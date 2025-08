Bộ trưởng Lương Tam Quang chỉ đạo về sắp xếp, bố trí lực lượng công an tỉnh, xã 06/08/2025 21:06

(PLO)- Bộ trưởng Lương Tam Quang yêu cầu công an các đơn vị, địa phương tập trung toàn lực bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công, Quốc khánh 2-9.

Chiều 6-8, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị giao ban tháng 7-2025, triển khai công tác tháng 8; đánh giá một tháng triển khai tổ chức bộ máy theo địa giới hành chính mới.

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, chủ trì Hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: CA

Nhiều băng nhóm tội phạm xuyên quốc gia được triệt phá

Theo báo cáo, từ ngày 1-7, khi cả nước đồng loạt vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, lực lượng Công an đã triển khai nhanh chóng, thông suốt mô hình công an 34 địa phương, 3.319 công an cấp xã; đồng thời tích cực hỗ trợ hệ thống chính trị triển khai các thủ tục hành chính phục vụ Nhân dân.

Đến nay, mô hình Công an địa phương 2 cấp cơ bản không phát sinh vướng mắc lớn, chất lượng, hiệu quả phục vụ Nhân dân tốt hơn, nhất là trong giải quyết thủ tục hành chính của Công an cấp xã, được Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao, đồng tình, ủng hộ.

An ninh quốc gia tiếp tục được giữ vững; công tác nắm tình hình, tham mưu chiến lược duy trì hiệu quả; một số mặt công tác an ninh đối ngoại, an ninh nội địa có chuyển động nhanh hơn, hiệu quả cao hơn, đúng hướng và bám sát thực tiễn.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an, báo cáo tình hình, kết quả công tác tháng 7 của lực lượng CAND. Ảnh: CA

Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm lập được nhiều chiến công, thành tích xuất sắc được lãnh đạo và Nhân dân ghi nhận, biểu dương, nhất là đấu tranh triệt phá các băng nhóm tội phạm xuyên quốc gia, núp bóng doanh nghiệp, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội phạm sản xuất, buôn bán hàng giả…

Nhóm nhiệm vụ về đột phá khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được triển khai quyết liệt, đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp trong CAND được diễn ra đúng kế hoạch. Lực lượng Công an xã, Cảnh sát giao thông… đã phát huy tinh thần vì nhân dân phục vụ, làm nhiều việc tốt giúp đỡ nhân dân trong các tình huống nguy cấp, bão lũ…

Trong tháng, Bộ Công an đã phối hợp với Tỉnh ủy, UBND, HĐND, Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Trị tổ chức Lễ khánh thành, bàn giao 1.143 căn nhà tặng hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Bảo vệ tuyệt đối an ninh cho các sự kiện lớn sắp diễn ra

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Lương Tam Quang ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích, kết quả đạt được trong tháng 7 của toàn lực lượng Công an nhân dân.

Nhấn mạnh một số nhiệm vụ cần tập trung trong thời gian tới, Bộ trưởng Lương Tam Quang yêu cầu, công an các đơn vị, địa phương tập trung toàn lực bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9.

Đồng thời, triển khai trang trọng, ý nghĩa, theo đúng kế hoạch các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trọng tâm là các Lễ kỷ niệm, không để xảy ra sơ suất dù là nhỏ nhất.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang phát biểu kết luận Hội nghị. Ảnh: CA

Đại tướng Lương Tam Quang cũng đề nghị Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương phải chịu trách nhiệm trước Bộ tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt các nhiệm vụ chuyển đổi số tại đơn vị, địa phương mình.

Liên quan công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, Bộ trưởng Công an cho hay hiện Bộ đang chỉ đạo triển khai các cao điểm đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm. Do đó, các đơn vị chủ trì phải đảm bảo đúng tính chất cao điểm, tấn công trấn áp mạnh các loại tội phạm, kết quả tháng sau cao hơn tháng trước.

Đáng chú ý, người đứng đầu ngành Công an yêu cầu Công an 23 địa phương mới sáp nhập hoàn thành rà soát, điều chỉnh, bổ sung các phương án đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự trên cơ sở không gian phát triển và quản lý hành chính mới. Việc này nhằm bảo đảm đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.

Công an các địa phương tập trung sắp xếp, hoàn thành bố trí lực lượng Công an tỉnh, Công an cấp xã; đảm bảo trang thiết bị phục vụ công tác của Công an cấp xã theo đúng hướng dẫn của Bộ...