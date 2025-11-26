Quảng Ngãi: Thác Pa Sỹ ngừng đón khách vì sạt lở bủa vây 26/11/2025 10:35

(PLO)- Mưa lớn khiến Thác Pa Sỹ hư hỏng phải tạm đóng cửa, trong khi cầu Nước Bao bị cuốn sập làm hơn 1.200 người dân bị cô lập. Chính quyền Quảng Ngãi đã khẩn trương dựng cầu tạm và khắc phục sạt lở để bảo đảm an toàn.

Đợt mưa kéo dài khiến hạ tầng ở nhiều địa phương của Quảng Ngãi bị phá hỏng, mặt đường tràn đất đá, nhiều cầu cống xuống cấp nặng. Trong khi đó, cầu tạm Nước Bao được dựng xuyên đêm để kết nối lại đường đi cho người dân Sơn Hà, còn Thác Pa Sỹ (Kon Plông) phải tạm dừng đón khách để khắc phục sạt lở.

Cầu tạm hoàn thành, nối lại đường sống cho hơn 1.200 người dân

Ngày 26-11, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi cho biết cầu tạm Nước Bao (xã Sơn Hà) sau nhiều ngày khẩn trương làm việc đã đảm bảo cho xe máy và ô tô tải trọng nhẹ lưu thông an toàn.

Cầu tạm Nước Bao được hoàn thành, nối lại đường sống cho hơn 1.200 người dân.

Cầu Nước Bao nằm trên tuyến ĐX.46 nối thôn Tà Lương với thôn Mang Nà và Nước Bao. Trận mưa lũ ngày 17-11 đã cuốn sập mố cầu và một nhịp cầu, khiến gần 300 hộ với khoảng 1.200 nhân khẩu bị chia cắt hoàn toàn. Người dân phải dựng cầu tre tạm để qua lại trong điều kiện nguy hiểm.

Sau sự cố, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Sở Xây dựng triển khai lắp đặt cầu tạm bằng dầm thép. Đến nay, nhịp cầu tạm đã hoàn thiện, giúp việc vận chuyển hàng hóa thiết yếu và mua bán trở lại bình thường.

Nhịp cầu tạm dầm thép hình thành.

Sở Xây dựng phối hợp với Sở NN&MT tỉnh Quảng Ngãi đang đưa công trình cầu Nước Bao vào diện tình huống thiên tai khẩn cấp để đầu tư xây dựng kiên cố, bảo đảm an toàn giao thông lâu dài.

Ông Mai Văn Hà, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi, cho biết Sở tiếp tục chỉ đạo đơn vị thi công khẩn trương gia cố hai bên mố cầu bằng rọ đá chống xói lở và sẽ kiến nghị tỉnh bố trí kinh phí xây dựng cầu mới.

Chúng tôi chỉ đạo cho các đơn vị làm cầu tạm với quy mô dầm chủ bằng thép, 4 dầm chủ bằng thép I350, mặt cầu bằng thép tấm, mố làm bằng rọ đá. Tuy thời tiết rất khó khăn nhưng với tinh thần chỉ đạo quyết liệt, đến giờ này đã cơ bản thông xe để phục vụ vận chuyển lương thực, cứu hộ, cứu nạn và đi lại của bà con. Ông MAI VĂN HÀ, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi

Thác Pa Sỹ ngừng đón khách vì sạt lở, hạ tầng hư hỏng nặng

UBND xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết do ảnh hưởng của đợt mưa lớn kéo dài, gây sạt lở, cuốn trôi nhiều hạng mục công trình, khiến hạ tầng tại điểm du lịch Thác Pa Sỹ bị hư hỏng nghiêm trọng.

Theo UBND xã Măng Đen, lượng mưa lớn đã làm đất đá sạt trượt xuống suối, bồi lấp nhiều đoạn dòng chảy. Một số cây rừng ngã đổ, chắn lối đi và gây cản trở lưu thông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho du khách.

Lượng mưa lớn đã làm đất đá sạt trượt xuống suối.

UBND xã Măng Đen đã thông báo tạm dừng đón khách để kiểm tra và khắc phục hậu quả. Xã đề nghị các doanh nghiệp lữ hành và tổ chức, cá nhân không đưa du khách vào khu vực thác cho đến khi có thông báo mới.

Hiện, xã Măng Đen đang tập trung kiểm tra, đánh giá mức độ thiệt hại và triển khai phương án sửa chữa, đảm bảo an toàn trước khi đón khách trở lại. UBND xã Măng Đen đề nghị các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp lữ hành không đưa du khách vào khu vực Thác Pa Sỹ trong thời gian tạm dừng hoạt động.

Mưa lớn kéo dài, gây sạt lở, cuốn trôi nhiều hạng mục công trình.

Trước đó, ngày 24-11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển đã trực tiếp đến kiểm tra hiện trường sạt lở tại khu vực thác Pa Sỹ.

Tại đây, ông Hiển yêu cầu xã Măng Đen và các đơn vị liên quan khẩn trương khơi thông dòng chảy, xử lý các điểm trượt lở và triển khai giải pháp đảm bảo an toàn hạ tầng du lịch.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển trực tiếp đến kiểm tra hiện trường sạt lở tại khu vực thác Pa Sỹ.

Đồng thời, yêu cầu đánh giá tổng thể mức độ thiệt hại và phối hợp với các sở, ngành liên quan đề xuất phương án khắc phục phù hợp trong thời gian sớm nhất.