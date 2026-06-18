Tuyển Uzbekistan và HLV Cannavaro toàn gặp bi kịch, nhưng vì sao UFA vẫn thích? 18/06/2026 12:50

Tuyển Uzbekistan là tân binh, HLV Cannavaro cũng là tân binh World Cup với tư cách thuyền trưởng. Thật bi kịch khi cả hai “tìm đến” với nhau, nhưng vì sao LĐBĐ Uzbekistan (UFA) thích điều này?

Trước tiên nói về HLV Timur Kapadze, người từng là chuyên gia đào tạo trẻ rất xuất sắc nhiều năm liền giúp bóng đá trẻ Uzbekistan trở thành thế lực tốp đầu châu Á.

Huyền thoại Fabio Cannavaro dẫn tuyển Uzbekistan, cả hai đều là tân binh ở World Cup trong vai trò của mình. Ảnh: UFA.

Những học trò trẻ của ông nhiều năm nay nay đã là trụ cột tuyển quốc gia. Rồi cũng chính HLV Timur Kapadze là người đưa tuyển Uzbekistan đến với World Cup 2026. Tuy nhiên, khi đã có chiếc vé trong tay thì Kapadze bị cho thôi việc và UFA chọn “huyền thoại Ý” Fabio Cannavaro ngồi vào ghế thuyền trưởng.

Trước mắt, các quốc gia Trung Á khi vào Mỹ, Canada luôn rất khó khăn để được cấp thị thực. Và nếu được cấp thì cũng không đầy đủ cho toàn bộ, đôi khi còn bị cấm trong chính sách ngoại giao của Mỹ và Canada.

Ngôi sao Fayzullaev của Uzbekistan có bàn danh dự san bằng 1-1 trước khi thua 1-3. Ảnh: ANTARA.

Và thế là huyền thoại sân cỏ, đội trưởng tuyển Ý vô địch World Cup 2006 Fabio Cannavaro được mời đến như một sự bảo chứng về sự cởi mở của quốc gia Trung Á này, để được dễ dàng trong việc xét thị thực của đội bóng Uzbekistan. Cuối cùng họ đã thành công.

Thực chất Uzbekistan lần đầu dự World Cup và với đẳng cấp đó thì cũng chẳng trông chờ gì về thành tích ấn tượng. UFA biết rõ điều này. Nhưng cái chính là toàn đội tuyển Trung Á này trót lọt thị thực vào Bắc Mỹ.

Fayzullaev rất quen mặt ở các VCK trẻ châu Á, hiện là tuyển thủ quốc gia Uzbekistan. Ảnh: Bola.

Ai cũng biết dẫu HLV Timur Kapadze có hiểu học trò đến mấy vì ông dẫn dắt họ ở tuyến U-17,U-20, U-23 cũng khó làm nên chuyện tại World Cup 2026. Và thế là huyền thoại Fabio Cannavaro được chọn.

Đáng chú ý thành tích ngồi ghế trưởng của Cannavaro chẳng có gì, nếu không muốn nói là thất bại. Từ CLB Guangzhou Evergrande đến đội tuyển Trung Quốc (tạm quyền) cho đến vài CLB ở Croatia, ở đâu Fabio Cannavaro cũng rút lui không kèn không trống. Những trận dẫn dắt tuyển Trung Quốc thì có ông thầy lừng danh Marcelo Lippi chống lưng, nhưng cũng gãy, dẫn CLB Guangzhou Evergrande cũng thua.

Ấy thế là UFA chọn dẫn dắt tuyển Uzbekistan đến World Cup, bất chấp sự nghiệp huấn luyện của thủ lĩnh vô địch World Cup 2006 của Ý toàn thất bại.

Sau lượt trận đầu thua Colombia 1-3, không chắc Uzbekistan có được điểm khi gặp hai đối thủ còn lại rất "khủng" của bảng K là Bồ Đào Nha và Congo.