Tiktok cam kết đầu tư tại Trung tâm Tài chính quốc tế TP.HCM.

(PLO)- Trước tiềm năng tăng trưởng vượt bậc tại TP.HCM, TikTok đang cân nhắc phương án chuyển 3 dịch vụ từ nhà cung cấp xuyên biên giới thành nội địa tại Trung tâm Tài chính quốc tế TP.HCM.

Ngày 28-11, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đã gặp và chào xã giao bà Chanida Klyphun, Tổng Giám đốc TikTok khu vực Đông Nam Á.

Cuộc gặp đề cập đến cơ chế hợp tác chiến lược, đặc biệt là việc hỗ trợ các sáng kiến của TP liên quan đến Trung tâm Tài chính quốc tế và phát triển các doanh nghiệp số.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Được đã ghi nhận những đóng góp tích cực của TikTok thông qua nhiều hoạt động thiết thực, bao gồm hỗ trợ lan tỏa hình ảnh văn hóa, du lịch và tiềm năng đổi mới sáng tạo của TP; tổ chức các chương trình đào tạo kỹ năng kinh tế số, hỗ trợ hàng triệu nhà bán hàng SME và các dự án OCOP của địa phương trong tiếp cận thị trường toàn cầu.

Trước tiềm năng tăng trưởng vượt bậc tại TP.HCM, TikTok đang cân nhắc phương án chuyển 3 dịch vụ từ nhà cung cấp xuyên biên giới (off-shore) thành nội địa (on-shore) tại Trung tâm Tài chính quốc tế TP.HCM.

TikTok dự kiến sẽ nộp hồ sơ xin phép thành lập 3 công ty tại IFC HCM để triển khai các hoạt động trên, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế số và dịch vụ số của TP, bao gồm: Dịch vụ logistic với quy mô 1-2 tỉ đơn hàng/năm; dịch vụ thanh toán số TikTok Payment cho 45 triệu khách hàng sẵn có của TikTok tại Việt Nam; dịch vụ thương mại số với quy mô hơn 10 tỉ USD tổng giá trị giao dịch mỗi năm.

TikTok bày tỏ mong muốn lãnh đạo TP.HCM quan tâm, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để các thủ tục cấp phép được xem xét nhanh chóng, qua đó, các công ty mới có thể đi vào hoạt động ngay trong năm 2026.

Chủ tịch Nguyễn Văn Được đề nghị TikTok xem xét đặt trụ sở hoạt động tại Trung tâm Tài chính quốc tế TP.HCM.

Trước đề xuất của TikTok về thành lập các công ty tại TP.HCM, Chủ tịch Nguyễn Văn Được bày tỏ hoan nghênh và tán thành. Ông đề nghị TikTok xem xét đặt trụ sở hoạt động tại Trung tâm Tài chính quốc tế TP.HCM.

Về quy trình, TikTok sẽ nộp hồ sơ thành lập doanh nghiệp vào Sở Tài chính và TP.HCM sẽ hỗ trợ hoàn thành thủ tục đầu tư sớm nhất theo thẩm quyền.

Bà Chanida Klyphun, Tổng Giám đốc TikTok khu vực Đông Nam Á, cảm ơn sự tiếp đón nồng ấm từ lãnh đạo TP.HCM và sẽ báo cáo đến các lãnh đạo toàn cầu TikTok về sự nhiệt tâm của chính quyền TP. Theo bà, sự kiện công bố kế hoạch chiến lược của TikTok là bước đi cụ thể hóa sự hợp tác công - tư, thể hiện sự tin tưởng của một tập đoàn công nghệ toàn cầu vào tiềm năng của thị trường Việt Nam và nỗ lực xây dựng một môi trường kinh doanh số minh bạch, hiện đại tại TP.HCM.