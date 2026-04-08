Bài học dành cho hai thanh niên dùng súng kích điện trộm chó 08/04/2026 14:53

TAND khu vực 3, tỉnh Đồng Tháp vừa xét xử và tuyên phạt bị cáo Trình Trung Hưng 6 tháng tù giam và bị cáo Ngô Thanh Toàn 9 tháng tù giam cùng về tội trộm cắp tài sản.

HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, không chỉ xâm phạm tài sản của người dân mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi sử dụng công cụ kích điện tự chế. Do đó, việc áp dụng hình phạt tù giam là cần thiết nhằm răn đe, giáo dục riêng và phòng ngừa chung.

Theo cáo trạng, giữa tháng 7-2025, Ngô Thanh Toàn (21 tuổi, ngụ xã Mỹ Tịnh An, tỉnh Đồng Tháp) đã rủ rê Trình Trung Hưng (40 tuổi, ngụ xã Mỹ An, tỉnh Tây Ninh) cùng trộm chó để lấy tiền tiêu xài. Sau khi thống nhất, cả hai lên kế hoạch và chuẩn bị công cụ phạm tội.

Tang vật Toàn và Hưng dùng để trộm chó. Ảnh: CTV

Rạng sáng 30-7-2025, Hưng điều khiển xe mô tô chở Toàn đi tìm “mục tiêu” tại địa bàn xã Tân Phước 1, tỉnh Đồng Tháp. Đến khoảng 6 giờ cùng ngày, cả hai sử dụng súng kích điện tự chế để bắn trộm chó của người dân tại ấp Tân Thành. Hành vi diễn ra công khai, táo tợn ngay ban ngày khiến người dân phát hiện và truy đuổi quyết liệt.

Trong lúc bỏ chạy đến khu vực đường Nam Tràm Mù (ấp Tân Long), cả hai bị ngã xe nên hoảng loạn bỏ lại phương tiện cùng tang vật, chạy vào khu vực rừng tràm để trốn thoát. Tuy nhiên, sự phối hợp nhanh chóng giữa lực lượng Công an, Quân sự xã và người dân đã giúp bắt giữ Ngô Thanh Toàn ngay trong ngày. Riêng Trình Trung Hưng sau thời gian lẩn trốn đã đến Công an xã Tân Phước 1 đầu thú vào ngày 25-11-2025.

Ngô Thanh Toàn bị công an bắt giữ cùng tang vật. Ảnh: CTV

Quá trình điều tra cho thấy, không chỉ thực hiện một vụ, trong ngày 30-7-2025, cả hai còn liên tiếp gây ra nhiều vụ trộm chó khác trên địa bàn xã Tân Phước 1. Trước đó, cả hai cũng đã thực hiện một vụ trộm tại phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh. Chuỗi hành vi có tính chất liên tục, có sự bàn bạc, phân công rõ ràng, sử dụng công cụ nguy hiểm đã gây bức xúc trong nhân dân, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự.

Từ vụ án này, cơ quan chức năng cũng đưa ra cảnh báo mạnh mẽ đối với tình trạng trộm chó đang diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương; khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, chủ động quản lý, bảo vệ tài sản và vật nuôi, kịp thời báo tin khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn.