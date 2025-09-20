Những mốc son trong 35 năm hình thành và phát triển của Tổng công ty Khí Việt Nam 20/09/2025 08:37

(PLO)- Trong 35 năm hình thành và phát triển, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đã ghi dấu bằng một hành trình đầy tự hào.

Từ những ngày đầu chỉ là một đơn vị non trẻ, PV GAS đã vươn mình trở thành doanh nghiệp chủ lực của Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), dẫn dắt ngành công nghiệp khí Việt Nam phát triển lớn mạnh, đóng góp quan trọng vào an ninh năng lượng, an ninh lương thực và sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Nhân kỷ niệm 35 năm thành lập PV GAS (20-9-1990 / 20-9-2025), chúng ta cùng nhìn lại những cột mốc tự hào trong hành trình “Thắp lửa non sông” của PV GAS, hướng tới một tương lai bền vững và rực rỡ hơn.

Giai đoạn 1990 – 2000: Đặt nền móng cho ngành công nghiệp khí Việt Nam

Ngày 20-9-1990, PV GAS được thành lập trên cơ sở Ban Quản lý Công trình Dầu khí Vũng Tàu với tên gọi ban đầu là “Công ty Khí đốt”, có chức năng, nhiệm vụ chủ yếu là thu gom, nhập khẩu, vận chuyển, tồn trữ, chế biến, phân phối, kinh doanh khí và các sản phẩm khí.

Bồn chứa LPG tại GPP Cà Mau.

Đây là dấu mốc quan trọng, thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng và Nhà nước ta trong việc khai thác nguồn tài nguyên khí đốt quốc gia một cách bài bản, toàn diện, đặt nền móng cho ngành công nghiệp khí hiện đại tại Việt Nam.

Dấu ấn đầu tiên của PV GAS là ngày 26-4-1995, Nhà máy điện Bà Rịa phát điện bằng dòng khí đồng hành đầu tiên từ mỏ Bạch Hổ hòa vào lưới điện quốc gia. Đây như một đòn bẩy, mở ra trang phát triển mới của ngành công nghiệp khí.

Cột mốc lịch sử này đánh dấu sự chuyển mình mạnh mẽ của ngành năng lượng Việt Nam, mở ra kỷ nguyên sử dụng khí tự nhiên làm nguồn nguyên, nhiên liệu cho sản xuất và đời sống; đa dạng hóa cơ cấu nguồn năng lượng và góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Việc hoàn thành xây dựng và đưa vào vận hành Nhà máy xử lý khí Dinh Cố và Kho chứa và cảng xuất sản phẩm lỏng PV GAS vào cuối năm 1998 là một sự kiện có ý nghĩa to lớn về mặt kỹ thuật, kinh tế, xã hội. Lần đầu tiên LPG và Condensate được sản xuất tại Việt Nam.

Từ tháng 5-1999, PV GAS đã đáp ứng phần lớn nhu cầu LPG trong nước với chất lượng tốt và giá cạnh tranh, thay thế cho mặt hàng lâu nay Việt Nam vẫn phải nhập khẩu từ nước ngoài.

Giai đoạn từ 2001 – 2010: Mở rộng nguồn cung và nâng cao tầm vóc

Tháng 12-2002: Dòng khí đầu tiên từ bể Nam Côn Sơn được đưa vào bờ cung cấp cho các hộ tiêu thụ khu vực Đông Nam Bộ. Đây là một dấu mốc chiến lược, mở rộng đáng kể nguồn cung khí tự nhiên cho Việt Nam.

Tháng 11-2003: Mạng cấp khí thấp áp đầu tiên hoàn thành.

Đưa khí tự nhiên đến gần hơn với các hộ tiêu thụ dân dụng và công nghiệp, đánh dấu bước tiến quan trọng của ngành khí Việt Nam, tiếp tục mở rộng chuỗi sản phẩm, dịch vụ đa dạng của PV GAS.

Tháng 5-2007: Dòng khí đầu tiên từ Lô PM3 & 46 – Cái Nước được đưa vào bờ cung cấp cho các hộ tiêu thụ khu vực Tây Nam Bộ.

Đây là một mốc son đỏ của ngành năng lượng Việt Nam. Sự kiện này đã đảm bảo nguồn cung cấp khí tự nhiên ổn định cho các nhà máy điện và nhà máy đạm tại tỉnh Cà Mau, góp phần đảm bảo an ninh lương thực, an ninh năng lượng và phát triển kinh tế - xã hội, tạo công ăn việc làm cho toàn khu vực Tây Nam Bộ.

Tháng 7-2007: Trở thành Tổng công ty Khí Việt Nam, hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con.

Giai đoạn 2011 – 2016: Cổ phần hóa và nâng cao tiềm lực

Tháng 5-2011: PVGASS trở thành công ty cổ phần, vốn điều lệ 18.950 tỉ đồng.

Tháng 5-2012: Cổ phiếu của PV GAS chính thức niêm yết và giao dịch phiên đầu tiên tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE).

Tháng 8-2015: Dòng khí đầu tiên từ bể Sông Hồng được đưa vào bờ cung cấp cho các hộ tiêu thụ khu vực Bắc Bộ: PV GAS đón dòng khí thương mại đầu tiên từ mỏ khí Hàm Rồng – Thái Bình, Lô 102-106, cung cấp cho các hộ tiêu thụ công nghiệp khu vực Bắc Bộ. Tháng 12-2015: Hệ thống khí Nam Côn Sơn 2 đi vào hoạt động. Năm 2016: PV GAS tăng vốn điều lệ lên 19.139 tỉ đồng.

Giai đoạn 2018 – nay: Đẩy mạnh chế biến khí và đa dạng hóa nguồn cung

Tháng 5-2018: Nhà máy Xử lý khí Cà Mau chính thức đi vào hoạt động, góp phần gia tăng giá trị khí từ nguồn PM3-CAA.

Tháng 10-2019: PVGAS khởi công xây dựng Công trình Kho chứa LNG Thị Vải. Sự xuất hiện của Kho cảng LNG Thị Vải góp phần đảm bảo cho nhu cầu về khí cũng như điện cho khu vực kinh tế trọng điểm Đông Nam Bộ. Lần đầu tiên Việt Nam có nhà máy điện sử dụng LNG và PV GAS tự hào được lựa chọn là nhà cung cấp LNG cho Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4 – nguồn năng lượng lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam.

Tháng 11-2020: Chuỗi dự án Nam Côn Sơn 2 (NCS2) đi vào vận hành.

Tháng 7- 2021: Đưa vào vận hành thành công kho nổi chứa LPG lạnh tại Thái Bình.

Tàu chở LNG nhập khẩu cập bến Kho cảng PV GAS Vũng Tàu.

Năm 2023: Hoàn thành đầu tư xây dựng, khánh thành và đưa vào vận hành Kho LNG 1 MMTPA Thị Vải (kho LNG đầu tiên tại Việt Nam), cùng với việc nhập khẩu chuyến hàng LNG đầu tiên về Việt Nam. Sự kiện có ý nghĩa chiến lược trong việc đa dạng hóa nguồn cung năng lượng quốc gia, đảm bảo an ninh năng lượng và mở ra kỷ nguyên mới cho lĩnh vực LNG tại Việt Nam. Đây cũng là năm PV GAS hoàn thành tăng vốn điều lệ lên 22.967 tỉ đồng, củng cố năng lực tài chính, tạo nền tảng vững chắc cho các dự án phát triển tương lai.

Năm 2024: PV GAS bắt đầu cấp khí tái hóa từ LNG cho sản xuất điện và cấp LNG vận chuyển bằng xe bồn và tàu hỏa cho khách hàng công nghiệp toàn quốc. Đồng thời, năm 2024 PV GAS cũng hoàn thành tăng vốn điều lệ lên 23.427 tỉ đồng và lập kỷ lục doanh thu toàn Tổng công ty đạt gần 130 nghìn tỉ đồng – cao nhất từ khi thành lập – minh chứng cho hiệu quả hoạt động và chiến lược phát triển đúng đắn của PV GAS.

Năm 2025: Kỷ niệm 35 năm thành lập, vào giai đoạn phát triển mới

Năm 2025 đánh dấu cột mốc kỷ niệm 35 năm thành lập và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ XI, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Với định hướng chiến lược phát triển trở thành một trong những ngành công nghiệp đầu tàu trong nền kinh tế, từng bước vươn ra thị trường quốc tế, xếp thứ hạng cao trong khu vực ASEAN và có tên trong các thương hiệu khí mạnh của châu Á. PV GAS tự tin bước đến tương lai, với tư thế xứng đáng là người đại diện trẻ trung và đầy tiềm năng của ngành công nghiệp khí Việt Nam.