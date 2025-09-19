PV GAS: Hành trình 35 năm thắp lửa non sông 19/09/2025 11:38

(PLO)- Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) được thành lập ngày 20-9-1990. Năm 2025 đánh dấu cột mốc 35 năm hình thành và phát triển của PV GAS – một hành trình không chỉ được đo đếm bằng thời gian, mà còn được khắc sâu bởi dấu ấn của con người, của văn hóa doanh nghiệp, của những sáng kiến cải tiến, nghiên cứu khoa học, an sinh xã hội và khát vọng vươn xa.

Từ những “hạt mầm bé nhỏ” đầy gian khó buổi đầu, PV GAS đã không ngừng lớn mạnh, vươn mình trở thành một trong những trụ cột năng lượng quốc gia, tiên phong trong ngành công nghiệp khí, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh lương thực và đồng hành cùng sự phát triển thịnh vượng của đất nước.

Không ngừng lớn mạnh

Hành trình 35 năm ấy được kiến tạo bằng trí tuệ, bản lĩnh và tâm huyết của hơn 4.000 người lao động, được bồi đắp bởi một văn hóa doanh nghiệp giàu bản sắc – nơi tinh thần đoàn kết, đổi mới và khát vọng vươn xa trở thành động lực thôi thúc tập thể chinh phục mọi thử thách. Những nấc thang tăng trưởng ấn tượng, những công trình hạ tầng khí hiện đại trải dài khắp cả nước, cùng những giải thưởng, chứng nhận uy tín trong nước và quốc tế chính là minh chứng rõ nét cho chặng đường phát triển bền bỉ.

Trên hành trình ấy, con người PV GAS chính là nền tảng vững chắc nhất. Với bản lĩnh của những con người mang trong mình “khí chất” – đoàn kết, đổi mới, kiên cường và sáng tạo, biến thách thức thành cơ hội, khát vọng thành hiện thực. Đi cùng con người là văn hóa doanh nghiệp với 5 giá trị cốt lõi “An toàn – Chuyên nghiệp – Đổi mới – Hợp tác và Hiệu quả”, như “chất keo” gắn kết mọi thành viên, lan tỏa tinh thần “Thắp lửa non sông”.

35 năm qua là niềm tự hào, nhưng cũng chỉ là khởi đầu. Từ nền tảng vững chắc ấy, PV GAS bước vào chặng đường mới với bản lĩnh tiên phong, khát vọng đổi mới và sứ mệnh giữ vững an ninh năng lượng, an ninh lương thực quốc gia, đồng thời tiên phong trên con đường năng lượng xanh. Hành trình mới đã mở ra – hành trình mà PV GAS sẽ tiếp tục “thắp lửa non sông”, lan tỏa niềm tin và dựng xây tương lai bền vững cho nước nhà.

Ông Phạm Văn Phong, Tổng Giám đốc PV GAS cho biết định hướng then chốt trong giai đoạn tới của PV GAS là sẽ tăng cường chiến lược nghiên cứu – phát triển, tập trung vào các dự án mũi nhọn như hydrogen xanh, thu giữ và lưu trữ carbon (CCS), ứng dụng AI trong vận hành, đồng thời cam kết tạo dựng môi trường học thuật và thử nghiệm rộng mở, thúc đẩy đầu tư mạnh mẽ hơn cho nghiên cứu và phát triển, qua đó nuôi dưỡng những mầm xanh sáng tạo và phát triển đội ngũ nhân lực khoa học công nghệ chất lượng cao. Đây chính là lời khẳng định về quyết tâm của PV GAS: Lấy đổi mới sáng tạo làm mạch sống, làm động lực để bứt phá, vươn lên trong kỷ nguyên năng lượng mới.

Top 12 doanh nghiệp có lợi nhuận cao nhất Việt Nam

Trong nửa đầu năm 2025, PV GAS đã ghi dấu một cột mốc ấn tượng khi xuất sắc đứng vị trí thứ 12 trong bảng xếp hạng Top 20 doanh nghiệp có lợi nhuận trước thuế cao nhất Việt Nam với con số 9.410 tỷ đồng, tăng trưởng 27% so với cùng kỳ năm 2024.

6 tháng đầu năm 2025 chứng kiến nhiều biến động chưa từng có: Giá dầu Brent giảm xuống còn 71,8 USD/thùng (chỉ bằng 85% so với cùng kỳ), giá khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) giao ngay, than và khí đầu vào đồng loạt giảm 7–20%,…Thế nhưng, PV GAS đã không chỉ trụ vững mà còn bứt phá mạnh mẽ nhờ triển khai đồng bộ các trụ cột chiến lược.

Lãnh đạo Petrovietnam và PV GAS tại Hội nghị Sáng kiến PV GAS 2025.

Động lực lớn nhất đến từ hoạt động kinh doanh các loại khí hóa lỏng, với doanh thu tăng gần 7.000 tỷ đồng, ghi dấu mức tăng trưởng 12% và nối tiếp đà bứt phá 48% của năm 2024, trở thành lực kéo chủ đạo.

Song song đó, PV GAS tiếp tục mở rộng thị phần công nghiệp và dịch vụ khí cho công nghiệp và đạm tăng 15%, dịch vụ vận chuyển khí tăng 18%, thể hiện rõ xu hướng tái cơ cấu doanh thu theo hướng bền vững, giảm dần sự phụ thuộc vào nguồn khí truyền thống cấp cho phát điện.

Hệ thống khí được vận hành hiệu quả với việc hoàn thành nâng công suất tái hóa Kho LNG Thị Vải lên 233 tấn/giờ, cung cấp gần 400 triệu m³ LNG tái hóa chỉ trong nửa đầu năm, mở ra không gian tăng trưởng mới.

Đặc biệt, hàng loạt hợp đồng chiến lược được ký kết, bao gồm bao tiêu 370 triệu Sm³ LNG cho năm 2025, hợp đồng dài hạn với Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4, Nhà máy Đạm Phú Mỹ, các nhà máy điện BOT,... Những bước đi này không chỉ củng cố dòng tiền và biên lợi nhuận mà còn khẳng định tầm vóc, bản lĩnh và sự thích ứng linh hoạt của PV GAS trong giai đoạn đầy thử thách.

Thành tích lọt vào Top 12 doanh nghiệp có lợi nhuận cao nhất cả nước không chỉ là một dấu ấn tài chính nổi bật, mà còn là bước đệm quan trọng để PV GAS tiến xa hơn trên hành trình cùng Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) hiện thực hóa khát vọng vươn tầm thế giới, hướng tới mục tiêu có mặt trong bảng xếp hạng Fortune Global 500 vào năm 2030.