Kiểm tra an toàn PCCC tại công trình Trung tâm Hội nghị APEC Phú Quốc 24/01/2026 12:56

Trung tâm Hội nghị APEC là công trình trọng điểm có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của đặc khu Phú Quốc và tỉnh An Giang, nơi dự kiến tổ chức các sự kiện chính trị, đối ngoại lớn. Vì vậy, yêu cầu bảo đảm an toàn trong quá trình thi công, đặc biệt là công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, được đặt ra ở mức cao.

Xuất phát từ yêu cầu đó, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH), Công an tỉnh An Giang do Thượng tá Phạm Mạnh Hùng, Trưởng phòng, làm Trưởng đoàn vừa tổ chức kiểm tra thực tế công tác bảo đảm an toàn PCCC tại công trình Trung tâm Hội nghị APEC.

Đoàn công tác Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tổ chức kiểm tra thực tế công tác bảo đảm an toàn PCCC tại công trình Trung tâm Hội nghị APEC.

Tại buổi kiểm tra, Đoàn công tác tập trung rà soát các điều kiện an toàn PCCC trong quá trình thi công, gồm lắp đặt, quản lý hệ thống điện tạm; quản lý, bảo quản vật tư, vật liệu dễ cháy; phương án thoát nạn; trang bị phương tiện chữa cháy ban đầu; việc tổ chức lực lượng PCCC cơ sở và khả năng sẵn sàng xử lý sự cố.

Qua kiểm tra, Đoàn công tác chỉ ra một số tồn tại, hạn chế tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cháy, nổ. Đồng thời, đoàn trực tiếp hướng dẫn Ban Quản lý dự án và các đơn vị thi công biện pháp khắc phục phù hợp với thực tế. Đoàn cũng yêu cầu các đơn vị liên quan không được chủ quan, lơ là, phải tuân thủ nghiêm quy định về phòng cháy, chữa cháy.

Thượng tá Phạm Mạnh Hùng, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh An Giang phát biểu tại buổi kiểm tra.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Thượng tá Phạm Mạnh Hùng cho biết đợt kiểm tra nhằm đánh giá việc chấp hành các quy định về PCCC trong quá trình thi công công trình Trung tâm Hội nghị APEC. Qua đó, lực lượng chức năng kịp thời hướng dẫn, nhắc nhở và yêu cầu khắc phục các nguy cơ với mục tiêu phòng ngừa từ sớm, từ xa, không để xảy ra cháy, nổ.

Đoàn công tác kiểm tra, hướng dẫn công tác phòng chống cháy, nổ cho các đơn vị thi công.

Tiếp thu ý kiến của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, đại diện Ban Quản lý Dự án APEC khẳng định sẽ tăng cường trách nhiệm, coi đây là nhiệm vụ xuyên suốt gắn với từng hạng mục, giai đoạn thi công.

Ban Quản lý dự án cho biết sẽ tiếp tục quán triệt các đơn vị thi công chấp hành nghiêm quy định về PCCC, bố trí lực lượng, phương tiện tại chỗ và phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng để bảo đảm an toàn cho công trình.

Việc tăng cường kiểm tra, hướng dẫn công tác PCCC trong quá trình thi công Trung tâm Hội nghị APEC nhằm chủ động phòng ngừa nguy cơ cháy, nổ, góp phần bảo đảm tiến độ và an toàn cho công trình trọng điểm của tỉnh An Giang.