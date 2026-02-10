Rực rỡ trang phục dân tộc trong hội xuân của học sinh tiểu học TP.HCM 10/02/2026 15:03

(PLO)- Tại hội xuân của Trường Tiểu học Thuận Kiều, 58 "người mẫu nhí" đã khiến thầy cô và phụ huynh bất ngờ khi tự tin trình diễn trang phục truyền thống của 29 dân tộc.

Sáng 10-2, Trường Tiểu học Thuận Kiều, phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM, tổ chức hội chợ xuân với chủ đề “Sắc màu văn hóa dân tộc Việt”.

Một trong những hoạt động ấn tượng là màn biểu diễn trang phục dân tộc của học sinh 5 khối lớp qua các vùng miền: Trung du và miền núi phía Bắc (khối 2), Đồng bằng sông Hồng (khối 1), Bắc Trung Bộ (khối 5), Nam Trung Bộ và Tây Nguyên (khối 4), Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long (khối 3).

Phần trình diễn trang phục các dân tộc của học sinh Trường Tiểu học Thuận Kiều. Ảnh: NQ

Sau phần trình diễn trang phục dân tộc đủ sắc màu, dưới sân trường vang lên những tràng vỗ tay tán thưởng. Tiếng "ồ" vỡ òa với những ánh mắt tò mò, đầy ngưỡng mộ của các học sinh khi thấy bạn mình bước ra trong những bộ đồ rực rỡ. Sự lạ lẫm với những chiếc váy xòe của người H'Mông, khăn vấn của người Dao hay những bộ đồ thêu tay tinh xảo giúp các em hiểu sâu hơn về nguồn gốc, lối sống và văn hóa của từng vùng miền.

Tại hội chợ xuân, 58 "người mẫu nhí" đã trình diễn trang phục của 29 dân tộc các vùng miền. Ảnh: NQ

Cô Lâm Gia Mẫn, Tổng phụ trách Đội, chia sẻ buổi trình diễn trang phục dân tộc thay cho các tiết mục văn nghệ truyền thống được Ban Giám hiệu nhà trường ấp ủ từ sớm. Toàn bộ trang phục của 29 dân tộc với sự trình diễn của 58 "người mẫu nhí" được trường thuê từ một đơn vị cung cấp chuyên nghiệp, vốn là nơi sản xuất phục trang đặc trưng cho các chương trình truyền hình.

"Học sinh chỉ có 3 ngày để tập luyện. Đây thực sự là nỗ lực vượt bậc của cả giáo viên và học sinh. Các con không được chỉ định mà hoàn toàn tự nguyện ứng cử theo năng khiếu và sự tự tin của mình. Những bé lớp 1 tưởng như còn bỡ ngỡ, nhưng khi đứng trên sân khấu các con biểu diễn rất chuyên nghiệp”, cô Mẫn nói.

Cô Mẫn cho biết thêm: “Việc giúp học sinh tận tay chạm tay vào trang phục truyền thống mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc. Nó giúp các em hiểu rằng mỗi dân tộc đều có một ngôn ngữ riêng thông qua trang phục, phù hợp với địa hình và khí hậu vùng miền”.

Cô Lê Thị Thoa, Hiệu trưởng nhà trường xuất hiện trong bộ trang phục H'Mông rực rỡ. Ảnh: NQ

Tại chương trình, cô Lê Thị Thoa, Hiệu trưởng nhà trường cũng xuất hiện trong bộ trang phục H’Mông rực rỡ. "Đây là lần đầu tiên tôi mặc trang phục này. Tôi muốn mình cùng hòa vào không gian sắc màu dân tộc. Qua đó, tôi muốn các em hiểu rằng văn hóa truyền thống không phải là thứ gì đó xa xôi trong sách vở, mà là vẻ đẹp hiện hữu khi chúng ta biết trân trọng và khoác lên mình niềm tự hào đó" - cô Thoa bày tỏ.

Gian hàng ẩm thực giới thiệu các món ăn truyền thống khiến học sinh thích thú, xếp hàng để được thưởng thức. Ảnh: NQ

Ngoài màn trình diễn, hội chợ xuân còn nhiều hoạt động hấp dẫn khác như gian hàng ẩm thực giới thiệu các món ăn truyền thống như bánh bò, bánh đậu xanh trái cây, bánh tằm khoai mì, bánh bột lọc... Học sinh còn được trải nghiệm văn hóa nghề thủ công truyền thống qua các gian hàng nặn tò he, làm sản phẩm từ lá dừa hay gian hàng viết thư pháp.

Học sinh tìm hiểu cách làm sản phẩm từ lá dừa. Ảnh: NQ

Học sinh trải nghiệm khu vực làm tò he. Ảnh: NQ

Bên cạnh đó, khu vực trò chơi dân gian cũng thu hút nhiều học sinh tham gia như nhảy bao bố đánh trống, ô ăn quan, ném vòng, ném còn, bịt mắt đập heo, nhảy sạp...

Học sinh háo hức trải nghiệm trò chơi dân gian. Ảnh: NQ

Theo hiệu trưởng nhà trường, hội chợ xuân được tổ chức nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi chào đón Tết cổ truyền dân tộc. Từ đó giúp các em được trải nghiệm, khám phá, thực hành các giá trị văn hóa truyền thống thông qua ẩm thực, trò chơi dân gian, hoạt động trải nghiệm; giáo dục các em ý thức giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam.