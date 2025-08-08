Triệt phá đường dây mang thai hộ xuyên quốc gia 08/08/2025 18:24

(PLO)- Một đường dây mang thai hộ vì mục đích thương mại quy mô lớn do người nước ngoài cầm đầu vừa bị công an triệt phá.

Ngày 8-8, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an, cho biết đơn vị vừa phối hợp với Công an tỉnh Ninh Bình triệt phá thành công đường dây mang thai hộ vì mục đích thương mại quy mô lớn do một người Trung Quốc tên Wang (chưa rõ lai lịch) cầm đầu.

Trước đó, thông qua các biện pháp nghiệp vụ, Phòng 5 Cục Cảnh sát hình sự phát hiện đường dây mang thai hộ vì mục đích thương mại trên mạng xã hội, có tính chất xuyên quốc gia nên lãnh đạo Cục lập chuyên án đấu tranh.

Ngày 15-7, Ban chuyên án gồm Cục Cảnh sát hình sự và Công an tỉnh Ninh Bình đồng loạt triệu tập, mời làm việc với nhiều người. Những người này gồm Quách Thị Thương (quê Lâm Đồng), Phạm Thị Hoài Thu, Phùng Thị Nương, Nguyễn Thị Hằng (cùng trú Hà Nội), Nguyễn Thị Thu Trang (quê Ninh Bình), Lò Thị Thanh (tuổi từ 29 đến 40, ở tỉnh Sơn La)…

Ban chuyên án giải cứu thành công, an toàn đối 11 cháu bé từ 9 ngày tuổi đến 3 tháng tuổi.

11 trẻ sơ sinh được cơ quan chức năng giải cứu. Ảnh: CA

Tại cơ quan điều tra, những người trên khai nhận khoảng cuối năm 2021, thông qua Zalo, Thương được một người tên Wang kết bạn, làm quen và đề nghị tìm phụ nữ người Việt Nam, dưới 35 tuổi, có sức khoẻ tốt để mang thai hộ.

Thương cũng được nhờ tìm người quản lý, chăm sóc cho các trẻ em sơ sinh và làm thủ tục khai sinh, xét nghiệm ADN, làm thủ tục cha nhận con và giấy thông hành cho các cháu bé.

Ngoài Thương, Wang còn thuê Hoài Thu, người từng mang thai hộ trong đường dây của Wang, đưa các phụ nữ mang thai hộ đi khám thai định kỳ và làm thủ tục nhập viện, xuất viện tại các bệnh viện ở Việt Nam.

Đối với những phụ nữ mang thai hộ, Wang chỉ đạo Thương hướng dẫn họ làm thủ tục sang Trung Quốc hoặc Campuchia để cấy phôi thai. Sau khi có tim thai, sức khoẻ ổn định, những bà mẹ này quay về Việt Nam để tiếp tục dưỡng thai, khám định kỳ và sinh con.

Wang trả cho Thương 1.000 USD/tháng và Thu 500 USD/tháng. Còn, mỗi phụ nữ mang thai hộ được nhận khoảng từ 300-400 triệu đồng/ca mang thai.

Làm việc với cơ quan công an, Thương cho biết đã tham gia và tổ chức trót lọt khoảng 60 ca mang thai hộ, hưởng lợi 575 triệu đồng. Với Thu, con số là khoảng 40 ca mang thai hộ, hưởng lợi 345 triệu đồng.

Ban chuyên án xác định có 11 phụ nữ người Việt Nam từng nhận mang thai hộ trong đường dây, do hoàn cảnh khó khăn nên tiếp tục liên hệ và được Thương thuê làm bảo mẫu, chăm sóc trẻ sơ sinh của người mang thai hộ khác. Họ được trả công 570.000-750.000 đồng/ngày.

Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố bị can đối với Quách Thị Thương; Phạm Thị Hoài Thu, Lò Thị Thanh, Phùng Thị Nương, Nguyễn Thị Thu Trang, Võ Thị Lan và Nguyễn Thị Hằng về tội tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại.

Đối với 11 trẻ sơ sinh được giải cứu, lực lượng chức năng đã gửi các bé tại Ngôi Nhà Bình Yên thuộc Trung tâm phụ nữ và phát triển, Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam.

Cục Cảnh sát hình sự cũng có văn bản đề nghị Cục bảo vệ bà mẹ, trẻ em Bộ Y tế và Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam phối hợp hỗ trợ, chăm sóc các cháu trong quá trình điều tra.