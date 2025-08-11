Ma trận hàng giả với mũ bảo hiểm 42.000 đồng, yến sào từ bột rau câu... 11/08/2025 19:51

(PLO)- Các đối tượng làm hàng giả ngày càng tinh vi hơn trong việc sao chép bao bì, tự ý sử dụng thương hiệu của nhà sản xuất thậm chí làm giả cả... tem chống hàng giả.

Chiều 11-8 Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại TP.HCM, Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng TP.HCM và Công ty Vina CHG phối hợp tổ chức hội thảo “Giải pháp bảo vệ hàng thật, thương hiệu uy tín”.

Tràn lan sản phẩm 'dỏm', đe dọa sức khỏe người dùng

Nêu lên thực trạng hàng giả nhức nhối, ông Nguyễn Văn Thịnh, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn quốc tế Á Châu, cho biết ngành mũ bảo hiểm đang điêu đứng vì sản phẩm kém chất lượng, hàng nhái bán tràn lan.

Một mối lo ngại mới nổi lên là sự xâm nhập của mũ bảo hiểm Trung Quốc gắn tiêu chuẩn 3C nhưng không đạt chuẩn QCVN 02:2021 của Việt Nam. Những sản phẩm này được bán với giá rẻ bất ngờ trên các sàn thương mại điện tử (TMĐT), gây thiệt hại nghiêm trọng cho doanh nghiệp chân chính.

“Thiệt hại lớn nhất không thể đo đếm bằng tiền chính là tính mạng của người dân nếu không may xảy ra tai nạn khi đang đội những chiếc mũ kém chất lượng này”- ông Thịnh nhấn mạnh.

Ông Thịnh dẫn chứng, chỉ cần tìm kiếm từ khóa “mũ bảo hiểm quà tặng giá rẻ”, hàng loạt đơn vị sẽ chào bán với giá chỉ từ 42.000 đồng. “Với giá xuất xưởng như vậy, đã bao gồm toàn bộ chi phí và lợi nhuận, thì không thể nào sản xuất được một chiếc mũ bảo hiểm đạt chuẩn"- ông khẳng định.

Đại diện pháp lý của Honda Việt Nam cũng cho biết các đối tượng làm giả ngày càng tinh vi hơn trong việc sao chép bao bì, tem chống hàng giả và tự ý sử dụng thương hiệu của nhà sản xuất chính hãng, sau đó trộn lẫn với hàng thật khiến người tiêu dùng không thể phân biệt.

Ở ngành hàng tiêu dùng, ông Trần Thanh Hải, Tổng Giám đốc Công ty Yến sào Khánh Hòa, bày tỏ sự lo ngại trước sự bùng phát của các sản phẩm mang danh yến sào nhưng thực chất được chế biến từ các nguyên liệu rẻ tiền như bột rau câu hay lòng trắng trứng.

Đáng báo động hơn, nhiều sản phẩm nước yến còn nhái trắng trợn mẫu mã, tên gọi của các thương hiệu lớn, gây nhầm lẫn nghiêm trọng.

Người tiêu dùng đang coi mũ bảo hiểm chính hãng và mũ bảo hiểm 3C . Ảnh: TÚ UYÊN

Không gian mạng trở thành chợ hàng giả

Các doanh nghiệp đều chỉ ra rằng các mạng xã hội như Facebook, TikTok Shop, Zalo và các sàn TMĐT lớn đang bị lợi dụng để trở thành điểm nóng phân phối hàng nhái, hàng kém chất lượng.

Để bảo vệ doanh nghiệp mình, theo ông Hải, Yến sào Khánh Hòa đã đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Cục Sở hữu trí tuệ, xem đây là cơ sở pháp lý vững chắc để quyết liệt xử lý các hành vi vi phạm.

Tuy nhiên, các doanh nghiệp cho rằng nỗ lực tự thân là chưa đủ và cùng kiến nghị phải có một hệ thống giải pháp đồng bộ.

Ông Hải đề nghị Nhà nước cần rà soát, sửa đổi các quy định pháp luật liên quan đến công bố chất lượng, truy xuất nguồn gốc và đặc biệt là phải xử lý hình sự đối với các hành vi tái phạm, có dấu hiệu gây nguy hại cho sức khỏe người tiêu dùng.

Cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát thị trường, đặc biệt là trên không gian mạng.

Một yêu cầu cấp bách được đưa ra là sàn TMĐT triển khai quy định bắt buộc định danh người bán, xác minh thông tin pháp lý và nguồn gốc sản phẩm một cách kỹ lưỡng.

Các sản phẩm thời trang Adidas, Uniqlo giả -thật được trưng bày tại hội thảo: Ảnh: TÚ UYÊN

Nhấn mạnh vai trò của doanh nghiệp, ông Trần Giang Khuê, Trưởng Văn phòng miền Nam Cục Sở hữu trí tuệ, cho rằng cuộc chiến chống hàng giả chỉ thành công khi có sự vào cuộc chủ động từ chính các đơn vị sản xuất.

Theo ông Khuê, doanh nghiệp cần tự bảo vệ mình bằng cách áp dụng các công nghệ hiện đại như blockchain, tem chống giả thông minh. Đồng thời phải đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ cho nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp để có cơ sở pháp lý vững chắc chứng minh hàng thật.

Đặc biệt, sự phối hợp đồng bộ với các cơ quan chức năng để xác định và xử lý hàng giả là yếu tố không thể thiếu.