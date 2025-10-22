PV GAS – 35 năm đổi mới sáng tạo và tiên phong công nghệ trong ngành công nghiệp khí Việt Nam 22/10/2025 14:38

(PLO)- Trải qua 35 năm phát triển (1990–2025), Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đã khẳng định vai trò tiên phong của mình trong ngành công nghiệp khí, ghi dấu bằng nhiều thành tựu khoa học – công nghệ đột phá. Từ nhiệm vụ ban đầu là thu gom, vận chuyển và chế biến khí đồng hành, PV GAS đã làm chủ công nghệ, triển khai thành công nhiều dự án quy mô lớn, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng và phát triển kinh tế bền vững.

Ngay từ những năm đầu, PV GAS đã thực hiện công trình đưa sớm khí vào bờ từ mỏ Bạch Hổ – nền tảng cho hệ thống khí bể Cửu Long. Giải pháp tận dụng áp suất vỉa và tối ưu dòng chảy này giúp chấm dứt tình trạng đốt bỏ khí đồng hành, bảo vệ môi trường biển và cung cấp nguồn nhiên liệu ổn định cho nhà máy điện Bà Rịa, mở đường cho sự phát triển của ngành công nghiệp khí hiện đại tại Việt Nam.

Trong lĩnh vực chế biến khí, PV GAS đã ghi dấu mốc quan trọng khi đưa vào vận hành Nhà máy Xử lý khí Dinh Cố (9-7-1999) – nhà máy đầu tiên tại Việt Nam áp dụng công nghệ làm lạnh sâu, ngưng tụ nhiệt độ thấp kết hợp Turbo Expander và van Joule-Thomson. Hệ thống trao đổi nhiệt tích hợp này giúp nâng cao hiệu suất thu hồi LPG và condensate từ các mỏ thuộc bể Cửu Long, đánh dấu bước tiến lớn trong lĩnh vực.

Tiếp nối thành công đó, Nhà máy xử lý khí Nam Côn Sơn được đầu tư và vận hành với công suất lớn nhất Việt Nam. Dòng khí đầu tiên từ bể Nam Côn Sơn được đưa vào bờ tháng 12-2002, góp phần gia tăng mạnh sản lượng khí cung cấp ra thị trường. Đến tháng 8-2025, hệ thống khí này đã vận chuyển an toàn hơn 110 tỷ m³ khí.

Nằm trong chiến lược phát triển ngành công nghiệp khí khu vực phía Nam, năm 2017, Nhà máy xử lý khí Cà Mau (GPP Cà Mau) được đưa vào vận hành, ứng dụng công nghệ bản quyền Ortloff’s SCORE – tích hợp các giải pháp trao đổi nhiệt, làm lạnh sâu, ngưng tụ và giãn nở turbo để tối đa hóa hiệu suất thu hồi sản phẩm lỏng có giá trị cao từ hệ thống khí PM3 - 46 Cái Nước vùng Tây Nam Bộ.

Hoạt động sản xuất, vận hành, huấn luyện và ứng phó an toàn của PV GAS.

Trong lĩnh vực vận chuyển, PV GAS đã thiết kế và vận hành đường ống Nam Côn Sơn – tuyến ống 2 pha dài nhất thế giới tại thời điểm khai thác, vận chuyển đồng thời khí thiên nhiên và condensate từ mỏ ngoài khơi vào bờ. Thành công này khẳng định năng lực thiết kế, thi công và vận hành công trình biển – bờ phức tạp, nâng tầm vị thế kỹ thuật của Việt Nam trên bản đồ công nghiệp khí toàn cầu.

Bước vào giai đoạn chuyển dịch năng lượng, PV GAS tiếp tục tiên phong với Kho cảng LNG Thị Vải – kho LNG đầu tiên của Việt Nam, mở ra kỷ nguyên nhập khẩu và sử dụng khí thiên nhiên hóa lỏng. Công trình góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, giảm phát thải và thúc đẩy phát triển bền vững. PV GAS hiện mở rộng hệ thống kho cảng LNG tại các khu vực chiến lược miền Bắc, Bắc Trung Bộ và triển khai mô hình vận chuyển đa phương thức nhằm tăng tính linh hoạt và năng lực cung ứng khí.

Song song đó, PV GAS đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng hàng loạt giải pháp kỹ thuật giúp tăng năng suất, giảm chi phí và bảo đảm an toàn cho hệ thống khí quốc gia. Nhiều sáng kiến như kiểm soát nước trong dòng gas–condensate lô 06.1, cung cấp khí permeate cho Nhà máy Đạm Cà Mau hay quản lý lỏng tuyến ống 2 pha Nam Côn Sơn 2 được vinh danh tại Giải thưởng VIFOTEC, mang lại hiệu quả hàng chục tỷ đồng và góp phần giảm phát thải CO₂.

Khen thưởng các cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong Chương trình thi đua “Đổi mới sáng tạo Dầu khí” năm 2024.

Giai đoạn 2020–2025, phong trào sáng kiến tại PV GAS ghi nhận 724 sáng kiến cấp đơn vị và 119 sáng kiến cấp Tổng công ty, với giá trị làm lợi hơn 1.700 tỷ đồng. Các sáng kiến này được ứng dụng hiệu quả trong quản lý, vận hành và tối ưu hệ thống khí, góp phần tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả sản xuất – kinh doanh.

Với 35 năm vận hành an toàn và hiệu quả, PV GAS trở thành hình mẫu quản trị kỹ thuật – công nghệ, chủ động nghiên cứu, làm chủ công nghệ và tham gia xây dựng tiêu chuẩn quốc gia về khí thiên nhiên, LNG và đường ống dẫn khí. Những đóng góp này đã mang lại cho PV GAS nhiều phần thưởng cao quý như Huân chương Lao động, Huân chương Độc lập, Huân chương Chiến công, danh hiệu Anh hùng Lao động, cùng nhiều giải thưởng khoa học – công nghệ cấp quốc gia.

35 năm đổi mới và sáng tạo, PV GAS đã đưa ngành công nghiệp khí Việt Nam tiệm cận chuẩn mực quốc tế, góp phần xây dựng chuỗi cung ứng năng lượng tích hợp, hiện đại và thân thiện môi trường, khẳng định vai trò tiên phong trong hành trình chuyển dịch năng lượng quốc gia.