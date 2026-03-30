Cần Thơ: Chi tiết 59 trường thi tuyển và 32 trường xét tuyển lớp 10 THPT năm học 2026-2027 30/03/2026 18:27

(PLO)- Năm học 2026-2027, TP Cần Thơ có 59 trường thi tuyển và 32 trường xét tuyển vào lớp 10 THPT công lập, trong đó lớp 10 chuyên có 3 trường tuyển sinh.

Ngày 30-3, UBND TP Cần Thơ ban hành quyết định phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh các lớp đầu cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông (THPT) năm học 2026-2027 trên địa bàn TP Cần Thơ.

Theo đó, đối với tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập của TP Cần Thơ năm nay có hai phương thức là xét tuyển và thi tuyển.

Cụ thể, 59 trường thi tuyển với tổng chỉ tiêu dự kiến là 549 lớp và 23.120 học sinh. Chi tiết 59 trường xem tại đây.

Có 32 trường xét tuyển với tổng chỉ tiêu dự kiến là 212 lớp và 9.184 học sinh. Chi tiết 32 trường xem tại đây.

Thời gian thi tuyển sinh là hai ngày 29 và 30-6-2026, gồm ba môn toán, ngữ văn và ngoại ngữ. Trong đó, thời gian làm bài môn toán (tự luận kết hợp trắc nghiệm) và ngữ văn (tự luận) là 120 phút. Bài thi môn ngoại ngữ (tiếng Anh hoặc tiếng Pháp, hình thức trắc nghiệm kết hợp tự luận) thời gian làm bài 60 phút.

Với hình thức xét tuyển, điểm xét tuyển là tổng điểm của điểm quy đổi theo kết quả rèn luyện và học tập của 4 năm học ở trung học cơ sở (nếu có lưu ban thì lấy kết quả của năm học lại của lớp đó), cộng với điểm ưu tiên, điểm khuyến khích (nếu có).

Tuyển sinh lớp 10 chuyên năm nay có 3 trường, điều kiện ngoài như tuyển sinh lớp 10 THPT thì phải có kết quả rèn luyện, học tập cả năm học của các lớp cấp THCS đạt từ khá trở lên.

Tổng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 chuyên năm nay không quá 1.120 học sinh.

Cụ thể, Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng tuyển sinh 13 lớp chuyên, bao gồm toán, vật lí, hóa học, sinh học, tin học, ngữ văn, lịch sử, địa lí, tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Trung Quốc. Trong đó, có hai lớp chuyên toán, hai lớp chuyên tiếng Anh. Mỗi lớp chuyên tuyển không quá 35 học sinh. Tổng chỉ tiêu không vượt 455 học sinh.

Trường THPT chuyên Nguyễn Thị Minh Khai tuyển sinh 10 lớp chuyên, bao gồm toán, vật lí, hóa học, sinh học, tin học, ngữ văn, lịch sử, địa lí, tiếng Anh. Trong đó có hai lớp chuyên toán, hai lớp chuyên tiếng Anh. Môn lịch sử và địa lí ghép thành một lớp với chỉ tiêu lịch sử 18 học sinh, địa lí 17 học sinh. Mỗi lớp chuyên còn lại tuyển không quá 35 học sinh. Tổng chỉ tiêu không vượt 350 học sinh

Trường THPT chuyên Vị Thanh tuyển sinh 9 lớp chuyên, bao gồm toán, vật lí, hóa học, sinh học, tin học, ngữ văn, lịch sử, địa lí và tiếng Anh. Mỗi lớp chuyên tuyển không quá 35 học sinh. Tổng chỉ tiêu không vượt 315 học sinh.

Mỗi học sinh được đăng ký dự thi tối đa 2 môn chuyên, tương ứng với 2 nguyện vọng (nguyện vọng chuyên 1 và nguyện vọng chuyên 2). Các môn chuyên đăng ký phải có lịch thi không trùng nhau…

