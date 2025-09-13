TAND TP.HCM: Góp phần xây dựng nền tư pháp hiện đại, nhân văn, vì công lý 13/09/2025 12:24

(PLO)- Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Tòa án nhân dân (13-9-1945 – 13-9-2025), ông Lê Thanh Phong - Chánh án TAND TP.HCM đã chia sẻ về những kết quả đạt được cũng như nhiệm vụ sắp tới của TAND hai cấp TP.HCM.

Video: TAND TP.HCM: Góp phần xây dựng nền tư pháp hiện đại, nhân văn, vì công lý.

Theo Chánh án Lê Thanh Phong, trải qua 80 năm xây dựng và trưởng thành, ngành Tòa án Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, gắn liền với những bước ngoặt của lịch sử dân tộc. Tòa án đã thực hiện tốt chức năng là cơ quan xét xử của Nhà nước, góp phần bảo vệ chính quyền cách mạng, bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân.

Hàng triệu vụ án các loại được giải quyết kịp thời, nghiêm minh, qua đó giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ công lý, phụng sự nhân dân.

Cùng với cải cách tư pháp, ngành Tòa án đã từng bước hiện đại hóa tổ chức, kiện toàn đội ngũ cán bộ, xây dựng nền tư pháp chuyên nghiệp, minh bạch và gần dân. Những thành tựu của TAND hai cấp TP.HCM đã khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của tòa án trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.