuộc lĩnh vực y tế. Tấn dùng hồ sơ năng lực của Công ty AIC đã được chỉnh sửa; cùng công ty "quân xanh" để thông thầu và gian lận trong đấu thầu... đối với 84 gói thầu thuộc lĩnh vực y tế, trong đó có 37 gói thầu bị thiệt hại 2,1 tỉ đồng.