Dự kiến dịp Tết có hàng trăm chuyến bay rỗng về TP.HCM 31/01/2026 15:21

(PLO)- Nhu cầu người dân từ TP.HCM ra miền Trung, miền Bắc đón Tết tăng mạnh, trong khi chiều ngược lại trước Tết lại rất thấp, nhiều chuyến bay phải khai thác rỗng để cân đối đội bay.

Cục Hàng không cho biết tính đến ngày 30-1, nhu cầu đi lại bằng đường hàng không trên các đường bay nội địa dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tiếp tục duy trì ở mức cao, song có sự chênh lệch lớn giữa hai chiều bay.

Trước Tết, nhiều đường bay xuất phát từ TP.HCM gần kín chỗ

Theo đó, trong giai đoạn khoảng một tuần trước Tết, nhu cầu tập trung chủ yếu trên các đường bay từ TP.HCM đi các địa phương khu vực miền Trung và miền Bắc. Ngược lại, sau Tết, nhu cầu lại dồn mạnh về chiều từ các địa phương trở lại TP.HCM.

Cụ thể, từ 23 đến 28 tháng Chạp, nhu cầu vận chuyển hành khách tăng mạnh trên các đường bay từ TP.HCM đi các tỉnh, thành miền Trung và miền Bắc. Tỷ lệ đặt chỗ trên nhiều đường bay đã tiến sát mức tối đa, phổ biến trên 90%, thậm chí đạt 100% vào các ngày cao điểm cận Tết.

Các chặng bay ghi nhận tỷ lệ lấp đầy rất cao gồm TP.HCM đi Huế, Thanh Hóa, Vinh, Pleiku, Tuy Hòa, Quy Nhơn, Chu Lai, Đồng Hới. Nhiều chuyến bay trong khung giờ thuận tiện gần như không còn chỗ trống.

Hiện các hãng hàng không đang tăng cường thêm các máy bay để phục vụ nhu cầu đi lại người dân dịp Tết. Ảnh: V.LONG

Trong khi đó, ở chiều ngược lại từ các địa phương về TP.HCM, giai đoạn trước Tết, nhu cầu lại ở mức thấp. Nhiều chuyến bay chỉ đạt tỷ lệ đặt chỗ dưới 35%. Để bảo đảm có đủ máy bay phục vụ các chuyến bay xuất phát từ TP.HCM, các hãng buộc phải khai thác nhiều chuyến bay rỗng (ferry) từ các địa phương về TP.HCM.

Đối với các đường bay từ Hà Nội đi các địa phương miền Trung và miền Nam trước Tết, tỷ lệ đặt chỗ nhìn chung còn thấp, dao động khoảng 30 - 60%. Riêng hai đường bay Hà Nội - Đồng Hới và Hà Nội - Điện Biên ghi nhận nhu cầu cao hơn, với tỷ lệ đặt chỗ đạt 88 - 100% trong các ngày cao điểm từ 12 đến 15-2.

Sau Tết, nhu cầu đảo chiều rõ rệt

Sau Tết Nguyên đán, đặc biệt trong giai đoạn từ mùng 3 đến mùng 6 Tết (21 đến 25-2), nhu cầu đi lại tiếp tục đảo chiều. Tỷ lệ đặt chỗ trên các đường bay từ các địa phương về TP.HCM tăng cao, phổ biến từ 80 - 100%.

Nhiều đường bay ghi nhận tình trạng gần như kín chỗ như Pleiku, Tuy Hòa, Quy Nhơn, Chu Lai, Vinh, Thanh Hóa, Huế, Hải Phòng. Trong khi đó, chiều TP.HCM đi các địa phương sau Tết lại giảm mạnh.

Với đường bay trục TP.HCM - Hà Nội, số liệu đặt chỗ chỉ tăng cao cục bộ vào một số ngày sát Tết và sau Tết. Cụ thể, tỷ lệ đặt chỗ trên chặng TP.HCM - Hà Nội trong các ngày 11 đến 14-2 đạt khoảng 83 - 90%. Ở chiều Hà Nội - TP.HCM, tỷ lệ đặt chỗ trong các ngày 21 đến 23-2 đạt 80 - 94%.

Cục Hàng không đánh giá trên đường bay trục này, hành khách vẫn có thể mua được vé phù hợp với nhu cầu đi lại nếu chủ động lựa chọn thời điểm và khung giờ bay.

Còn theo Phòng Vận tải Cục Hàng không, tình trạng “lệch đầu” giữa hai chiều bay gây áp lực lớn cho công tác điều hành, bố trí máy bay và tổ chức khai thác. Việc phát sinh nhiều chuyến bay ferry làm giảm hiệu quả khai thác và tăng chi phí cho các hãng hàng không.

Để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong dịp cao điểm Tết, hiện các hãng hàng không Việt Nam đang tiếp tục xây dựng kế hoạch và sớm bổ sung thêm các chuyến bay từ TP.HCM đi Hải Phòng, Vinh, Thanh Hóa, Đồng Hới, Huế, Pleiku, Tuy Hòa, Quy Nhơn, Chu Lai, chủ yếu vào các khung giờ đêm.