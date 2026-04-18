Kịp thời giữ lại 300 triệu đồng cho người dân nhờ sự nhạy bén của Thượng úy công an 18/04/2026 19:35

(PLO)- Thấy người dân lo lắng khi thực hiện giao dịch tại ngân hàng, một cán bộ Công an tỉnh Cà Mau đã tìm hiểu và kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản lên tới 300 triệu đồng.

Ngày 18-4, Công an tỉnh Cà Mau cho biết Phòng Kỹ thuật hình sự vừa kịp thời xác minh, làm rõ dấu hiệu bất thường tại ngân hàng, giúp một người dân không bị lừa số tiền 300 triệu đồng.

Người này vừa gửi thư cảm ơn đến Ban Giám đốc Công an tỉnh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc. Trong thư, người dân ghi nhận sự nhạy bén, trình độ chuyên môn và tinh thần vì nhân dân phục vụ của cán bộ Công an đã kịp thời phát hiện, phân tích và ngăn chặn hành vi lừa đảo, giúp người dân không bị thiệt hại về tài sản.

Ảnh minh họa: Gemini

Cụ thể, trưa 30-3, tại một ngân hàng ở xã Vĩnh Lợi, Thượng úy Tạ Như Thanh Tú, cán bộ Phòng Kỹ thuật hình sự phát hiện một người có biểu hiện lo lắng khi thực hiện giao dịch chuyển tiền.

Qua nắm tình hình, người này là ông NVT (57 tuổi, ngụ ấp Tân Long, xã Vĩnh Lợi), đang chuẩn bị chuyển tiền đặt cọc mua thiết bị y tế theo lời giới thiệu của người quen.

Tuy nhiên, quá trình trao đổi cho thấy có nhiều dấu hiệu bất thường, như: thông tin không rõ ràng, liên tục thúc ép chuyển tiền, cung cấp hình ảnh giao dịch và giấy tờ có dấu hiệu giả mạo…

Sau khi báo cáo vụ việc, lãnh đạo Phòng Kỹ thuật hình sự đã chỉ đạo Thượng úy Tú xác minh. Kết quả xác định đây là thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức giả danh cơ quan, tổ chức để tạo dựng giao dịch mua bán ảo.

Sau khi được giải thích và phân tích cụ thể, ông T đã kịp thời dừng việc chuyển tiền, tránh được thiệt hại 300 triệu đồng.

Công an tỉnh Cà Mau khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các cuộc gọi, tin nhắn liên quan đến chuyển tiền, đầu tư, mua bán hàng hóa giá trị lớn. Không thực hiện giao dịch khi chưa xác minh rõ thông tin về đối tác.

Cảnh giác với các loại giấy tờ, hình ảnh chuyển khoản, quyết định có dấu hiệu giả mạo. Không chuyển tiền theo yêu cầu của người lạ hoặc khi chưa kiểm chứng thông tin. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần nhanh chóng liên hệ cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ.