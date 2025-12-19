Điểm mới lạ của tuần lễ sản phẩm OCOP TP.HCM năm 2025 19/12/2025 14:33

(PLO)- Sự kiện quy tụ 400 doanh nghiệp với hơn 3.000 chủng loại hàng hóa, trong đó, điểm nhấn là các sản phẩm OCOP và hơn 100 sản phẩm từ yến.

Ngày 19-12, lễ khai mạc Tuần lễ sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền và kết nối cung cầu giữa TP.HCM và các tỉnh, thành năm 2025 đã diễn ra tại khu vực Bãi Sau (Chợ đêm cũ), phường Vũng Tàu, TP.HCM.

Dưới sự chỉ đạo của UBND TP.HCM và Bộ Công Thương, sự kiện do Sở Công Thương TP.HCM chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh tại gian hàng yến sào.

Theo ban tổ chức, việc tuần lễ năm nay tổ chức tại Vũng Tàu là điểm mới nhằm tạo động lực phát triển kinh tế, dịch vụ. Đây cũng là hoạt động quảng bá hình ảnh địa phương sau sáp nhập.

Quy mô sự kiện lớn nhất từ trước đến nay với sự tham gia của 24/34 tỉnh, thành. Con số này tương đương 46/63 tỉnh, thành trước khi sáp nhập. Không gian triển lãm được thiết kế đặc trưng theo từng vùng miền để tăng hiệu ứng quảng bá.

Khách tham quan mua trà Thái Nguyên tại sự kiện

Chương trình thu hút 400 doanh nghiệp, hợp tác xã, hệ thống phân phối và sàn thương mại điện tử. Khoảng 3.000 chủng loại sản phẩm hàng hóa đa dạng đã được giới thiệu đến người tiêu dùng.

Các mặt hàng chủ lực gồm sản phẩm đạt chứng nhận OCOP, công nghiệp nông thôn tiêu biểu và sản phẩm "Tick xanh trách nhiệm". Ngoài ra còn có hàng bình ổn thị trường, nông nghiệp công nghệ cao và đặc sản vùng miền.

Đặc biệt, sự kiện giới thiệu hơn 100 sản phẩm từ yến như yến thô, yến tinh chế và thiết bị nhà yến.

Lãnh đạo UBND TP.HCM tham quan gian hàng của một đơn vị tỉnh Trà Vinh.

Bên cạnh trưng bày, ban tổ chức triển khai hoạt động kết nối xây dựng kênh bán hàng trực tuyến. Điều này giúp tạo cơ hội quảng bá đến đa dạng phân khúc tiêu dùng và thu hút nhà đầu tư.

Tại sự kiện, các nhà sáng tạo nội dung cùng các đơn vị Live Channel, E2E, MVOT hỗ trợ hơn 60 doanh nghiệp livestream cho gần 400 chủng loại sản phẩm đặc sản.

Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM trao thư khen cho các nhà sáng tạo nội dung, đơn vị truyền thông đồng hành cùng chương trình.

Phát biểu tại sự kiện, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh cho biết, thành phố kỳ vọng sự kiện thúc đẩy mạnh mẽ kết nối giữa các doanh nghiệp. Người dân TP.HCM và các tỉnh lân cận sẽ có thêm cơ hội mua sắm đặc sản vùng miền.

Theo ông Dinh, TP.HCM không chỉ kết nối thị trường trong nước mà còn hướng tới các nền tảng trực tuyến để đẩy mạnh xuất khẩu. Đây là dịp để các doanh nghiệp, hợp tác xã trao đổi kinh nghiệm và nâng tầm thương hiệu.

Lãnh đạo thành phố đề nghị các cấp, ngành và đơn vị sản xuất cần tập trung thực hiện các giải pháp trọng tâm. Trong đó, việc nâng cao chất lượng hàng hóa là yêu cầu tiên quyết. Sự tham gia chủ động của các chủ thể sẽ mở ra cơ hội cho sản phẩm "Tích xanh trách nhiệm", giúp ngăn chặn hàng kém chất lượng.

Lãnh đạo thành phố cùng các đại biểu tại khu vực gian hàng doanh nghiệp TP.HCM.

Thời gian tới, Sở Công Thương sẽ tổ chức hội nghị đánh giá kết quả kết nối cung cầu. Tại đây, các đơn vị cùng xây dựng giải pháp tháo gỡ khó khăn và hoàn thiện quy trình sản xuất xanh. Hoạt động này hướng đến việc đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng và xây dựng chuỗi cung ứng an toàn, bền vững.

"Trong ba ngày diễn ra tuần lễ, thành phố kỳ vọng sự kiện sẽ tiếp tục định vị thương hiệu mang tính cấp vùng. Việc tận dụng lợi thế địa phương sẽ tạo động lực tăng trưởng mới", ông Dinh nhấn mạnh.

