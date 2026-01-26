TP.HCM: Cháy 4 căn nhà gần chợ Nhị Thiên Đường 26/01/2026 09:13

(PLO)- Công an điều tra vụ cháy bốn căn nhà, hai người bị thương xảy ra tại khu vực gần chợ Nhị Thiên Đường, phường Bình Đông, TP.HCM.

TP.HCM: Cháy 4 căn nhà gần chợ Nhị Thiên Đường.

Ngày 26-1, Công an TP.HCM phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan điều tra nguyên nhân vụ cháy bốn căn nhà, xảy ra tại khu vực gần chợ Nhị Thiên Đường, phường Bình Đông, TP.HCM, khiến hai người bị thương.

Ngọn lửa bùng phát dữ dội tại 4 căn nhà gần khu vực chợ Nhị Thiên Đường, cột khói bốc cao. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày, ngọn lửa bùng phát từ một căn nhà trong khu dân cư gần chợ Nhị Thiên Đường, sau đó nhanh chóng lan sang ba căn nhà kế bên.

Ngọn lửa bùng phát lên từ một căn nhà, sau đó lan sang 3 căn liền kề gần khu vực chợ Nhị Thiên Đường. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Phát hiện cháy, người dân xung quanh hô hoán, dùng bình chữa cháy mini và nước để dập lửa nhưng không thành. Do khu vực có nhiều vật liệu dễ cháy, nhà cửa san sát nên đám cháy lan nhanh, kèm theo nhiều cột khói và lửa bốc cao, gây hoảng loạn cho người dân.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07), Công an TP.HCM đã điều động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, triển khai phương án chữa cháy, ngăn cháy lan sang các khu vực lân cận. Sau một thời gian nỗ lực, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Lực lượng chức năng phong toả hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Trong quá trình thoát khỏi đám cháy, hai người trong một căn nhà đã leo xuống từ lầu xuống đất để thoát thân, bị thương nhẹ.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người, tuy nhiên trong quá trình thoát nạn, 2 người bị xây xát nhẹ. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Trao đổi với PV, đại diện phường Bình Đông cho biết hiện trường vụ cháy đang được lực lượng chức năng phong toả để phục vụ công tác khám nghiệm, điều tra nguyên nhân.

Thiệt hại về tài sản và nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Hiện trường vụ cháy gần chợ Nhị Thiên Đường, phường Bình Đông, nơi bốn căn nhà bị lửa thiêu rụi rạng sáng 26-1. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Phía trước căn nhà bị cháy đổ sập, nhiều tài sản bị thiêu rụi, lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường để phục vụ công tác khám nghiệm﻿, điều tra nguyên nhân. Ảnh: NGUYỄN TÂN