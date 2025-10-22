Five Star Group quyên góp 1 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào vùng lũ 22/10/2025 15:00

(PLO)- Ngày 20-10, tại Khu đô thị sinh thái Five Star Eco City, Tập đoàn Quốc tế Năm Sao (Five Star Group) đã tổ chức sự kiện từ thiện “The Star of Love – Lan tỏa yêu thương”, nhằm quyên góp hỗ trợ người dân bị lũ lụt và sạt lở đất.

Sự kiện đón nhận sự tham gia và hưởng ứng của toàn thể cán bộ, nhân viên và ban lãnh đạo Tập đoàn. Chỉ trong ngày đầu tiên, quyên góp được 200 triệu đồng. Đặc biệt, Chủ tịch HĐQT ông Trần Văn Mười đã ủng hộ thêm 500 triệu đồng và Phó Chủ tịch HĐQT bà Trần Diễm My ủng hộ 300 triệu đồng, nâng tổng mức hỗ trợ lên tròn 1 tỷ đồng.

Ông Trần Văn Mười, Chủ tịch HĐQT ủng hộ thêm 500 triệu đồng.

Toàn bộ số tiền được Five Star Group chuyển đến Quỹ tấm lòng Việt thuộc Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), nhằm chuyển đến những người dân đang gặp nhiều khó khăn. Ông Trần Văn Mười, Chủ tịch HĐQT, chia sẻ: “Chúng tôi tin rằng yêu thương và sẻ chia là nền tảng gắn kết doanh nghiệp với cộng đồng. Five Star Group sẽ luôn là người bạn đồng hành cùng đồng bào cả nước, đặc biệt trong những thời điểm khó khăn nhất”.

