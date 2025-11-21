Hơn 100 gian hàng quy tụ tại sự kiện OCOP TP.HCM năm 2025 21/11/2025 14:13

(PLO)- Sự kiện quảng bá, kết nối giao thương sản phẩm OCOP TP.HCM năm 2025 được tổ chức nhằm thúc đẩy tiêu thụ, mở rộng thị trường và nâng cao giá trị thương hiệu.

Ngày 21-11, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM tổ chức họp báo thông tin về sự kiện kết nối giao thương sản phẩm OCOP với chủ đề "TP.HCM - Hội nhập và phát triển".

Ông Vũ Ngọc Đăng, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển Nông thôn, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM cho biết, sự kiện quảng bá, kết nối giao thương sản phẩm OCOP TP.HCM năm 2025 được tổ chức nhằm thúc đẩy tiêu thụ, mở rộng thị trường và nâng cao giá trị thương hiệu cho các sản phẩm đạt chuẩn OCOP.

Sự kiện sẽ diễn ra từ ngày 28-11 đến 30-11 tại Nhà Truyền thống Cách mạng, số 01 đường Ba Cu, phường Vũng Tàu, TP.HCM. Chương trình quy tụ hơn 100 gian hàng đến từ các địa phương trên địa bàn TP.HCM và nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Hàng trăm sản phẩm OCOP tiêu biểu sẽ được trưng bày trong các nhóm ngành: thực phẩm, đồ uống, thủ công mỹ nghệ, dược liệu, nông sản chế biến…

Ông Vũ Ngọc Đăng, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM thông tin tại họp báo. Ảnh: MT

Đáng chú ý, lần đầu tiên trong khuôn khổ sự kiện sẽ diễn ra hội thảo chuyên đề: Giải pháp thúc đẩy phát triển chuỗi giá trị OCOP, kết nối tiêu thụ và xây dựng thương hiệu sản phẩm OCOP.

Hội thảo kỳ vọng mang đến những phân tích chuyên sâu và giải pháp thực tiễn về nâng cao chất lượng sản phẩm. Đồng thời, các chuyên gia sẽ bàn về phát triển chuỗi giá trị, truy xuất nguồn gốc, quản trị thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ trong nước, quốc tế.

Bên cạnh hoạt động trưng bày và hội thảo, sự kiện còn mang đến không gian trải nghiệm sôi động. Ban tổ chức sẽ thực hiện chương trình livestream quảng bá sản phẩm, các tiết mục văn hóa - nghệ thuật và nhiều trò chơi dân gian.

“OCOP TP.HCM - Hội nhập và phát triển” được tổ chức nhằm thúc đẩy tiêu thụ, mở rộng thị trường và nâng cao giá trị thương hiệu cho các sản phẩm đạt chuẩn.

Qua đó, TP.HCM góp phần đẩy mạnh tiêu thụ, mở rộng hệ thống phân phối. Việc kết nối giao thương giữa chủ thể OCOP với doanh nghiệp bán lẻ, chế biến, logistics cũng được tăng cường. Đây là tiền đề góp phần nâng tầm thương hiệu, gia tăng sức cạnh tranh cho các sản phẩm đặc trưng.

Sự kiện được tổ chức trong không khí thi đua sôi nổi chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Nông nghiệp và Môi trường (1945–2025); đồng thời hướng tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ I và tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025–2030.

Ông Nguyễn Văn Đa, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM, nhấn mạnh TP là trung tâm kinh tế lớn của cả nước. Đây cũng là đầu mối giao thương sôi động nhất trong khu vực phía Nam.

Với vai trò kết nối vùng mạnh mẽ, TP luôn chú trọng tạo dựng không gian để các sản phẩm OCOP tiếp cận thị trường. Từ đó, sản phẩm được nâng cao chất lượng, khẳng định thương hiệu và từng bước hội nhập vào chuỗi cung ứng quốc tế.